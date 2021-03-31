Затримано підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки, виявленої на орендованій квартирі у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства студентки з Дніпропетровщини, виявленої на орендованій квартирі у Львові з множинними ранами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Львівської області.

Зазначається, що за скоєне затриманому, 19-річному жителю Житомирської області, загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За даними відомства, 30 березня о 20:30 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку здавали в оренду, було виявлено тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці нагадують, що на тілі загиблої виявили множинні рани, які, ймовірно, і стали причиною смерті. Загиблою виявилася 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного зі львівських вищих навчальних закладів. 30 березня із заявою про її зникнення в поліцію звернулася мати дівчини, тому вона перебувала в розшуку.

Читайте також: На орендованій квартирі у Львові виявили тіло 19-річної студентки з множинними ранами, - поліція. ФОТО

"Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до вбивства, 19-річного мешканця Житомирської області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні вбивства та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться з повідомленні.