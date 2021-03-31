Затримано групу шахраїв, які відібрали у киянки $ 54 тис. під виглядом обміну валюти за вигідним курсом, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У столиці оперативники затримали групу валютних шахраїв, які ошукали киянку на 1,5 мільйона гривень. Спільники розмістили оголошення в мережі інтернет про вигідний курс валют і орендували приміщення, де чекали "клієнта". Під час затримання зловмисників, один з них вчинив опір поліцейському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
До столичної поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що на проспекті Голосіївському під час обміну валют працівниця закладу забрала понад 54 тисячі доларів США та втекла. Для затримання та відпрацювання інформації черговий негайно направив на адресу оперативників столичного главку та працівників територіального підрозділу.
Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетні троє осіб:
"Один зі спільників розмістив в інтернеті оголошення про вигідний курс обміну іноземної валюти на національну та координував "бізнес". Жінка орендувала приміщення під обмінник і виконувала роль працівниці закладу. Задля швидкої втечі зловмисниці допомагав третій фігурант, який чекав на вулиці".
Потерпіла звернула увагу на оголошення про обмін валюти за "вигідним" курсом та зателефонувала шахраям. Правопорушник сказав адресу обміннику, за якою потрібно приїхати з грошима.
"Після того, як фігурантка отримала від потерпілої понад 54 тисячі доларів США, вона вийшла з грошима через окремий вихід до свого спільника, який був на мотоциклі. Оперативники швидко наздогнали зловмисників. Під час затримання один із них чинив опір поліцейському та завдав тілесних ушкоджень. За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 345 Кримінального кодексу України", - повідомив керівник столичного главку.
Зловмисниками виявилися раніше не судимі мешканці Київщини: чоловіки 1975 та 1981 років народження й 37-річна жінка. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Також правоохоронці звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"У рамках досудового розслідування ми перевіряємо причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території Києва", - додав Андрій Крищенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"После того, как фигурантка получила от потерпевшей более 54 тыс. долларов США, она вышла с деньгами через отдельный выход к своему сообщнику, который был на мотоцикле. Оперативники быстро догнали злоумышленников. Источник: https://censor.net/ru/p3256703\\\\\\\\\\\\\
Ага, товарищи как будто ждали за углом? тогда вопрос - че не сказано шо мошонников "пасли"? на мотике скрыться это каждый колхозник знает как - скушал банку самогона и выкрутил ручку газа(Путин, не завидуй)))
Удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь! (с)
После того, как я поменял купоны на рубли по выгодному курсу у простецкой бабки на базаре на Центральном стадионе - я больше таким не занимаюсь....