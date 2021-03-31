Мені натякнули, що підозрюваний у пограбуванні моєї квартири Бібішадзе має "касу в МВС". Правоохоронці обіцяють перевірити інформацію, - журналістка Омельянчук. ФОТО

Правоохоронці відмовляються допитувати підозрюваного у квартирній крадіжці громадянина Грузії, і неофіційно заявляють, що нібито в нього "каса в МВС".

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналістка Ольга Омельянчук, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що її квартиру пограбували наприкінці лютого.

"У мене забрали ювелірку, зроблену руками найкращого у світі батька Сергія Омельянчука, готівку (десятки тисяч гривень) і новенький Макбук у плівці. Мені перевернули дороги дригом все моє життя і перевернули навіть білизну. Змусили озиратися, відчувати незахищеність та злість", - пояснює журналістка.

"Та не це насправді журить мене. Найбільша жесть - це те, що я (не сама, звісно) встановила ім‘я ймовірного підозрюваного, а поліція - ні. Що я у перші 12 годин після пограбування опитала чи не всіх свідків, а поліція (наскільки мені відомо) - досі не допитала ймовірного злодія. А найбільша несправедливість, що офіцери всіх можливих силових структур (геть всіх), як один, розвели руками: "Вибач, Олю, ти хороша. Але у твого підозрюваного "каса" в МВС. Нічим тобі не допоможемо". Ще раз. Каса в Міністерстві внутрішніх справ", - пише вона.

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"Ви ****** там зовсім? Ви в собі ващє, пацани? P.S. На фото: ймовірний підозрюваний. Його звати Прідон Бібішадзе. Він - громадянин Грузії, який, з високою ймовірністю, пограбував мою квартиру, і 99,99% "виніс" у серпні 2020-го квартиру на Троєщині", - додала вона.









При цьому журналістка уточнила, що пізніше на зв'язок з нею таки вийшли співробітники МВС.

"Пообіцяли перевірити інформацію, як про те, чи можна пов’язати квартирні крадіжки (мою і ще однієї потерпілої), так і про "касу/кришу". Маю надію на зрушення та справедливість", - підсумувала Омельянчук.