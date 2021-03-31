Військовий мобільний госпіталь у Часовому Яру в межах ініціативи "Допомога Схід" отримав сучасне хірургічне обладнання, - Наєв. ФОТОрепортаж
Медичне обладнання загальною вартістю приблизно 400 тис. гривень відтепер працюватиме у хірургічному відділенні військового мобільного госпіталю, що у місті Часів Яр.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.
Зазначається, що це дозволить військовим лікарям більш якісно робити складні хірургічні втручання як захисникам України, що беруть участь в операції Об’єднаних сил, так і мешканцям населених пунктів Донецької та Луганської областей, які розташовані на лінії розмежування.
Так, учасники міжнародної стратегічної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід" привезли з Франції операційний стіл, мобільний рентген апарат і багато іншого медичного обладнання.
За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, нове обладнання є вкрай необхідним для ефективної роботи військових лікарів.
"Зокрема, це стосується сучасного коагулятора, який медики будуть використовувати в хірургії для розрізів і зупинки кровотечі. Його особливість - можливість "припікати" судини, тобто швидко зупиняти кровотечу і не завдавати шкоди внутрішнім органам пацієнта", - пояснив він.
Цей військовий мобільний госпіталь має найбільшу ділянку відповідальності, яка включає частину Донецької та Луганської області. В районі його відповідальності працюють лікарсько-сестринські бригади у Світлодарську, Попасній, Бахмуті та Торецьку. Медики саме цього госпіталю першими приймали поранених з Донецького аеропорту та Дебальцевого.
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