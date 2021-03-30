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Україна спільно з Францією вироблятиме висотні підйомники для пожежних автомобілів, - Аваков. ВІДЕО+ФОТО

Техніка французького виробництва буде зібрана на потужностях українських заводів.

Про це сьогодні, 30 березня, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час підписання протоколу про наміри між ДСНС і французькою компанією Echelles Riffaud, виробником висотних підйомників для пожежних автомобілів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Документ підписали голова ДСНС Микола Чечоткін, генеральний директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустіє та експортний директор компанії Марк Ларів.

Арсен Аваков сказав, що у пожежно-рятувальних підрозділах склалась критична ситуація із сучасними технічними засобами для забезпечення гасіння пожеж та порятунку людей з висотних будівель. Наявна техніка експлуатується вже понад 40 років, і 90% якої вже відпрацювали всі встановлені терміни експлуатації.

"На жаль, Україна не виробляла і не виробляє таку техніку. Тому, МВС спільно з французькими партнерами домовились про виробництво для українських рятувальників сучасної пожежної техніки" - зазначив міністр внутрішніх справ.

Аваков наголосив, що за результатами переговорів з французькими компаніями-виробниками пожежної техніки, була обрана компанія Echelles Riffaud, яка працює на ринку понад 150 років.

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"Мова про виробництво комплексів з підіймачами до 33 і 42 метрів. Однак, важливим аспектом двосторонньої співпраці лишається умова, коли автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах. Планується закупівля 370 таких пожежних машин. Крім того, наші спеціалісти пройдуть навчання у своїх французьких колег", - сказав міністр.

Україна спільно з Францією вироблятиме висотні підйомники для пожежних автомобілів, - Аваков 01
Україна спільно з Францією вироблятиме висотні підйомники для пожежних автомобілів, - Аваков 02
Україна спільно з Францією вироблятиме висотні підйомники для пожежних автомобілів, - Аваков 03
Україна спільно з Францією вироблятиме висотні підйомники для пожежних автомобілів, - Аваков 04
Україна спільно з Францією вироблятиме висотні підйомники для пожежних автомобілів, - Аваков 05

Аваков зазначив, що вартість контракту складає 300 мільйонів євро. Однак, французька сторона пішла на умови довгострокового кредитування, яке розраховано на 10 років.

"Результатом нашої плідної роботи з посольством Франції в Україні стало сьогоднішнє підписання Протоколу про наміри між ДСНС України та французькою компанією Echelles Riffaud про співробітництво у сфері виробництва пожежної техніки", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що в надалі підписаний Протокол буде оформлено в міжурядову Угоду, яку ратифікують народні депутати. За попереднім планом нові автомобілі запрацюють в українських містах вже наступного року.

Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен нагадав, що Україна та Франція вже працює над двома великими спільними контрактами – постачання 55 гелікоптерів у рамках Єдиної авіаційної системи та 20 патрульних катерів для потреб ДПСУ.

"Франція завжди радо співпрацює з Україною та погоджується на локалізацію виробництва у вашій країні. Ми й надалі будемо підтримувати ваші проекти та пропозиції", - сказав Етьєн де Понсен.

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Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що сьогодні відбулася історична подія – початок технічного переоснащення підрозділів ДСНС висотною пожежно-рятувальною технікою.

"У нас в наявності є лише 290 необхідних підйомників і 260 з них вже відпрацювали свій ресурс. Враховуючи зношеність цієї техніки і відсутність виробництва в Україні, ми ретельно вивчали можливості європейських виробників. Від реалізації спільного проекту ми очікуємо повністю переоснастити наші підрозділи висотною технікою для порятунку людей. Це дасть можливість більш якісно надавати послуги нашому населенню та рятувати людські життя. Переконаний, що наша спільна робота має потужний потенціал", - сказав Микола Чечоткін.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3502) пожежа (4331) Франція (3075) техніка (1826) ДСНС (5116) Чечоткін (87)


