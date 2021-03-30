УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10162 відвідувача онлайн
Новини Фото Будні поліції
18 865 72

Двоє малолітніх дітей до смерті побили безпритульного через булочки, - поліція Одеської області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські викрили двох малолітніх хлопців у заподіянні несумісних із життям тяжких тілесних ушкоджень бездомному. З підлітками 13-ти і 12-ти років зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про поміщення їх до приймальника-розподільника для неповнолітніх, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області.

"В неділю, 28 березня, неподалік пам’ятника морякам в Ізмаїлі було виявлено 58-річного місцевого чоловіка без ознак життя з множинними переламами ребер та політравмами. Менш ніж за добу оперативних пошуків поліцейські встановили, що його туди з морвокзалу завели і нещадно побили двоє малолітніх хлопців.

Зі слів підлітків, з чоловіком вони посварилися через булочки, які той не схотів для них попросити у людей. Вмовляннями вони заманили безхатченка до озера, де й побили так, що той помер", - сказано в повідомленні.

Родини обох хлопців перебувають на обліку служби у справах дітей як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Самі ж малолітні неодноразово потрапляли в поле зору поліції через крадіжки.

Двоє малолітніх дітей до смерті побили безпритульного через булочки, - поліція Одеської області 01

Під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Оскільки фігуранти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після повного розслідування провадження справу буде передано до суду для застосування до них примусових заходів виховного характеру. Наразі ж правоохоронці клопочуть про поміщення їх у прийомник-розподільник для неповнолітніх осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Двоє малолітніх дітей до смерті побили безпритульного через булочки, - поліція Одеської області 02
Двоє малолітніх дітей до смерті побили безпритульного через булочки, - поліція Одеської області 03
Двоє малолітніх дітей до смерті побили безпритульного через булочки, - поліція Одеської області 04
Двоє малолітніх дітей до смерті побили безпритульного через булочки, - поліція Одеської області 05
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

