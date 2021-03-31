Затримано підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки, виявленої на орендованій квартирі у Львові, - Нацполіція. ФОТО
Поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства студентки з Дніпропетровщини, виявленої на орендованій квартирі у Львові з множинними ранами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Львівської області.
Зазначається, що за скоєне затриманому, 19-річному жителю Житомирської області, загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
За даними відомства, 30 березня о 20:30 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку здавали в оренду, було виявлено тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.
Правоохоронці нагадують, що на тілі загиблої виявили множинні рани, які, ймовірно, і стали причиною смерті. Загиблою виявилася 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного зі львівських вищих навчальних закладів. 30 березня із заявою про її зникнення в поліцію звернулася мати дівчини, тому вона перебувала в розшуку.
"Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до вбивства, 19-річного мешканця Житомирської області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні вбивства та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться з повідомленні.
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https://lviv.24tv.ua/ru/propavshuju-lvove-19-letnjuju-studentku-kriminalnye-novosti-ukrainy_n1584103 Пропавшую во Львове 19-летнюю студентку нашли убитой
Красивая была...
Известен случай в Беларуси, где рецедивист решил рассказать про свои "похождения". Точность и обстоятельность не оставляли никаких сомнений, что убийства совершил именно он. Что в этой истории поучительного? А то, что за эти убийства были расстреляны 6 (шесть) человек!
Не стоит отправлять проклятья, если не имеешь абсолютной уверенности в истинности положения дел.
Кара повинна відповідати злочину!
P.S. Кстати об убийстве Маши Борисовой уже все "забыли", терпилу нашли, все довольны.
Я так понял он со Львова свалил домой в Житомир. Ну и такие дела либо быстро раскрываются либо уходят в висяк.