Довелося піти на штурм: поліція і спецпризначенці затримали жителя Миколаєва, який забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 30 березня, в Миколаєві місцевий житель після сварки з колишньою співмешканкою забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою. Поліції довелося піти на штурм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

Так, за даними поліції, 30 березня приблизно о 16:30 до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що між нею та її колишнім співмешканцем виникла сварка, під час якої він погрожував їй предметом, схожим на гранату. Після чого пішов на вулицю у двір багатоповерхових будинків по пр. Центральному у Миколаєві.

На місце події негайно прибуло керівництво ГУНП, спецпризначенці, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. На той час зловмисник уже закрився у своїй квартирі.

Поліцейські оточили район можливої ​​небезпеки і штурмом взяли квартиру миколаївця. Чоловіка роззброїли, гранату РГД-5 оглянули фахівці вибухотехнічної служби, вона виявилася бойовою.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Зараз чоловіка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, затримано в порядку ст. 208 КПК.

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Тривають першочергові слідчі заходи, після проведення яких можлива додаткова кваліфікація дій затриманого.











Фото: сайт поліції