діти (5076) Одеська область (3223) Нацполіція (15186) вбивство (3088)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+63
Таких проще усыпить чем перевоспитать, толку от них уже не будет...
показати весь коментар
30.03.2021 15:14
+36
Цыганский биомусор
показати весь коментар
30.03.2021 15:19
+28
Ага, а так за счет налогоплательщиков по харчуются булочками пару тройку лет, потом выйдут и ай нанэ чавела новые жертвы от мошенничества, воровства и наркоторговли до изнасилований, грабежей и убийств.
показати весь коментар
30.03.2021 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таких проще усыпить чем перевоспитать, толку от них уже не будет...
показати весь коментар
30.03.2021 15:14 Відповісти
толк из них уже вышел. бестолочь осталась.
показати весь коментар
30.03.2021 15:20 Відповісти
Ага, а так за счет налогоплательщиков по харчуются булочками пару тройку лет, потом выйдут и ай нанэ чавела новые жертвы от мошенничества, воровства и наркоторговли до изнасилований, грабежей и убийств.
показати весь коментар
30.03.2021 15:23 Відповісти
зачем же, сталь варить под котел или асфальт класть по 18 часов в сутки, сил то у них много, еще пригодятся
показати весь коментар
30.03.2021 16:16 Відповісти
Все. Аборт делать поздно.
показати весь коментар
30.03.2021 15:15 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2021 15:21 Відповісти
От тобі і булочка... То просто жах...
показати весь коментар
30.03.2021 15:16 Відповісти
Малолєтніє дєті це немовлята.
показати весь коментар
30.03.2021 15:16 Відповісти
малолетние - это до 16 лет. от 16 до 18 - несовершеннолетние
показати весь коментар
30.03.2021 16:32 Відповісти
По закону малолетние до 14 лет, возраст уголовной ответственности за убийство.
показати весь коментар
30.03.2021 23:22 Відповісти
согласен. давно семейный не открывал
показати весь коментар
30.03.2021 23:33 Відповісти
Гражданский и ук)
показати весь коментар
30.03.2021 23:43 Відповісти
ст. 6 СК
показати весь коментар
30.03.2021 23:59 Відповісти
Да, спасибо) ст.ст. 32, 34 ЦКУ.
показати весь коментар
31.03.2021 00:10 Відповісти
тоже вариант)
показати весь коментар
31.03.2021 00:13 Відповісти
Смугляві ніби, може цигани?
показати весь коментар
30.03.2021 15:18 Відповісти
Так и есть
показати весь коментар
30.03.2021 15:21 Відповісти
ой как же не толлерантно!! рома и синти!! )
показати весь коментар
30.03.2021 15:21 Відповісти
Ну нащо так...просто вихідці з Індії...і євреїв євреями називати не можна! - вихідці з Єгипту.
показати весь коментар
30.03.2021 15:31 Відповісти
Там треть Одессы смуглые. Молдаване или цыгане, фиг поймешь. На юге еще гагаузы и болгары. Имхо судить нужно родителей раз эти несовершеннолетние
показати весь коментар
31.03.2021 09:26 Відповісти
Цыганский биомусор
показати весь коментар
30.03.2021 15:19 Відповісти
Схоже на те. Нажаль у нас немає смертної кари й тим паче для таких малих виродків. Але вони заслуговують кулі в потилицю.
показати весь коментар
30.03.2021 15:49 Відповісти
Для такой нечисти лучше веревку, ее можно еще потом использовать на таких же, а пули денег стоят, я считаю что в нашей нищей стране неприемлемо тратить деньги налогоплательщиков на биомусор.
показати весь коментар
30.03.2021 16:15 Відповісти
при сссэре отстреливали, лично хрущёв давал указание на ликвидацию такого гавнеца, сейчас лет 7 дадут за групповое, было бы тварям по 16 дали бы по 10, но это их ждёт на второй ходке.
показати весь коментар
30.03.2021 17:14 Відповісти
майбутні українські припізденти ростуть - з тяжкою долею, маючі кілька ходок - просто ідеал для альтернативно обдарованного 73-відсоткового плєбса
показати весь коментар
30.03.2021 15:20 Відповісти
бидни диты...теперь отсрочка на трускавецкие курсы ?
показати весь коментар
30.03.2021 15:21 Відповісти
Це ж роми, нація вчених та видатних винахідників
показати весь коментар
30.03.2021 15:23 Відповісти
Ви дуже толерантні))..Насправді - це срана, смердюча, спідоносна, наркоманська, лінива ЦИГАНВА.
показати весь коментар
30.03.2021 17:22 Відповісти
Прєдставітелі "другой" національності?
показати весь коментар
30.03.2021 15:24 Відповісти
- та старана...тією стороною у фантастичних фільмах називають паралельний світ...а може не такі вони вже й фантастичні?...
показати весь коментар
30.03.2021 15:35 Відповісти
Теперь, полагаю, их государство обеспечит кровом и булочками.
показати весь коментар
30.03.2021 15:27 Відповісти
фотографии родителей , бабушек, дедушек сестер и братьев напечатать. Классного руководителя и директора школы. Немедленно найти и выложить тут и соцсетях.
показати весь коментар
30.03.2021 15:27 Відповісти
і шо ти будеш робити із фотками циганського табору?
показати весь коментар
30.03.2021 15:34 Відповісти
єтіх прєцтавітелєй другой національності вряд лі вапшче виделі в школє
показати весь коментар
30.03.2021 15:37 Відповісти
Какой классный руководитель и директор школы?
Для них школа - территория морвокзала .
