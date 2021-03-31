Мені натякнули, що підозрюваний у пограбуванні моєї квартири Бібішадзе має "касу в МВС". Правоохоронці обіцяють перевірити інформацію, - журналістка Омельянчук. ФОТО
Правоохоронці відмовляються допитувати підозрюваного у квартирній крадіжці громадянина Грузії, і неофіційно заявляють, що нібито в нього "каса в МВС".
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналістка Ольга Омельянчук, інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що її квартиру пограбували наприкінці лютого.
"У мене забрали ювелірку, зроблену руками найкращого у світі батька Сергія Омельянчука, готівку (десятки тисяч гривень) і новенький Макбук у плівці. Мені перевернули дороги дригом все моє життя і перевернули навіть білизну. Змусили озиратися, відчувати незахищеність та злість", - пояснює журналістка.
"Та не це насправді журить мене. Найбільша жесть - це те, що я (не сама, звісно) встановила ім‘я ймовірного підозрюваного, а поліція - ні. Що я у перші 12 годин після пограбування опитала чи не всіх свідків, а поліція (наскільки мені відомо) - досі не допитала ймовірного злодія. А найбільша несправедливість, що офіцери всіх можливих силових структур (геть всіх), як один, розвели руками: "Вибач, Олю, ти хороша. Але у твого підозрюваного "каса" в МВС. Нічим тобі не допоможемо". Ще раз. Каса в Міністерстві внутрішніх справ", - пише вона.
"Ви ****** там зовсім? Ви в собі ващє, пацани? P.S. На фото: ймовірний підозрюваний. Його звати Прідон Бібішадзе. Він - громадянин Грузії, який, з високою ймовірністю, пограбував мою квартиру, і 99,99% "виніс" у серпні 2020-го квартиру на Троєщині", - додала вона.
При цьому журналістка уточнила, що пізніше на зв'язок з нею таки вийшли співробітники МВС.
"Пообіцяли перевірити інформацію, як про те, чи можна пов’язати квартирні крадіжки (мою і ще однієї потерпілої), так і про "касу/кришу". Маю надію на зрушення та справедливість", - підсумувала Омельянчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мвд - это жулики? Или это власть? Одна новость про погибших героев, другая ,что все МВД жулики!!!! ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ? КАКАЯ У ВАС ЦЕЛЬ!!!!?
идите в ж -пу!!!! или определитесь!
Там все хорошо...
Там найвэлычнишый тебе расскажет про пєрємогы.
Про диджитализацию.
Про мир во всем мире.
Про страшного дядю Порошенко, которого вы разом пэрэмоглы.
Ну зачем тебе эти погибшие, эти русские батальйоны на границе, эти продажные мусора и цены на олию по 70-80 грн. за 1 л?
Смотри видосики найвэлычнишого.
От греха подальше.
І покриває злодіїв, які грабують українців.
Честных и опытных можно пересчитать по пальцам, патрули практически исчезли с улиц, во всяком случае, нашего города. По словам приятеля, который недавно уволился из органов, работать под началом идиотов, получивших должности за деньги, стало просто невыносимо.
Раньше же такие люди даже за деньги не могли ни на что рассчитывать.
Попасть к Авакову на прием практически не реально, у него в кабинете сидят бизнесмены. Ментов он пускает к себе изредка, чтоб подписать документы.
Так что, менты выживают, снова крышуя ворье, а надеяться на их защиту не приходится.
Вот такая картина маслом.