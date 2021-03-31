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Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемиря по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Засудити, покарати, заборонити!

Також читайте: Рада засудила протести під Офісом президента

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемиря по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Одкровення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аксьонов переміг на довиборах у Раду в Донецькій області, - дані ЦВК

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемиря по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Діалог у пеклі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Новий сепар у Раді. Хто такий Аксьонов? Повний розбір. ВIДЕО

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемиря по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Ти – моя любов, Ти рідна матінко, моя земля!

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемиря по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Із Днем театру!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заарештованого екснардепа Семенченка госпіталізували, - адвокат

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемиря по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Нарешті!

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемиря по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Несподівана реформа

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемиря по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Перемир'я по-путінськи

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Коломойський Ігор (3122) фотожаба (13875) Аксьонов Андрій (21)


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Топ коментарі
+39
НЕ фотожаба
помните зебзики? помните ссцк...
Диалог в аду, неожиданная реформа, перемирие по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 808
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31.03.2021 10:38
+39
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3033
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31.03.2021 11:41
+34
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5297

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5955
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31.03.2021 11:18
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пока Вомбат Семенченко лежит на больничке, его скромный автотранспорт ждёт у обочины..
насосал?!.. напатриотил!..
Диалог в аду, неожиданная реформа, перемирие по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5840
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31.03.2021 10:34 Відповісти
1) трофей

2) подарили

3) выиграл в лоторею

4) свой вариант
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31.03.2021 10:37 Відповісти
Порошенко насильно вручил ключи и заставлял ездить.. а ведь мог на метро, как все..
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31.03.2021 10:48 Відповісти
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 180
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31.03.2021 11:11 Відповісти
А не "насосал" ли? Года два уже модный такой тренд.
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31.03.2021 14:22 Відповісти
https://www.facebook.com/stepankhmara?__cft__[0]=AZXVvlWSvVCNHAP1avehRbIDUdqdk-YdQCwPtOzwpkkb84pYuCgkvLRsXiUktAyouUZgxnjNGxEIeFuUUKmk9RpW9sv5ysWMSBGOIMd8oqqUsXVXMELmjvRMWqW_f4TTowMV7j6GIa_lYU1d66PqBFfN&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/stepankhmara?__cft__[0]=AZXVvlWSvVCNHAP1avehRbIDUdqdk-YdQCwPtOzwpkkb84pYuCgkvLRsXiUktAyouUZgxnjNGxEIeFuUUKmk9RpW9sv5ysWMSBGOIMd8oqqUsXVXMELmjvRMWqW_f4TTowMV7j6GIa_lYU1d66PqBFfN&__tn__=-]C%2CP-y-R Степан Хмара
.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022209912018# Вчера в 13:00 ·

ПРО СЕМЕНА СЕМЕНЧЕНКА І НЕ ТІЛЬКИ!

