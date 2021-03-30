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Дискредитували вакцинацію і підтримували "ЛДНР": СБУ в Хмельницькому заблокувала роботу ботоферми, яку фінансували з РФ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу мережі ботоферм, які розповсюджували фейкову інформацію про нашу державу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, зловмисники забезпечували поширювання постів для дискредитації вакцинації та на підтримку терористичних організацій "Л/ДНР". Встановлено, що їх фінансували з території РФ через електронні гаманці санкційних платіжних систем.

У протиправній діяльності організатори схеми використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили і вилучили:

  • комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням;
  • Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзи;
  • Кілька сотень сім-карток.

Оперативники спецслужби встановили, що незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торговельного центру та за місцями проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення.

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Частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

Дискредитували вакцинацію і підтримували ЛДНР: СБУ в Хмельницькому заблокувала роботу ботоферми, яку фінансували з РФ 01
Дискредитували вакцинацію і підтримували ЛДНР: СБУ в Хмельницькому заблокувала роботу ботоферми, яку фінансували з РФ 02
Дискредитували вакцинацію і підтримували ЛДНР: СБУ в Хмельницькому заблокувала роботу ботоферми, яку фінансували з РФ 03
Дискредитували вакцинацію і підтримували ЛДНР: СБУ в Хмельницькому заблокувала роботу ботоферми, яку фінансували з РФ 04
Дискредитували вакцинацію і підтримували ЛДНР: СБУ в Хмельницькому заблокувала роботу ботоферми, яку фінансували з РФ 05

Автор: 

пропаганда (2807) росія (65301) СБУ (12837) Хмельницький (409) боти (97) фейк (744)


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Топ коментарі
+11
"...распространяли фейковую информацию о нашем государстве". В том числе о 6-кратном подъёме на закупках вакцин и о стоимости куртки Степанова.
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30.03.2021 17:47
+7
дивно, що слідів участі Пороха не знайшли. Погано, видать, шукали; недолугі...
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30.03.2021 17:55
+6
Кто отстегивать сбу не хочет,тот автоматически попадает в разряд сочувствующих лугандонцам. Беспроигрышный вариант.
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30.03.2021 17:50
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posmotrimkto propoidjot, a tak da nuljovok bilo uzhe ochenj mnogo i v dobavok, ochenj glupih.
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30.03.2021 17:45 Відповісти
"...распространяли фейковую информацию о нашем государстве". В том числе о 6-кратном подъёме на закупках вакцин и о стоимости куртки Степанова.
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30.03.2021 17:47 Відповісти
Кто отстегивать сбу не хочет,тот автоматически попадает в разряд сочувствующих лугандонцам. Беспроигрышный вариант.
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30.03.2021 17:50 Відповісти
А якщо дискредитувати вакцинацію і бути патріотом України, тоді теж закриють?
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30.03.2021 17:51 Відповісти
Якщо грошики патріоту за це будуть летіти з московії, тоді так.
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30.03.2021 18:19 Відповісти
Тоді ти не патріот, а корисний ідіот.
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30.03.2021 21:43 Відповісти
дивно, що слідів участі Пороха не знайшли. Погано, видать, шукали; недолугі...
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30.03.2021 17:55 Відповісти
там алкаша еще отмудохали.....думали,что парашник
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30.03.2021 18:34 Відповісти
дивлячить на фото скаладається враження, що це якийсь інтернет-магазин побутової техніки
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30.03.2021 17:56 Відповісти
Звичайний магазин, на папірці - додримуйтесь дистанції.
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30.03.2021 18:11 Відповісти
Нижнее фото с весьма специфической железкой, такую не продают в обычном магазине. Но вообще да, мне кажется, что СБУ накрыла людей, которым просто деньги не пахнут и они согласны заниматься всем, что может принести хоть какой-то доход. Продать телефон - пожалуйста, гопстопом отобрать этот же телефон в подворотне - тоже можно, продать краденый телефон - нет проблем, а симку можно использовать для работы call-центра, который будет обманывать стариков и выдуривать из них последние деньги, а заодно на этот номер можно нарегистрировать аккаунтов в соцсетях. Короче, всё идет в дело. Видал я таких.

PS Э-э-э, люди, вот только не надо мой пост использовать как бизнес-план. Пожалуйста...
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30.03.2021 19:02 Відповісти
Цензор уберите в своих новостях эту тупую ошибку о "МОЛОЖЕ 55лет"

Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 55 лет из-за риска образования тромбов
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30.03.2021 17:59 Відповісти
прошу вбаченная але саме так названа статття в Reuters :
Canada pauses AstraZeneca COVID-19 vaccine use for those under 55, wants new risk analysis - НИЖЧЕ 55 ???
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30.03.2021 18:25 Відповісти
"Тем не менее репутацию препарата уже вряд ли удастся восстановить - в Эстонии за неделю почти 200 побочных случаев, в Канаде запретили колоть оксфордскую вакцину пациентам старше 55 лет из-за возможного образования тромбов. Помимо этого, после вакцинации этим препаратом случались и летальные исходы."-ЭТО НОВОСТЬ ИЗ РОССИЙСКИІХ САЙТОВ
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30.03.2021 18:29 Відповісти
Российские инфопомойки вовсю работают на разрушение репутации вакцин, кроме их собственных. На это выделено десятки миллиардов, лучше бы на эти деньги наделали своей жижи и раздали бесплатно в африканские страны. Но нет, лучше платить ботам и помойкам за чернуху.
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30.03.2021 18:54 Відповісти
THE WALL STREET JOURNAL
Canada pauses AstraZeneca COVID-19 vaccine use for those under 55, wants new risk analysis

таки да МОЛОДЫМ ЖЕНЩИНАМ ОНА ОПАСНА!
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30.03.2021 18:34 Відповісти
Что СБУ не всех ещё ботов накрыла? Прокси тебе не поможет, найдем и посадим!

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30.03.2021 18:55 Відповісти
Вакцины от соплей дискредитировали
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30.03.2021 18:39 Відповісти
о бота трахнули по клікухє https://censor.net/ru/user/477997 на хфєрмє свінособак московітів.
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30.03.2021 18:44 Відповісти
Як можна дискредитувати неіснуючу вакцинацію
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30.03.2021 18:46 Відповісти
авансом. типа, мы знаем что вы будете дискридитировать, потому профилактически вас закроем)))
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30.03.2021 18:49 Відповісти
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30.03.2021 18:49 Відповісти
Це у Хмельницькому у 2014 контору СБУ спалили нах...?
Я не помиляюсь?
Думаю, що це не останній раз😁
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30.03.2021 21:31 Відповісти
суда не будет , а будут еще постановни .Заигрались клоуны квартальные. Когда Антоненка
отпустите мрази.
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31.03.2021 03:44 Відповісти
Хмельницький місто торгашів. А кому труси чи інфу чи акацнти продавати ім немає різниці.
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31.03.2021 09:26 Відповісти
 
 