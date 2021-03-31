Підприємці в Ужгороді вийшли на протест проти "вибіркового карантину". ФОТОрепортаж

В Ужгороді підприємці вийшли на акцію протесту проти вибіркового карантину. Захід відбувся на площі Народній в Ужгороді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що на акції присутні близько 50 осіб.

Також на місці протесту за громадським порядком стежать поліцейські.

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