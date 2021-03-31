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Затримано підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки, виявленої на орендованій квартирі у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Затримано підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки, виявленої на орендованій квартирі у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські затримали зловмисника, причетного до вбивства студентки з Дніпропетровщини, виявленої на орендованій квартирі у Львові з множинними ранами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Львівської області.

Зазначається, що за скоєне затриманому, 19-річному жителю Житомирської області, загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

За даними відомства, 30 березня о 20:30 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку здавали в оренду, було виявлено тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці нагадують, що на тілі загиблої виявили множинні рани, які, ймовірно, і стали причиною смерті. Загиблою виявилася 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного зі львівських вищих навчальних закладів. 30 березня із заявою про її зникнення в поліцію звернулася мати дівчини, тому вона перебувала в розшуку.

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"Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до вбивства, 19-річного мешканця Житомирської області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні вбивства та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться з повідомленні.

Затримано підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки, виявленої на орендованій квартирі у Львові, - Нацполіція 01

Автор: 

Львів (3075) Нацполіція (15190) вбивство (3092) студенти (435)


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Топ коментарі
+9
Вначале надо доказать, что именно он убил.
Известен случай в Беларуси, где рецедивист решил рассказать про свои "похождения". Точность и обстоятельность не оставляли никаких сомнений, что убийства совершил именно он. Что в этой истории поучительного? А то, что за эти убийства были расстреляны 6 (шесть) человек!
Не стоит отправлять проклятья, если не имеешь абсолютной уверенности в истинности положения дел.
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31.03.2021 09:12
+7
Вот так вот если писка чешется это не значит, что нужно встречаться с кем попало... та даже бухать лучше в одиночестве, а то не дай бог начнется поножовщина...
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31.03.2021 08:50
+7
Фотку убийцы замылюют, а фотку жертвы выставляют на общее обозрение...
https://lviv.24tv.ua/ru/propavshuju-lvove-19-letnjuju-studentku-kriminalnye-novosti-ukrainy_n1584103 Пропавшую во Львове 19-летнюю студентку нашли убитой

Красивая была...
Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9367
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31.03.2021 09:02
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Вот так вот если писка чешется это не значит, что нужно встречаться с кем попало... та даже бухать лучше в одиночестве, а то не дай бог начнется поножовщина...
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31.03.2021 08:50 Відповісти
Чей сын, что так уверен в бездарности?
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31.03.2021 08:53 Відповісти
******** этого посадить на бутылку и дать пожизненное! Чё рыло этой мразоты прячете! Все должны знать его в лицо, чтобы была проклята его семья до 7 колена!
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31.03.2021 08:54 Відповісти
Фотку убийцы замылюют, а фотку жертвы выставляют на общее обозрение...
https://lviv.24tv.ua/ru/propavshuju-lvove-19-letnjuju-studentku-kriminalnye-novosti-ukrainy_n1584103 Пропавшую во Львове 19-летнюю студентку нашли убитой

Красивая была...
Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9367
показати весь коментар
31.03.2021 09:02 Відповісти
Потому что то, что она мертва-факт,а вот то что он это сделал-еще не факт. Зная наших мусоров.
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31.03.2021 09:07 Відповісти
Як можна на таку красу руку підняти? Убити гниду на місці, без всяких судів
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31.03.2021 09:38 Відповісти
Вначале надо доказать, что именно он убил.
Известен случай в Беларуси, где рецедивист решил рассказать про свои "похождения". Точность и обстоятельность не оставляли никаких сомнений, что убийства совершил именно он. Что в этой истории поучительного? А то, что за эти убийства были расстреляны 6 (шесть) человек!
Не стоит отправлять проклятья, если не имеешь абсолютной уверенности в истинности положения дел.
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31.03.2021 09:12 Відповісти
Вы говорите об Михасевиче?
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31.03.2021 09:16 Відповісти
Зачем далеко ходить? За маньяка Ткача до 10-ти человек посадили, кто-то вышел с тюрьмы, а кто-то там и умер.
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31.03.2021 09:47 Відповісти
За преступления, совершенные Чикатило, были осуждены двое невинных - один расстрелян, другой умер в тюрьие.
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31.03.2021 10:11 Відповісти
зате жоден мусор не постраждав...
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31.03.2021 10:49 Відповісти
Что то не помню такого.
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31.03.2021 10:41 Відповісти
То же самое было с Оноприенко
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23.09.2021 15:08 Відповісти
Вышку таким у....нам
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31.03.2021 09:03 Відповісти
Авжеж я розумію, що в Україні можуть зробити винним кого завгодно, але нам потрібна смертна кара. Через 15 років вбивця вийде з тюрми, а то й раніше. А для родини дівчини життя розділилося на "до" та "після".
Кара повинна відповідати злочину!
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31.03.2021 09:11 Відповісти
Порассуждаем: не пишут почему-то какой вуз. В районе кладбища раньше были корпуса и общаги мединститута, зооветеренарного.... Быстро начали работать по заявлению, не ждали 3-х дней. Задержанный (если действительно был он), даже не пустился в бега, ждал? Все странно...
P.S. Кстати об убийстве Маши Борисовой уже все "забыли", терпилу нашли, все довольны.
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31.03.2021 09:14 Відповісти
Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины совместно с коллегами из Ривненской и Житомирской областей задержали его

Я так понял он со Львова свалил домой в Житомир. Ну и такие дела либо быстро раскрываются либо уходят в висяк.
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31.03.2021 10:18 Відповісти
15 лет за жизнь, даже у кацапов дают минимум 25 за убийство,а у нас убил,отсидел 15 лет и гуляй вася
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31.03.2021 09:54 Відповісти
Кем будет этот "Вася" через 15 лет зоны, наверняка строгого режима? Я читал об одном случае, когда чувак, имея возможность дотянуть до моратория, сам торопил следователя, чтобы успеть быть расстрелянным.
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31.03.2021 10:14 Відповісти
Я б небыл так однозначен на счет казапов. Только на вскидку дела Бухановой, Лыткиной, Караглановой. Их убийцам дали по 9 лет.
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31.03.2021 10:22 Відповісти
В ОАЕ навіть за те, що подивився на дівчину довше ніж 3 секунди можуть притягнути до відповідальності за домагання. А що зроблять за вбивство, чи згвалтування...
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31.03.2021 10:14 Відповісти
Что за ерунда, в 19 лет живи и радуйся, нет надо сломать жизнь себе и другим.
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31.03.2021 10:18 Відповісти
И.....анько раздай патроны. Что скажешь еще
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31.03.2021 10:42 Відповісти
 
 