Двоє малолітніх дітей до смерті побили безпритульного через булочки, - поліція Одеської області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області поліцейські викрили двох малолітніх хлопців у заподіянні несумісних із життям тяжких тілесних ушкоджень бездомному. З підлітками 13-ти і 12-ти років зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про поміщення їх до приймальника-розподільника для неповнолітніх, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області.

"В неділю, 28 березня, неподалік пам’ятника морякам в Ізмаїлі було виявлено 58-річного місцевого чоловіка без ознак життя з множинними переламами ребер та політравмами. Менш ніж за добу оперативних пошуків поліцейські встановили, що його туди з морвокзалу завели і нещадно побили двоє малолітніх хлопців.

Зі слів підлітків, з чоловіком вони посварилися через булочки, які той не схотів для них попросити у людей. Вмовляннями вони заманили безхатченка до озера, де й побили так, що той помер", - сказано в повідомленні.

Родини обох хлопців перебувають на обліку служби у справах дітей як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Самі ж малолітні неодноразово потрапляли в поле зору поліції через крадіжки.

Під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Оскільки фігуранти не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після повного розслідування провадження справу буде передано до суду для застосування до них примусових заходів виховного характеру. Наразі ж правоохоронці клопочуть про поміщення їх у прийомник-розподільник для неповнолітніх осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.









Фото: сайт Нацполіції