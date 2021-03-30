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Із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем попрощалися на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 березня, в місті Дубровиця Рівненської області пройшла церемонія прощання із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем.

Про це йдеться на офіційному сайті Рівненської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Віддати останню шану загиблому воїну прийшли перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, керівники району та громади, рідні та близькі, військові побратими, бойові товариші, сотні небайдужих жителів міста. Стоячи на колінах, проводжали в останню путь бійця його земляки", - наголошується в повідомленні.

Із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем попрощалися на Рівненщині 01
Фото: rv.gov.ua

Читайте також: Із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Барничем попрощалися в Калуші. ФОТОрепортаж

Із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем попрощалися на Рівненщині 02
Фото: rv.gov.ua
Із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем попрощалися на Рівненщині 03
Фото: rv.gov.ua
Із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем попрощалися на Рівненщині 04
Фото: rv.gov.ua

Максим Олександрович Абрамович народився в Дубровиці в 1994 році. Навчався в Дубровицькій ЗОШ №2, був вихованцем школи "Бойового гопака". Навчався в Харківському університеті внутрішніх справ. З 2017 по 2020 рік проходив службу в Збройних силах за контрактом і брав участь у бойових діях в зоні АТО. У грудні 2020 року знову став на захист України. Служив старшим сержантом у 109-му окремому гірничо-штурмовому батальйоні 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області в результаті смертельних поранень, отриманих під час обстрілу позицій ЗСУ з мінометів і стрілецької зброї.

У нього залишилася мати.

Автор: 

похорон (1289) втрати (4403) Ян Осока (1495) Рівненська область (1178)


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С погибшим на Донбассе 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Абрамовичем простились на Ривненщине - Цензор.НЕТ 8504
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30.03.2021 18:39 Відповісти
С погибшим на Донбассе 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Максимом Абрамовичем простились на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4068

спічуття родині і побратимам...
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30.03.2021 18:43 Відповісти
Із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем попрощалися на Рівненщині - Цензор.НЕТ 7094
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30.03.2021 20:33 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....
Із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем попрощалися на Рівненщині - Цензор.НЕТ 5264
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30.03.2021 21:56 Відповісти
Вечная память воину Максиму, честно исполнившему долг перед Отечеством.

Глубокое сочувствие матери, потерявшей молодого сына.
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30.03.2021 23:42 Відповісти
Сколько же горя принесли наши "братья"...Ответите,суки,за каждую каплю крови солдат,за каждую слезинку матерей...Спи спокойно,Герой и Защитник...
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31.03.2021 09:39 Відповісти
 
 