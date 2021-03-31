УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12332 відвідувача онлайн
Новини Фото
10 308 41

Мені натякнули, що підозрюваний у пограбуванні моєї квартири Бібішадзе має "касу в МВС". Правоохоронці обіцяють перевірити інформацію, - журналістка Омельянчук. ФОТО

Мені натякнули, що підозрюваний у пограбуванні моєї квартири Бібішадзе має

Правоохоронці відмовляються допитувати підозрюваного у квартирній крадіжці громадянина Грузії, і неофіційно заявляють, що нібито в нього "каса в МВС".

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналістка Ольга Омельянчук, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що її квартиру пограбували наприкінці лютого.

"У мене забрали ювелірку, зроблену руками найкращого у світі батька Сергія Омельянчука, готівку (десятки тисяч гривень) і новенький Макбук у плівці. Мені перевернули дороги дригом все моє життя і перевернули навіть білизну. Змусили озиратися, відчувати незахищеність та злість", - пояснює журналістка.

"Та не це насправді журить мене. Найбільша жесть - це те, що я (не сама, звісно) встановила ім‘я ймовірного підозрюваного, а поліція - ні. Що я у перші 12 годин після пограбування опитала чи не всіх свідків, а поліція (наскільки мені відомо) - досі не допитала ймовірного злодія. А найбільша несправедливість, що офіцери всіх можливих силових структур (геть всіх), як один, розвели руками: "Вибач, Олю, ти хороша. Але у твого підозрюваного "каса" в МВС. Нічим тобі не допоможемо". Ще раз. Каса в Міністерстві внутрішніх справ", - пише вона.

Також дивіться: В Одесі затримано двох грабіжників, які зі стріляниною відібрали 900 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ви ****** там зовсім? Ви в собі ващє, пацани? P.S. На фото: ймовірний підозрюваний. Його звати Прідон Бібішадзе. Він - громадянин Грузії, який, з високою ймовірністю, пограбував мою квартиру, і 99,99% "виніс" у серпні 2020-го квартиру на Троєщині", - додала вона.

Мені натякнули, що підозрюваний у пограбуванні моєї квартири Бібішадзе має касу в МВС. Правоохоронці обіцяють перевірити інформацію, - журналістка Омельянчук 01
Мені натякнули, що підозрюваний у пограбуванні моєї квартири Бібішадзе має касу в МВС. Правоохоронці обіцяють перевірити інформацію, - журналістка Омельянчук 02
Мені натякнули, що підозрюваний у пограбуванні моєї квартири Бібішадзе має касу в МВС. Правоохоронці обіцяють перевірити інформацію, - журналістка Омельянчук 03
Мені натякнули, що підозрюваний у пограбуванні моєї квартири Бібішадзе має касу в МВС. Правоохоронці обіцяють перевірити інформацію, - журналістка Омельянчук 04

При цьому журналістка уточнила, що пізніше на зв'язок з нею таки вийшли співробітники МВС.

"Пообіцяли перевірити інформацію, як про те, чи можна пов’язати квартирні крадіжки (мою і ще однієї потерпілої), так і про "касу/кришу". Маю надію на зрушення та справедливість", - підсумувала Омельянчук.

Автор: 

