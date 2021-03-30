Із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем попрощалися на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 березня, в місті Дубровиця Рівненської області пройшла церемонія прощання із загиблим на Донбасі 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Максимом Абрамовичем.

Про це йдеться на офіційному сайті Рівненської обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Віддати останню шану загиблому воїну прийшли перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, керівники району та громади, рідні та близькі, військові побратими, бойові товариші, сотні небайдужих жителів міста. Стоячи на колінах, проводжали в останню путь бійця його земляки", - наголошується в повідомленні.

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Максим Олександрович Абрамович народився в Дубровиці в 1994 році. Навчався в Дубровицькій ЗОШ №2, був вихованцем школи "Бойового гопака". Навчався в Харківському університеті внутрішніх справ. З 2017 по 2020 рік проходив службу в Збройних силах за контрактом і брав участь у бойових діях в зоні АТО. У грудні 2020 року знову став на захист України. Служив старшим сержантом у 109-му окремому гірничо-штурмовому батальйоні 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області в результаті смертельних поранень, отриманих під час обстрілу позицій ЗСУ з мінометів і стрілецької зброї.

У нього залишилася мати.