Арсенал засобів ураження виявлено у Слов'янську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України виявила у Слов'янську прихований арсенал засобів ураження бойовиків. Серед вилученого: тротил, міни та карти з координатами об'єктів критичної інфраструктури Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За оперативними даними, зловмисники планували здійснення диверсій на території регіону.
Встановлено, що схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку. У тайнику, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили: 1 кг тротилу; 2 електродетонатори; чотири міни; реактивну протитанкову гранату РПГ-26; 6 гранатометних пострілів, 3 гранати РГД-5; 10 запалів; кумулятивний заряд; майже 1000 набоїв різного калібру.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
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