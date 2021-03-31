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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Арсенал засобів ураження виявлено у Слов'янську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Арсенал засобів ураження виявлено у Слов'янську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила у Слов'янську прихований арсенал засобів ураження бойовиків. Серед вилученого: тротил, міни та карти з координатами об'єктів критичної інфраструктури Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, зловмисники планували здійснення диверсій на території регіону.

Встановлено, що схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку. У тайнику, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили: 1 кг тротилу; 2 електродетонатори; чотири міни; реактивну протитанкову гранату РПГ-26; 6 гранатометних пострілів, 3 гранати РГД-5; 10 запалів; кумулятивний заряд; майже 1000 набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу. У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три схованки терористів виявлено на Луганщині, вилучено бойові елементи РСЗВ "Смерч", гранати і понад 30 кг вибухівки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Арсенал засобів ураження виявлено у Словянську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ 01
Арсенал засобів ураження виявлено у Словянську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ 02
Арсенал засобів ураження виявлено у Словянську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ 03
Арсенал засобів ураження виявлено у Словянську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ 04
Арсенал засобів ураження виявлено у Словянську. Терористи планували диверсії на території регіону, - СБУ 05

Автор: 

вибухівка (472) СБУ (12842) Донецька область (8529) диверсія (351) Слов’янськ (604)


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дверь в безопасности!
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31.03.2021 11:21 Відповісти
уточнять надо. дверь Шапитолия...
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31.03.2021 11:32 Відповісти
По-меньше рекламы, работать без огласки. Будет больше эффекта.
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31.03.2021 11:28 Відповісти
Нажаль у цієї влади з цим проблеми. А у минулої влади з цим було занадто добре... Треба десь по середині. Бо люди щось швидко забувають про війну і загиблих на ній(
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31.03.2021 12:15 Відповісти
...МПМ (малая прилипающая мина)...ЗЗ-1 из состава ВЗЗ-1...работал спецназ...
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31.03.2021 12:18 Відповісти
хазяЇн мля !
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31.03.2021 13:21 Відповісти
Это всё нужно складывать в одном месте и аккуратно упаковывать. Чтобы позже раздавать в Калуге и Перми
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31.03.2021 13:34 Відповісти
 
 