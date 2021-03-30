Україна спільно з Францією вироблятиме висотні підйомники для пожежних автомобілів, - Аваков. ВІДЕО+ФОТО

Техніка французького виробництва буде зібрана на потужностях українських заводів.

Про це сьогодні, 30 березня, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час підписання протоколу про наміри між ДСНС і французькою компанією Echelles Riffaud, виробником висотних підйомників для пожежних автомобілів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Документ підписали голова ДСНС Микола Чечоткін, генеральний директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустіє та експортний директор компанії Марк Ларів.

Арсен Аваков сказав, що у пожежно-рятувальних підрозділах склалась критична ситуація із сучасними технічними засобами для забезпечення гасіння пожеж та порятунку людей з висотних будівель. Наявна техніка експлуатується вже понад 40 років, і 90% якої вже відпрацювали всі встановлені терміни експлуатації.

"На жаль, Україна не виробляла і не виробляє таку техніку. Тому, МВС спільно з французькими партнерами домовились про виробництво для українських рятувальників сучасної пожежної техніки" - зазначив міністр внутрішніх справ.

Аваков наголосив, що за результатами переговорів з французькими компаніями-виробниками пожежної техніки, була обрана компанія Echelles Riffaud, яка працює на ринку понад 150 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацрада з телерадіомовлення просить постачальників смартфонів, теле- і медіатехніки не завозити їх з Росії

"Мова про виробництво комплексів з підіймачами до 33 і 42 метрів. Однак, важливим аспектом двосторонньої співпраці лишається умова, коли автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах. Планується закупівля 370 таких пожежних машин. Крім того, наші спеціалісти пройдуть навчання у своїх французьких колег", - сказав міністр.











Аваков зазначив, що вартість контракту складає 300 мільйонів євро. Однак, французька сторона пішла на умови довгострокового кредитування, яке розраховано на 10 років.

"Результатом нашої плідної роботи з посольством Франції в Україні стало сьогоднішнє підписання Протоколу про наміри між ДСНС України та французькою компанією Echelles Riffaud про співробітництво у сфері виробництва пожежної техніки", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що в надалі підписаний Протокол буде оформлено в міжурядову Угоду, яку ратифікують народні депутати. За попереднім планом нові автомобілі запрацюють в українських містах вже наступного року.

Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен нагадав, що Україна та Франція вже працює над двома великими спільними контрактами – постачання 55 гелікоптерів у рамках Єдиної авіаційної системи та 20 патрульних катерів для потреб ДПСУ.

"Франція завжди радо співпрацює з Україною та погоджується на локалізацію виробництва у вашій країні. Ми й надалі будемо підтримувати ваші проекти та пропозиції", - сказав Етьєн де Понсен.

Також дивіться: Перші пункти системи авіаційної безпеки МВС запрацюють у квітні, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що сьогодні відбулася історична подія – початок технічного переоснащення підрозділів ДСНС висотною пожежно-рятувальною технікою.

"У нас в наявності є лише 290 необхідних підйомників і 260 з них вже відпрацювали свій ресурс. Враховуючи зношеність цієї техніки і відсутність виробництва в Україні, ми ретельно вивчали можливості європейських виробників. Від реалізації спільного проекту ми очікуємо повністю переоснастити наші підрозділи висотною технікою для порятунку людей. Це дасть можливість більш якісно надавати послуги нашому населенню та рятувати людські життя. Переконаний, що наша спільна робота має потужний потенціал", - сказав Микола Чечоткін.