показати весь коментар
30.03.2021 15:40 Відповісти
Будущие европейцы.
показати весь коментар
30.03.2021 15:30 Відповісти
їм ватні бабушкі з пєльонок талдичіли что вот всересер бамжей нє било і булочкі по 15 капєєк ось в дітінушек і вскіпєло савєцкає самосознаніє...
показати весь коментар
30.03.2021 15:38 Відповісти
а пачиму не расейская инперия, чуть что сразу ссср
показати весь коментар
30.03.2021 16:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461790 у вас там всі в палаті чі тільки ти один нудьгуєш за сересер судячи з твого запитання настільки я зрозумів?
показати весь коментар
30.03.2021 17:48 Відповісти
какаяразніца?
показати весь коментар
30.03.2021 21:51 Відповісти
все з тобою зрозуміло
показати весь коментар
30.03.2021 22:33 Відповісти
f celmb rnj& (читать в англораскладке)
показати весь коментар
30.03.2021 22:52 Відповісти
поверніть до продажу старий добрий клей момент. свого часу він оце циганьйо непогано так прорідив.
показати весь коментар
30.03.2021 15:38 Відповісти
Тю, да его продают. Недавно тюбик купил, сегодня клеил как раз.
показати весь коментар
30.03.2021 15:43 Відповісти
у нього формулу змінили вже багато років як. так шо момент тепер не той.
показати весь коментар
30.03.2021 15:46 Відповісти
Конец эпохи бедности. Ржем дальше
показати весь коментар
30.03.2021 15:38 Відповісти
циганва...
показати весь коментар
30.03.2021 15:42 Відповісти
Двое малолетних детей ЦИГАН до смерти избили бездомного - так правильнее заголовок будет.
показати весь коментар
30.03.2021 15:45 Відповісти
Будущее - за цыганами! http://pdrs.dp.ua/press/press120.html
показати весь коментар
30.03.2021 15:58 Відповісти
это уже не дети и таких ПОЗДНО вообше как-то пытаться перевоспитывать....Этих малолеток уже нужно судить и отправлять в специальные зоны для выполнения работ с опасными для здоровья условиями.так хоть какая-то польза государству и утилизация людского непотреба.
показати весь коментар
30.03.2021 15:54 Відповісти
Как вам окончание сказки:
Исправили правоохранители малолетних цыганчат.
И пошли они работать слесарем и каменщиком, начали платить налоги государству ...
показати весь коментар
30.03.2021 15:58 Відповісти
Серйозна так циганчата розпочали свою кар`єру, далеко, напевно, підуть...
показати весь коментар
30.03.2021 16:18 Відповісти
как минимум прецтавітелі украинской переговорной группи
показати весь коментар
30.03.2021 16:51 Відповісти
« Потом мы его били, били, били. Потом взяли палки...». Господи, откуда такая жестокость? Как можно было это делать? В голове не укладывается.
показати весь коментар
30.03.2021 16:19 Відповісти
наследие имперской бездуховности.
показати весь коментар
30.03.2021 16:30 Відповісти
Как можно было одному организму сдать Крым - тоже в голове не укладывается
показати весь коментар
30.03.2021 17:25 Відповісти
Это ты о себе ? Самокритично, однако.
показати весь коментар
30.03.2021 18:04 Відповісти
Ты где был в то время, урод?
показати весь коментар
30.03.2021 18:05 Відповісти
Хамовиты вы, мадама. Но передачки носить все равно придется)))
показати весь коментар
30.03.2021 22:41 Відповісти
Твоей жене, урод
показати весь коментар
30.03.2021 23:27 Відповісти
А вообще - стоит отдать должное Слюнявому...
Так развести нормальных украинцев.
Но они умнеют...
п.с.
"Оденьте меня во фрак - я любого дипломата в жопу засуну"
У меня какие то ассоциации с вами, мадама...
показати весь коментар
30.03.2021 23:36 Відповісти
Закрой рот, мудак трусливый.
показати весь коментар
30.03.2021 23:45 Відповісти
Мда. И комменты не нужны. "Скажи мне - кто твой друг..." Слюнявого палишь, мадама
показати весь коментар
31.03.2021 10:08 Відповісти
Цыганва...
показати весь коментар
30.03.2021 18:03 Відповісти
для них хорошим будет только французский распределитель : голову в корзину налево, а все остальное - направо
показати весь коментар
30.03.2021 16:47 Відповісти
Цыганчата. Перевоспитание бесполезно.
Нужно принимать законодательные решния - что делать с нацменами
Плюющими с высокой башни на все законы.
показати весь коментар
30.03.2021 17:24 Відповісти
Только утилизация или принудительные низкоквалифицированные работы (на рудниках к примеру)
показати весь коментар
30.03.2021 18:05 Відповісти
И что из них вырастет......
показати весь коментар
30.03.2021 17:27 Відповісти
Українське слово "підлітки" від слова підлі.
показати весь коментар
30.03.2021 18:25 Відповісти
https://picua.org/images/2021/03/30/3bf3c1997a93cc735f82840023d3c84a.jpg погань Двоє малолітніх дітей до смерті побили безпритульного через булочки, - поліція Одеської області - Цензор.НЕТ 7960
показати весь коментар
30.03.2021 19:24 Відповісти
Такие ушлепки не должны
размножаться. Мамашу и папашу дезактивировать тоже.
показати весь коментар
30.03.2021 21:15 Відповісти
Теперь понятно, почему цыганская мамаша назвала своего отпрыска зеленским))) Что-то в этом есть...
показати весь коментар
31.03.2021 00:21 Відповісти
 
 