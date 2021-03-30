Воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на Донбасі. ФОТОрепортаж
Задіяні в операції Об'єднаних сил воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на полігоні в районі відведення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Днями в ООС на одному з полігонів в районі відведення відточували свою майстерність артилеристи. Військовослужбовці артилерійського підрозділу бригади імені Якова Гандзюка провели тактичні навчання з бойовою стрільбою", - випливає з повідомлення.
Під час навчань воїни відпрацювали питання підготовки підрозділу до ведення бойових дій, зайняття підготовлених та непідготовлених вогневих позицій, а також нанесення вогневого ураження противнику.
Як наголошують воїни-артилеристи, вони завжди готові у будь-яку мить прийти на допомогу побратимам-піхотинцям і за потреби завдати нищівного удару противнику. Тож щоб у реальних бойових діях усе пройшло чітко і злагоджено, артилеристи постійно тренуються, вдосконалюючи здобуті навички.
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