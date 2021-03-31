20 469 30
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Засудити, покарати, заборонити!
Одкровення
Діалог у пеклі
Ти – моя любов, Ти рідна матінко, моя земля!
Із Днем театру!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештованого екснардепа Семенченка госпіталізували, - адвокат
Нарешті!
Несподівана реформа
Перемир'я по-путінськи
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+39 Стрелок
показати весь коментар31.03.2021 10:38
+39 Олег Карпов #409293
показати весь коментар31.03.2021 11:41
+34 Павло Макаренко
показати весь коментар31.03.2021 11:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
насосал?!..напатриотил!..
2) подарили
3) выиграл в лоторею
4) свой вариант
https://www.facebook.com/stepankhmara?__cft__[0]=AZXVvlWSvVCNHAP1avehRbIDUdqdk-YdQCwPtOzwpkkb84pYuCgkvLRsXiUktAyouUZgxnjNGxEIeFuUUKmk9RpW9sv5ysWMSBGOIMd8oqqUsXVXMELmjvRMWqW_f4TTowMV7j6GIa_lYU1d66PqBFfN&__tn__=-]C%2CP-y-R Степан Хмара
.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022209912018# Вчера в 13:00 ·
ПРО СЕМЕНА СЕМЕНЧЕНКА І НЕ ТІЛЬКИ!
Сумно, що так легко підла, брехлива, антиукраїнська влада планомірно і послідовно розправляється з патріотами та захисниками України.
Чому кажу, що кажу - про послідовно і планомірно? Бо це відбувалося при Порошенку і продовжується при Зеленському. Не буду тут перечисляти «подвиги» Луценка, Матіоса, Грицака - маріонеток Порошенка, бо це було вже вчора. Хто забув - нехай покопається в пам'яті і пригадає.
Поговоримо про «подвиги» Зеленського.
Зараз знову відбувається зачистка українського простору від активних патріотів України.
Вже відбулася судова розправа над Сергієм СТЕРНЕНКОМ. Кому незрозуміло, що це помста за активну українську позицію в зруйнованій Одесі?! Тепер погрози розправами над тими, хто намагається активно захищати патріота. Який свинячий виск розпочався: ґвалт вандалізм!
Що то за вандалізм такий - графіті на стінах президентського палацу, побили одне вікно?! Це просто емоційна реакція молодих людей на блюзнірську розправу( 7 років в'язниці) і за що - за патріотизм.
Цей, так званий, вандалізм щонайбільше тягне на дрібне ***********.
А скільки образливого смороду напустив Геращенко!
А тепер питання до малоросів, які стогнуть від «вандалізму». Якби в Одесі не було таких Стерненків, то була б загроза «Одесской народной республики».
Є поки- що тільки один позитив цього так-званого вандалізму. Через блювотину Геращенка, публіка змогла побачити, яка антиукраїнська наволоч сидить на високих державних посадах.
Ну і нарешті про кримінальну справу щодо СЕМЕНЧЕНКА і побратимів. Так от: ніякого криміналу там нема. Саме тому сюди СБУ і приплели зброю. Як це робиться ще з часів КГБ. Зрештою, подібний провокаційний спосіб застосовувало СБУ проти Стаса Краснова ще при Грицаку.
Отже, під цілодобовий домашній арешт відправили С. АКИМОВИЧА (Аким), О.Новікова (Хамер), Ігора Орленка( Соболь). Після затримання Новікова, есбісти вчинили кримінальний злочин, тяжко його побивши ( у нього є підозра на пошкодження основи черепа - гематоми під орбітами).
СЕМЕНА СЕМЕНЧЕНКА суд заарештував на два місяці без права застави. Я був на судовому засіданні і відповідально заявляю: жодних підстав для арешту не було. Хай розслідують справу, але навіщо відправляти за грати ветерана, відому людину, яка має заслуги перед Україною. Якщо вже так марнотратно використовувати кадри спецслужби і бюджетні кошти платників податків на надуману кримінальну справу, то я висловив бажання взяти Семена Семенченкана поруки.
Семена знаю з 2015 року. Він був активним депутатом, активним громадянином, розумною людиною і в парламенті поводився цілком достойно. Він має організаційні здібності, тобто вміє організувати добру справу, а не плескати язиком.
А тепер кілька слів про ті помиї, які на Семена намагаються виливати деякі псевдопатріоти, чим добре користуються наші вороги.
Продажним, тупим порохоботам не дивуюся, вони мстять Семенченкові за принципову критику Порошенка, цілком заслужену і не дрібничкову. А дивують мене ті, хто вважає себе справжнім політиком і очевидно мріє про майбутню політичну кар'єру.
Наприклад, мені дивно, що до упирів і негідників, своєю негативною оцінкою в одній із передач про Семенченка, приєдналася Ганна Гопко, заявивши, що в «Самопомочі» дехто був незадоволений включенням Семенченка до виборчого списку. Пані Гопко краще б повідомила нам за що її виключили з фракції «Самопомочі».
Нагадую всім, що Ганну Гопко виключили з фракції саме за голосування змін до Конституції 31 серпня 2015 року, куди на вимогу Путіна, Порошенка хотів протягнути особливий статус для Донбасу. Потім у Ганни були голосування за закон про особливості самоврядування Донбасу. А Семен Семенченко голосував ПРОТИ всіх цих авантюр Порошенка.
Будучи головою Комітету закордонних справ, пані Гопко не стала ініціатором денонсації дуже шкідливого для національної безпеки України Договору з РФ про Азовське море, не наполягала на розриві дипломатичних відносин з РФ. І ще багато що, можна нагадати п. Гопко.
Мені прикро, що у нас так багато людей, які дозволяють антиукраїнській, злодійській владі знущатися з людей, що проливали кров, захищаючи Україну.
Патріотів - в клітку, ворогів України - у владні кабінети. До промосковської банди Медведчука у нашої влади кримінального кодексу нема, а є імітація переслідування, як піар- акція. Про що говорити, коли один з організаторів переслідування майданівців, корупціонер, ворог України Татаров сидить в адміністрації Президента і курує правоохоронні органи.
І вже страшенно гидко, коли бидло насміхається з чужого горя, мовляв «симулянт». А я розумію, що далеко не кожен організм може витримати таке приниження гідності. Але, їм це не зрозуміти... Нажаль.
P.S: Вчора суд відправив під цілодобовий домашній арешт комбата, заступника Семенченка Анатолія Виногородського «Гала», якого знають всі, що були Добровольцями на цій війні. Бо він виводив хлопців з Іловайського котла і пройшов багато гарячих точок. Одже, зачистка України від справжніх українських патріотів планомірно продовжується. Це велика загроза, що в Україні немає повноцінної спецслужби. Адже, наше СБУ більше виконує завдання російської агентури ніж потреби безпеки Української держави.
помните зебзики? помните ссцк...