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Топ коментарі
+9
рюкзаков отримує гарні откати...как ******** з французами працювати
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30.03.2021 15:59
+6
Виходячи з того, що у Франції велика армянська діаспора, Рюкзаков торує собі шлях на випадок великого шухеру. Який неминучий!
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30.03.2021 16:22
+4
Схоже, що авакян "чомусь" зацікавлений вкладати українські кошти саме у французькі товари. Можливо вони самі якісні і дешеві? Сумніваюсь.
Може через це?
"Велика вірменська діаспора існує в
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ,
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Ірані ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаді ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії ."
показати весь коментар
30.03.2021 16:20
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рюкзаков отримує гарні откати...как ******** з французами працювати
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30.03.2021 15:59 Відповісти
МВД скоро будет контролировать все сферы жизни и экономики. Слава Авакову
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30.03.2021 16:00 Відповісти
мы скоро таким макаром стремянки будем совместно с кем ни будь собирать! не уж то мы сами не можем создать что то стоящее?! Обязательно нужно кого то привлекать!? ведь привлеченные в первую очередь будут думать о своей прибыли, но не как о нашей! Даещь совместное предприятие по сбору стремянок!
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30.03.2021 16:01 Відповісти
Если это будет выгодно каким-то чертям, то конечно будем.
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30.03.2021 16:14 Відповісти
в данном случае, я так понял, черт - авякан!?
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30.03.2021 16:21 Відповісти
цікаво, скільки це авакян уже відкатів від французів одержав за вертушки, човники?
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30.03.2021 16:03 Відповісти
Зачем? Чем выше дом, тем больше вокруг него напхано припаркованных автомобилей. Все равно никакой кран не подьедет
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30.03.2021 16:05 Відповісти
ой!.. чувствую я, что Аваков в благодарность для французов впихнет Украине супер дорогие истребители Рафаль..
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30.03.2021 16:06 Відповісти
...и алаверды от арсенбарисыча...
Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, - Аваков - Цензор.НЕТ 9089
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30.03.2021 16:08 Відповісти
Глухаринное очередное чесалово! А когда при совках 16-этажки строить начали вышки уже были у пожарных? А когда 25 лет назад стали новые по 17--20 этажей мостить---думали? Как тушить в смысле? Хотя главная тут причина такое иметь---так для снятия людей с такой высоты!
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30.03.2021 16:08 Відповісти
Авакісян превратився в Лавякіняна, тупо француз!
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30.03.2021 16:08 Відповісти
На нашем министре мвд пробы негде ставить, хитро*опый ара пролезет в любую щель где пахнут купюры!!!!
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30.03.2021 16:10 Відповісти
Растет чувак...был главным по рюкзакам...теперь стал по пожарным лестницам...
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30.03.2021 16:10 Відповісти
Схоже, що авакян "чомусь" зацікавлений вкладати українські кошти саме у французькі товари. Можливо вони самі якісні і дешеві? Сумніваюсь.
Може через це?
"Велика вірменська діаспора існує в
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ,
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Ірані ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаді ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії ."
показати весь коментар
30.03.2021 16:20 Відповісти
Виходячи з того, що у Франції велика армянська діаспора, Рюкзаков торує собі шлях на випадок великого шухеру. Який неминучий!
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30.03.2021 16:22 Відповісти
В этой стране только Аваков заботится о производстве и транспорте.
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30.03.2021 16:35 Відповісти
кто то обьяснит мне КАК наша страна успешно делает двигатели для ракет НАСА, танки, сложное военное оборудование, даже беспилотники, но НЕ МОЖЕТ наладить производство каких то ЛЕСТНИЦ в 3-4 секции с монтажем на грузовое шасси???
на кого это расчитано? Я думаю сделали бы и сами, но откатов там же не будет...
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30.03.2021 19:20 Відповісти
Вице-президент отрабатывает гражданство. Как приятно тратить не свои миллионы! Кругом улыбки, дружеские пожатия, позитив и светлое будущее (не точно)
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31.03.2021 12:16 Відповісти
 
 