МВС (3503) пограбування (576) Нацполіція (15191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Все "гости из Грузии" работают под мусорской крышей. В Киеве еженедельная дань мусорам от 1500 до 2500 долларов с бригады. В Киеве работает около 300-т бригад грузин, т.е. по самым скромным подсчетам мусора за крышивание только квартирных воров и барсеточников из Грузии имеют 1800000 долларов ежемесячно. Но Антоша Геращенко скажет - вы все врете.
показати весь коментар
31.03.2021 10:09
+18
Реформа говорите... думаете патрульные за деньги пьяных не отпускают а потом рассказывают про высокую аварийность на дорогах? Вся реформа в большинстве случаях заключается в том, что эти твари перешли на безнал. Остальные реформы закончились с уходом Деконаидзе.
показати весь коментар
31.03.2021 10:09
+18
Не обижайте **********! Милиция - это и есть беззаконие и преступность, что гораздо хуже
показати весь коментар
31.03.2021 10:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что это такое- касса в мвд?
показати весь коментар
31.03.2021 09:55 Відповісти
откат с каждого дела, по идее.
показати весь коментар
31.03.2021 10:02 Відповісти
касса взаимопомощи.. по сути Аваков и его мусарское мыныстерство выступает в роли соучастника всех злочинов получая процентные откаты с каждого эпизода преступлдений ранее кассы имели сначала начальники рай-гор обл увд потом стали этим промышлять замы замов департаментов МВС потом перешло к замам Министра привет Татарову кстати самый главный еврейский был кассир такой кассы в МВД у Захарченко именно Татаров тому Зеля расчитывает получать с денег мусарской партии бабло и покрывает ублюдка.. а сгеодня кассу опекает Геращенко и сам распределяет премии в кавычках бэ-мэ бэ....
показати весь коментар
31.03.2021 10:26 Відповісти
тепер зрозуміло чому зброя у населення "не на часі"
показати весь коментар
31.03.2021 11:01 Відповісти
Это то же что в Украине нет коррупции и бесплатная медицина.
Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет "кассу в МВД". Правоохранители обещают проверить информацию, - журналистка Омельянчук - Цензор.НЕТ 1912
показати весь коментар
31.03.2021 10:02 Відповісти
Схожа історія, каса в МВД - работает 13 лет и полиция кроет своих
показати весь коментар
31.03.2021 12:41 Відповісти
Хто забув, нагадаю...МУСАРА- ПІДЕР#CИ!!!
показати весь коментар
31.03.2021 09:58 Відповісти
Не обижайте **********! Милиция - это и есть беззаконие и преступность, что гораздо хуже
показати весь коментар
31.03.2021 10:11 Відповісти
Уажаемый персонал Цензор -Нет- ну нахрена вы все это собираете?
Мвд - это жулики? Или это власть? Одна новость про погибших героев, другая ,что все МВД жулики!!!! ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ? КАКАЯ У ВАС ЦЕЛЬ!!!!?
идите в ж -пу!!!! или определитесь!
показати весь коментар
31.03.2021 10:05 Відповісти
Та не страдай! - пересмотри лучше видосики-гундосики на последние полгода.
Там все хорошо...
Там найвэлычнишый тебе расскажет про пєрємогы.
Про диджитализацию.
Про мир во всем мире.
Про страшного дядю Порошенко, которого вы разом пэрэмоглы.

