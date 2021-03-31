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Новини Фото Силовики
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Довелося піти на штурм: поліція і спецпризначенці затримали жителя Миколаєва, який забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 30 березня, в Миколаєві місцевий житель після сварки з колишньою співмешканкою забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою. Поліції довелося піти на штурм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

Так, за даними поліції, 30 березня приблизно о 16:30 до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що між нею та її колишнім співмешканцем виникла сварка, під час якої він погрожував їй предметом, схожим на гранату. Після чого пішов на вулицю у двір багатоповерхових будинків по пр. Центральному у Миколаєві.

На місце події негайно прибуло керівництво ГУНП, спецпризначенці, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. На той час зловмисник уже закрився у своїй квартирі.

Поліцейські оточили район можливої ​​небезпеки і штурмом взяли квартиру миколаївця. Чоловіка роззброїли, гранату РГД-5 оглянули фахівці вибухотехнічної служби, вона виявилася бойовою.

Довелося піти на штурм: поліція і спецпризначенці затримали жителя Миколаєва, який забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою 01

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Зараз чоловіка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, затримано в порядку ст. 208 КПК.

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Тривають першочергові слідчі заходи, після проведення яких можлива додаткова кваліфікація дій затриманого.

Довелося піти на штурм: поліція і спецпризначенці затримали жителя Миколаєва, який забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою 02
Довелося піти на штурм: поліція і спецпризначенці затримали жителя Миколаєва, який забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою 03
Довелося піти на штурм: поліція і спецпризначенці затримали жителя Миколаєва, який забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою 04
Довелося піти на штурм: поліція і спецпризначенці затримали жителя Миколаєва, який забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою 05
Довелося піти на штурм: поліція і спецпризначенці затримали жителя Миколаєва, який забарикадувався в квартирі з бойовою гранатою 06
Фото: сайт поліції

Автор: 

граната (792) Миколаїв (1807) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) спецпризначенці (219) штурм (236)


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Топ коментарі
+7
надурковал на реальный срок - не зря называют таких - бакланами
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31.03.2021 12:10
+4
Ну забаррикодировался с гранатой и что, почему не взорвал. Такое впечатление что разыгрывают бурную деятельность.
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31.03.2021 12:13
+4
якщо білше ні з ким барикадуватись, то можна й з гранатою
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31.03.2021 12:13
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надурковал на реальный срок - не зря называют таких - бакланами
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31.03.2021 12:10 Відповісти
по ріці, по ріці
качки пливуть,
молоді бакланці
в лазню ідуть!
гей, не біда,
горе - не біда,
бакланці зібралися з нашого села!
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31.03.2021 12:17 Відповісти
Ну забаррикодировался с гранатой и что, почему не взорвал. Такое впечатление что разыгрывают бурную деятельность.
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31.03.2021 12:13 Відповісти
граната , возможно, принесена мусорами ...
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31.03.2021 12:22 Відповісти
якщо білше ні з ким барикадуватись, то можна й з гранатою
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31.03.2021 12:13 Відповісти
Чесно кажучи, ця новина не достойна навіть публікуватися. Ну може напився, любовна трагедія у чоловіка. Злочин - лише граната. Давайте вже пишіть, як ліфти обригують - теж злочин.
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31.03.2021 12:17 Відповісти
всяку куйню вываливают в интернет
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31.03.2021 12:21 Відповісти
жаль, что не ликвидировал ни одногт мусорского вылупка,
новость была бы интереснее
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31.03.2021 12:24 Відповісти
Противники легализации оружия - ваш выход!
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31.03.2021 13:23 Відповісти
В подмосковном поселке Новые Вешки 61-летний Владимир Барданов, директоре фирмы по оптово-розничной торговле и строительству, в течние 9 часов
вел бой в одиночку с бандами "росгвардия" и "ФСБ". Он погиб, получив ранение и сгорев в возникшем пожаре
«Мытищинский стрелок» так и не сдался , погиб при пожаре. Кремлевские пропагандисты уже отрицают применение гранатометов при штурме дома. Вранье у них ещё с Беслана
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31.03.2021 13:53 Відповісти
Ой дуркоооо... Таких бивших буде ще дуже багато... А от на бутилку можна було й не сідати... Ну вже пізно...
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31.03.2021 13:54 Відповісти
 
 