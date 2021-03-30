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Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 березня, в місті Калуш Івано-Франківської області відбулася церемонія прощання із Сергієм Михайловичем Барничем, 1974 року народження, військовослужбовцем 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ з мінометів та стрілецької зброї.

Про це йдеться на офіційному сайті Калуської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Калуській міській територіальній громаді 28-30 березня 2021 року оголошено Днями жалоби за загиблим військовослужбовцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині

Сергій Барнич народився 11.01.1974 року у Калуші. Після закінчення середньої школи №7 вступив у Калуський хіміко-технологічний технікум, де здобув спеціальність техніка-електрика.

У 2015 році був призваний на військову службу за часткової мобілізації у військову частину В4264. У 2016 році уклав контракт на військову службу в 109-й гірсько-штурмовий батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади.

Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 01
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 02
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 03
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 04
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 05
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 06
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 07
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 08
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 09
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 10
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 11
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 12
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 13
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 14
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 15
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 16
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 17
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 18
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 19
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 20
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 21
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 22
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 23
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 24
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 25
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 26
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 27
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 28
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 29
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 30
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 31
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 32
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 33
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 34
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 35
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 36
Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші 37

Автор: 

Калуш (43) похорон (1289) Донбас (22356) військовослужбовці (4762) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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