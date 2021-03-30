Дискредитували вакцинацію і підтримували "ЛДНР": СБУ в Хмельницькому заблокувала роботу ботоферми, яку фінансували з РФ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про нашу державу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, зловмисники забезпечували поширювання постів для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР". Встановлено, що їх фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем.

У протиправній діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили і вилучили:

комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;

Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;

Кілька сотень сім-карток.

Оперативники спецслужби встановили, що незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення.

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Частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.









