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Із загиблим 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощалися на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 березня, в селі Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області відбулося прощання із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком.

Про це йдеться в матеріалі Суспільного, повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо воїнів загинуло, двох поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Шумів, - пресцентр ОС

Із загиблим 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощалися на Дніпропетровщині 01
Фото: suspilne.media
Із загиблим 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощалися на Дніпропетровщині 02
Фото: suspilne.media
Із загиблим 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощалися на Дніпропетровщині 03
Фото: suspilne.media

Сергій Валерійович Гайченко народився 9 вересня 1993 року в Михайлівці Синельниківського району Дніпропетровської області. У 2015 році проходив військову службу в Окремому президентському полку України, працював електромонтером у локомотивному депо "Укрзалізниці". 20 вересня 2019 року підписав зі ЗСУ контракт і виконував бойові завдання в зоні проведення Операцій об'єднаних сил. Служив старшим солдатом, командиром бойової машини - командиром відділення 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області.

У нього залишилися батьки і брат.

Автор: 

похорон (1289) втрати (4408) Ян Осока (1495) Дніпропетровська область (3756)


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С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 6011
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30.03.2021 18:51 Відповісти
Нехай рідна земля буде йому пухом!!! Вічна слава Герою і щира подяка за вірність, відвагу і патріотизм! Таких людей буде бракувати Україні! Сили духу рідним і побратимам...
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30.03.2021 19:14 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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30.03.2021 20:08 Відповісти
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття родині Сергія, його близьким та друзям.С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 9463
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30.03.2021 20:32 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....
С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 1498
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30.03.2021 21:54 Відповісти
На милитари пейджс было описание этого боя, сепары заминировали дистанционно помками участок в тылу нашем за опорниками и держали участок под прицелами снайперской группы и агсников с долбаной водокачки которая воду и нам и им подаёт, сапёры пошли себе розмининовать и их покрошили , тех шо пошли их забрать положили тоже, наши видели откуда работали но командование запретило работать по водокачке и сепары в комфорте себе продолжали насыпать .Это даже не война, это мрачное садомазо порно в исполнении тех кто сейчас хороводит политикой и лично гандоном президентом.
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30.03.2021 22:41 Відповісти
суки кацапы здохните твари
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30.03.2021 23:31 Відповісти
 
 