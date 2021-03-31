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Підприємці в Ужгороді вийшли на протест проти "вибіркового карантину". ФОТОрепортаж

В Ужгороді підприємці вийшли на акцію протесту проти вибіркового карантину. Захід відбувся на площі Народній в Ужгороді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що на акції присутні близько 50 осіб.

Також на місці протесту за громадським порядком стежать поліцейські.

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Підприємці в Ужгороді вийшли на протест проти вибіркового карантину 01
Підприємці в Ужгороді вийшли на протест проти вибіркового карантину 02
Підприємці в Ужгороді вийшли на протест проти вибіркового карантину 03

Автор: 

карантин (18172) підприємці (619) протест (2398) Ужгород (340) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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О, продавцы шмурдяка под названием "кофий" пратестують.. ыканмика апасносте!!!
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31.03.2021 10:22 Відповісти
Просто вони не знають пліпорції кохвею і води. Навіть розчинна кава виходить смачною.
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31.03.2021 10:28 Відповісти
Зе - придёт порядок наведет!!!
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31.03.2021 10:23 Відповісти
Был очень удивлён два года назад когда практически все ЧПшники, которых я знал рассказывали что Петя разворовал всю страну и пора уже что то менять... По ходу изменили! Чем не довольны?!
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31.03.2021 10:28 Відповісти
Вони думали хуже нібудіт.
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31.03.2021 10:29 Відповісти
а нагадайте лошарикам за кого вони голосували, і чим вони керувалися при виборі кандидатів
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31.03.2021 10:35 Відповісти
А Вы думаете они что то поймут? Их соседи на выходных за Вирастюка голосовали!
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31.03.2021 10:38 Відповісти
Якого хєра ви на площу позбігались, торгаші довбані? Ви що, забули за кого голосували два роки тому? Брись звідти!
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31.03.2021 10:58 Відповісти
Ну? А где Европа? Ведь в Европу прем семимильными шагами. Тарифы Европейские, штрафы тоже... А где полицаи с дубинками, водометы и гранаты слезоточивые? В Европе только так отвечают "самозанятым".
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31.03.2021 11:09 Відповісти
 
 