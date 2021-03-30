Із загиблим 26 березня бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощалися на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 березня, в селі Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області відбулося прощання із загиблим на Донбасі воїном 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком.

Про це йдеться в матеріалі Суспільного, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сергій Валерійович Гайченко народився 9 вересня 1993 року в Михайлівці Синельниківського району Дніпропетровської області. У 2015 році проходив військову службу в Окремому президентському полку України, працював електромонтером у локомотивному депо "Укрзалізниці". 20 вересня 2019 року підписав зі ЗСУ контракт і виконував бойові завдання в зоні проведення Операцій об'єднаних сил. Служив старшим солдатом, командиром бойової машини - командиром відділення 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Загинув 26 березня в районі селища Шуми Торецької міськради Донецької області.

У нього залишилися батьки і брат.