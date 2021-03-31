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Підприємці в Ужгороді вийшли на протест проти "вибіркового карантину". ФОТОрепортаж
В Ужгороді підприємці вийшли на акцію протесту проти вибіркового карантину. Захід відбувся на площі Народній в Ужгороді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що на акції присутні близько 50 осіб.
Також на місці протесту за громадським порядком стежать поліцейські.
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Anny Boddy
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Стас Белов #480401
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Olexandr Chornogorodskij
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І ШО?
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