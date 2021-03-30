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Ввезення 1,9 млн фальшивих акцизних марок із Туреччини блоковано на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ввезення 1,9 млн фальшивих акцизних марок із Туреччини блоковано на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одеської області Служба безпеки України блокувала незаконне ввезення в нашу країну 1,9 млн акцизних марок, які призначалися для нелегально виготовленої алкогольної продукції. Вартість такої кількості справжніх акцизних марок державного зразка становить кілька десятків млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Вантаж прибув у порт Чорноморська поромом з Туреччини.

Встановлено, що з порту українські акцизні марки хотіли перевезти до Києва – на адресу одного із підприємств. Під час огляду вантажівки правоохоронці виявили приховані у рулонах з фольгою підроблені українські акцизні марки. Вони призначалися для нелегально виготовленої алкогольної продукції.

Наразі тривають відповідні процесуальні дії для фіксації факту правопорушення.

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Ввезення 1,9 млн фальшивих акцизних марок із Туреччини блоковано на Одещині, - СБУ 01
Ввезення 1,9 млн фальшивих акцизних марок із Туреччини блоковано на Одещині, - СБУ 02
Ввезення 1,9 млн фальшивих акцизних марок із Туреччини блоковано на Одещині, - СБУ 03
Ввезення 1,9 млн фальшивих акцизних марок із Туреччини блоковано на Одещині, - СБУ 04
Ввезення 1,9 млн фальшивих акцизних марок із Туреччини блоковано на Одещині, - СБУ 05

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акциз (437) Одеська область (3223) підробка (438) СБУ (12835)


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30.03.2021 15:41 Відповісти
Хм, мабуть зовсім кранти Україні, раз у себе не в змозі таку дрібницю надрукувати.
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30.03.2021 15:45 Відповісти
 
 