Ввезення 1,9 млн фальшивих акцизних марок із Туреччини блоковано на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одеської області Служба безпеки України блокувала незаконне ввезення в нашу країну 1,9 млн акцизних марок, які призначалися для нелегально виготовленої алкогольної продукції. Вартість такої кількості справжніх акцизних марок державного зразка становить кілька десятків млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Вантаж прибув у порт Чорноморська поромом з Туреччини.

Встановлено, що з порту українські акцизні марки хотіли перевезти до Києва – на адресу одного із підприємств. Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили приховані у рулонах з фольгою підроблені українські акцизні марки. Вони призначалися для нелегально виготовленої алкогольної продукції.

Наразі тривають відповідні процесуальні дії для фіксації факту правопорушення.

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