Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 березня, в місті Калуш Івано-Франківської області відбулася церемонія прощання із Сергієм Михайловичем Барничем, 1974 року народження, військовослужбовцем 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ з мінометів та стрілецької зброї.

Про це йдеться на офіційному сайті Калуської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Калуській міській територіальній громаді 28-30 березня 2021 року оголошено Днями жалоби за загиблим військовослужбовцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець 10-ї ОГШБр Сергій Барнич загинув 26 березня у районі Шумів на Донеччині

Сергій Барнич народився 11.01.1974 року у Калуші. Після закінчення середньої школи №7 вступив у Калуський хіміко-технологічний технікум, де здобув спеціальність техніка-електрика.

У 2015 році був призваний на військову службу за часткової мобілізації у військову частину В4264. У 2016 році уклав контракт на військову службу в 109-й гірсько-штурмовий батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади.









































