Сумно, що так легко підла, брехлива, антиукраїнська влада планомірно і послідовно розправляється з патріотами та захисниками України.
Чому кажу, що кажу - про послідовно і планомірно? Бо це відбувалося при Порошенку і продовжується при Зеленському. Не буду тут перечисляти «подвиги» Луценка, Матіоса, Грицака - маріонеток Порошенка, бо це було вже вчора. Хто забув - нехай покопається в пам'яті і пригадає.
Поговоримо про «подвиги» Зеленського.
Зараз знову відбувається зачистка українського простору від активних патріотів України.
Вже відбулася судова розправа над Сергієм СТЕРНЕНКОМ. Кому незрозуміло, що це помста за активну українську позицію в зруйнованій Одесі?! Тепер погрози розправами над тими, хто намагається активно захищати патріота. Який свинячий виск розпочався: ґвалт вандалізм!
Що то за вандалізм такий - графіті на стінах президентського палацу, побили одне вікно?! Це просто емоційна реакція молодих людей на блюзнірську розправу( 7 років в'язниці) і за що - за патріотизм.
Цей, так званий, вандалізм щонайбільше тягне на дрібне ***********.
А скільки образливого смороду напустив Геращенко!
А тепер питання до малоросів, які стогнуть від «вандалізму». Якби в Одесі не було таких Стерненків, то була б загроза «Одесской народной республики».
Є поки- що тільки один позитив цього так-званого вандалізму. Через блювотину Геращенка, публіка змогла побачити, яка антиукраїнська наволоч сидить на високих державних посадах.
Ну і нарешті про кримінальну справу щодо СЕМЕНЧЕНКА і побратимів. Так от: ніякого криміналу там нема. Саме тому сюди СБУ і приплели зброю. Як це робиться ще з часів КГБ. Зрештою, подібний провокаційний спосіб застосовувало СБУ проти Стаса Краснова ще при Грицаку.
Отже, під цілодобовий домашній арешт відправили С. АКИМОВИЧА (Аким), О.Новікова (Хамер), Ігора Орленка( Соболь). Після затримання Новікова, есбісти вчинили кримінальний злочин, тяжко його побивши ( у нього є підозра на пошкодження основи черепа - гематоми під орбітами).
СЕМЕНА СЕМЕНЧЕНКА суд заарештував на два місяці без права застави. Я був на судовому засіданні і відповідально заявляю: жодних підстав для арешту не було. Хай розслідують справу, але навіщо відправляти за грати ветерана, відому людину, яка має заслуги перед Україною. Якщо вже так марнотратно використовувати кадри спецслужби і бюджетні кошти платників податків на надуману кримінальну справу, то я висловив бажання взяти Семена Семенченкана поруки.
Семена знаю з 2015 року. Він був активним депутатом, активним громадянином, розумною людиною і в парламенті поводився цілком достойно. Він має організаційні здібності, тобто вміє організувати добру справу, а не плескати язиком.
А тепер кілька слів про ті помиї, які на Семена намагаються виливати деякі псевдопатріоти, чим добре користуються наші вороги.
Продажним, тупим порохоботам не дивуюся, вони мстять Семенченкові за принципову критику Порошенка, цілком заслужену і не дрібничкову. А дивують мене ті, хто вважає себе справжнім політиком і очевидно мріє про майбутню політичну кар'єру.
Наприклад, мені дивно, що до упирів і негідників, своєю негативною оцінкою в одній із передач про Семенченка, приєдналася Ганна Гопко, заявивши, що в «Самопомочі» дехто був незадоволений включенням Семенченка до виборчого списку. Пані Гопко краще б повідомила нам за що її виключили з фракції «Самопомочі».
Нагадую всім, що Ганну Гопко виключили з фракції саме за голосування змін до Конституції 31 серпня 2015 року, куди на вимогу Путіна, Порошенка хотів протягнути особливий статус для Донбасу. Потім у Ганни були голосування за закон про особливості самоврядування Донбасу. А Семен Семенченко голосував ПРОТИ всіх цих авантюр Порошенка.
Будучи головою Комітету закордонних справ, пані Гопко не стала ініціатором денонсації дуже шкідливого для національної безпеки України Договору з РФ про Азовське море, не наполягала на розриві дипломатичних відносин з РФ. І ще багато що, можна нагадати п. Гопко.
Мені прикро, що у нас так багато людей, які дозволяють антиукраїнській, злодійській владі знущатися з людей, що проливали кров, захищаючи Україну.
Патріотів - в клітку, ворогів України - у владні кабінети. До промосковської банди Медведчука у нашої влади кримінального кодексу нема, а є імітація переслідування, як піар- акція. Про що говорити, коли один з організаторів переслідування майданівців, корупціонер, ворог України Татаров сидить в адміністрації Президента і курує правоохоронні органи.
І вже страшенно гидко, коли бидло насміхається з чужого горя, мовляв «симулянт». А я розумію, що далеко не кожен організм може витримати таке приниження гідності. Але, їм це не зрозуміти... Нажаль.
P.S: Вчора суд відправив під цілодобовий домашній арешт комбата, заступника Семенченка Анатолія Виногородського «Гала», якого знають всі, що були Добровольцями на цій війні. Бо він виводив хлопців з Іловайського котла і пройшов багато гарячих точок. Одже, зачистка України від справжніх українських патріотів планомірно продовжується. Це велика загроза, що в Україні немає повноцінної спецслужби. Адже, наше СБУ більше виконує завдання російської агентури ніж потреби безпеки Української держави.
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31.03.2021 17:16 Відповісти
Это проверенная тактика , вымазать в говне, а дальше или посадить , или выгнать куда подальше. Причем пользуются ей все и не брезгуют. И Порошенко очень активно пользовался , и Зеленский нового ничего не придумал.
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02.04.2021 01:42 Відповісти
НЕ фотожаба
помните зебзики? помните ссцк...
Диалог в аду, неожиданная реформа, перемирие по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 808
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31.03.2021 10:38 Відповісти
Про Пороха ані слова, - підробка...
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31.03.2021 12:24 Відповісти
Так а до чого тут Порох? Клоун Зеля - президент!!!
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31.03.2021 13:19 Відповісти
читай внимательно: "переводить атаки на П."
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31.03.2021 13:34 Відповісти
таки-так, дуже пагано видно... ((
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31.03.2021 13:51 Відповісти
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5721
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31.03.2021 14:53 Відповісти
Это не полный перечень. Имеются еще вопросы до Байдена за членство в НАТО.
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31.03.2021 14:24 Відповісти
Диалог в аду, неожиданная реформа, перемирие по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2753
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31.03.2021 10:40 Відповісти
До чого ж воно тупе,це зелене лайно
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31.03.2021 11:03 Відповісти
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5297

Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5955
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31.03.2021 11:18 Відповісти
Красиво буде.....на гілляці.
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31.03.2021 11:27 Відповісти
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3638
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01.04.2021 09:06 Відповісти
Оце сруться."Канечтна" там вимальовується глибока жопа,але щоб так...
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01.04.2021 12:04 Відповісти
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5215
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31.03.2021 11:34 Відповісти
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3033
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31.03.2021 11:41 Відповісти
Про Петрика - чуть не обосрался. И ведь Стебанов вполне мож*д такое сделать - карантин пока масоны не начнут делать хорошо всем, а не только лишь никому, мало кто этого мож*д дождаться.....
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31.03.2021 12:39 Відповісти
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3776
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31.03.2021 13:08 Відповісти
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5788
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31.03.2021 13:22 Відповісти
Діалог у пеклі, несподівана реформа, перемир'я по-путінськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8180
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01.04.2021 08:51 Відповісти
 
 