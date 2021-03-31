Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат Харківської міськради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Саід Джавід опублікував декларацію про доходи за 2020 рік. У розділі "Рухоме майно" він вказав африканського лева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Depo.Харьков із посиланням на дані НАЗК.

Депутат вказав, що має у спільній власності квартири в Харкові площами 64,8 кв. м та 255,7 кв. м, житловий будинок у Харкові площею 1043,4 кв. м. Джавід володіє нежитловими приміщеннями площами 68,1 та 934,2 кв. м в Одесі, квартирою в Харкові площею 70,6 кв. м, паркомісцем у Харкові. Також Джавід орендує у громадянки України Ірини Бандурки нежитлові приміщення площею 556,9 кв. м у Харкові.

Дружина депутата має у спільній власності земельну ділянку та житловий будинок у Харкові.

Також як об’єкт незавершеного будівництва депутат задекларував нежитлове приміщення площею 1,5 тис. кв. м, який перебуває в його суборенді. При цьому зазначене приміщення у Харківської міськради орендує громадянка Христина Ткаленко.

Також Джавід вказав у декларації тварину – лева африканського чіпованого, якого придбав у травні 2017 року. Вартість тварини депутат не вказав.

Із червня 2009 року депутат користується автомобілем Bentley Continental 2006 року випуску, який належить громадянину України Саіду Халіду Пахлавану.

Депутат володіє 70% акцій ТОВ "Євро мед", 50% ТОВ "Європартнер Фінанс", керує громадською організацією "Союз афганців України".

Зарплату депутат не вказав. Як дохід він зазначив 60 тис. грн від надання в оренду майна, 288,9 тис. грн від надання в оренду майна ТОВ "Вайн Хантерс" та 228,9 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Готівкою Джавід зберігає 2,5 млн грн.

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Зазначимо, що в декларації за 2019 рік Джавід вказував готівкою 5 млн грн.



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