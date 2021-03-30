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Воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на Донбасі. ФОТОрепортаж

Воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на Донбасі. ФОТОрепортаж

Задіяні в операції Об'єднаних сил воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на полігоні в районі відведення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Днями в ООС на одному з полігонів в районі відведення відточували свою майстерність артилеристи. Військовослужбовці артилерійського підрозділу бригади імені Якова Гандзюка провели тактичні навчання з бойовою стрільбою", - випливає з повідомлення.

Під час навчань воїни відпрацювали питання підготовки підрозділу до ведення бойових дій, зайняття підготовлених та непідготовлених вогневих позицій, а також нанесення вогневого ураження противнику.

Як наголошують воїни-артилеристи, вони завжди готові у будь-яку мить прийти на допомогу побратимам-піхотинцям і за потреби завдати нищівного удару противнику. Тож щоб у реальних бойових діях усе пройшло чітко і злагоджено, артилеристи постійно тренуються, вдосконалюючи здобуті навички.

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Воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на Донбасі 02
Воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на Донбасі 03
Воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на Донбасі 04

Автор: 

військові навчання (2776) операція Об’єднаних сил (6725)


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почему не провести их по позициям снайперов которые стреляют в нас?
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30.03.2021 16:26 Відповісти
Артилеристи мають використовувати ********** за призначенням і тренуватись в ході виконання завдано по нанесенню вогневого ураження ворогу! Чотири загиблих і купа поранених, а Генштаб не може повернути артилерію на фронт і забезпечити вогневою підтримкою передові підрозділи! А що взагалі може Генштаб? Зарплату отримувати і штани протирати?
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30.03.2021 18:57 Відповісти
Сьогодні рівно 7 років легендарному хіту "путін - *****!".
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30.03.2021 16:28 Відповісти
Стреляют - уже хорошо. Редкое явление для наших "учений". Но это учения ради учений или у них есть цель? Например - "не менее 80% попаданий в цель". Результаты где? Решили замять для ясности? Чтобы не позориться?
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30.03.2021 17:34 Відповісти
 
 