Ну зачем тебе эти погибшие, эти русские батальйоны на границе, эти продажные мусора и цены на олию по 70-80 грн. за 1 л?
Смотри видосики найвэлычнишого.
показати весь коментар
31.03.2021 10:26 Відповісти
Все "гости из Грузии" работают под мусорской крышей. В Киеве еженедельная дань мусорам от 1500 до 2500 долларов с бригады. В Киеве работает около 300-т бригад грузин, т.е. по самым скромным подсчетам мусора за крышивание только квартирных воров и барсеточников из Грузии имеют 1800000 долларов ежемесячно. Но Антоша Геращенко скажет - вы все врете.
показати весь коментар
31.03.2021 10:09 Відповісти
Добавлю: понаблюдайте летом как зерновозы останавливаются на мусорских КПП. Или оденьте жилетку и водители сами будут останавливаться и давать Вам деньги. Раньше такса была 200 грн, суточная касса такого КПП 20-30 тыс...
показати весь коментар
31.03.2021 10:15 Відповісти
Антоша#Геращенко - С#КА
показати весь коментар
31.03.2021 10:30 Відповісти
"Альберт" завтра в 10 часов с Вами по вашему номеру телефона созвонятся сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной Полиции. Пожалуйста, расскажите им подробно имеющуюся у Вас информацию.
показати весь коментар
31.03.2021 11:13 Відповісти
Почему не сегодня?
показати весь коментар
31.03.2021 11:32 Відповісти
Им надо подготовить место в Таращанском лесу...
От греха подальше.
показати весь коментар
31.03.2021 11:35 Відповісти
даю вам время самому прийти и рассказать.
показати весь коментар
31.03.2021 13:07 Відповісти
Реформа говорите... думаете патрульные за деньги пьяных не отпускают а потом рассказывают про высокую аварийность на дорогах? Вся реформа в большинстве случаях заключается в том, что эти твари перешли на безнал. Остальные реформы закончились с уходом Деконаидзе.
показати весь коментар
31.03.2021 10:09 Відповісти
А Авакян пише постіки про "украинский русский".
І покриває злодіїв, які грабують українців.
показати весь коментар
31.03.2021 10:10 Відповісти
И львиная часть мусоро-воровских денег (наркота,проституция,оружие) стекается к Собакову!
показати весь коментар
31.03.2021 10:24 Відповісти
Вибачте будь ласка...
показати весь коментар
31.03.2021 10:26 Відповісти
Прошу вибачення в всіх підер#сів...
показати весь коментар
31.03.2021 10:29 Відповісти
Аваков, ты что-ль?
показати весь коментар
31.03.2021 10:31 Відповісти
Оля-журналист прозрела. А ДО ограбления ты считала, что МВД это честнейшие профессионалы? Ювелирка, десятки тысяч, "новенький мак бук ... Журналист говоришь ... Ню, ню ...
показати весь коментар
31.03.2021 10:34 Відповісти
Вообще да-произнесенное из уст милиционеров-"Оля, ты хорошая...", означает что? Что "Оля" всегда напишет на заказ хорошую статью о "доблесной милиции"?
показати весь коментар
31.03.2021 10:53 Відповісти
Цій державі щастить, що такі як я не працюють в органах...Я б зібрав чесних працівників органів і профі в своїй справі і просто їб#шив...Їб#шив всіх злодіїв, в законі і просто, правда прийшлось би відкрити декілька цвинтарів нелегальних...Цій всій нечисті(кримінал, злодії і тд) одна дорога б була або в тюрму , або в яму ..А нечесних суддів чи ментів продажних, прокурорів просто вішав....
показати весь коментар
31.03.2021 10:37 Відповісти
цікаво, чи на довго б тебе вистачило, і скільки "чесних і профі" захотіли б мазати руки в крові...
показати весь коментар
31.03.2021 11:08 Відповісти
Не по європейські проте справедливо та і щоб досягти того рівня швидко мабуть потрібні відповідні закони, а роблять все та навпаки, дурять громадян, Європу, Америку, ...
показати весь коментар
31.03.2021 12:54 Відповісти
А что, это для кого-то новость, что полицейские, прокуроры, судьи идут на работу не на заплату? Скажем так, В Украине все перевернуто, и бизнес и ценности. Посмотрим правде в глаза- журналист подзарабатывает джинсой( Серлещу Грироришин даже хату купил), на сервисе- навяжут избыточный перечень работ, продолжать можно до бесконечности... А чем милиционеры хуже-они то же бабло хотят рубить. Даже если представить, что кто то там, кого то уволит, по результатам расселедования, из среды "народа" будут рекрутированы такие же. Печально, но факт.
показати весь коментар
31.03.2021 10:50 Відповісти
Справедливість і відповідальність може настати тільки в одному випадку - Знання та Виконання Вічних Законів Державотворення . Один з них говорить ,що КОНТРОЛЮВАТИ всі гілки влади ОСОБЛИВО СУДДІВСЬКОЇ ( чи МВС!) повинні Справжні Громадяни Країни ! Не може крадій контролювати крадія, а хабарник суддя - хабарника суддю. Це абсурд , який саме і відбувається в нашій Країні . Самі себе призначають на всі посади і самі ж себе контролюють...
показати весь коментар
31.03.2021 11:19 Відповісти
Удивляться нечему, в полиции сейчас, по моему мнению, полная вакханалия.
Честных и опытных можно пересчитать по пальцам, патрули практически исчезли с улиц, во всяком случае, нашего города. По словам приятеля, который недавно уволился из органов, работать под началом идиотов, получивших должности за деньги, стало просто невыносимо.
Раньше же такие люди даже за деньги не могли ни на что рассчитывать.
Попасть к Авакову на прием практически не реально, у него в кабинете сидят бизнесмены. Ментов он пускает к себе изредка, чтоб подписать документы.
Так что, менты выживают, снова крышуя ворье, а надеяться на их защиту не приходится.
Вот такая картина маслом.
показати весь коментар
31.03.2021 11:20 Відповісти
Днипро?
показати весь коментар
31.03.2021 11:39 Відповісти
Ні, самий Захід...
показати весь коментар
31.03.2021 12:08 Відповісти
В Днiпрi теж саме.
показати весь коментар
31.03.2021 14:02 Відповісти
Не дивує.
показати весь коментар
31.03.2021 14:31 Відповісти
А іншого варіанту в нашій державі просто не бачу....Ми настільки глибоко в цій ямі, що ,як на мене, це єдиний варіант...
показати весь коментар
31.03.2021 11:28 Відповісти
Цікаво, а Міхо свій відсоток має?
показати весь коментар
31.03.2021 11:52 Відповісти
иванишвили
показати весь коментар
31.03.2021 12:08 Відповісти
А где же вице-президент с жабой Г и гадюкой Ш? В его министерстве касса-то
показати весь коментар
31.03.2021 13:29 Відповісти
 
 