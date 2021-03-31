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Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат Харківської міськради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Саід Джавід опублікував декларацію про доходи за 2020 рік. У розділі "Рухоме майно" він вказав африканського лева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Depo.Харьков із посиланням на дані НАЗК.

Депутат вказав, що має у спільній власності квартири в Харкові площами 64,8 кв. м та 255,7 кв. м, житловий будинок у Харкові площею 1043,4 кв. м. Джавід володіє нежитловими приміщеннями площами 68,1 та 934,2 кв. м в Одесі, квартирою в Харкові площею 70,6 кв. м, паркомісцем у Харкові. Також Джавід орендує у громадянки України Ірини Бандурки нежитлові приміщення площею 556,9 кв. м у Харкові.

Дружина депутата має у спільній власності земельну ділянку та житловий будинок у Харкові.

Також як об’єкт незавершеного будівництва депутат задекларував нежитлове приміщення площею 1,5 тис. кв. м, який перебуває в його суборенді. При цьому зазначене приміщення у Харківської міськради орендує громадянка Христина Ткаленко.

Також Джавід вказав у декларації тварину – лева африканського чіпованого, якого придбав у травні 2017 року. Вартість тварини депутат не вказав.

Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева 01

Із червня 2009 року депутат користується автомобілем Bentley Continental 2006 року випуску, який належить громадянину України Саіду Халіду Пахлавану.

Депутат володіє 70% акцій ТОВ "Євро мед", 50% ТОВ "Європартнер Фінанс", керує громадською організацією "Союз афганців України".

Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева 02

Зарплату депутат не вказав. Як дохід він зазначив 60 тис. грн від надання в оренду майна, 288,9 тис. грн від надання в оренду майна ТОВ "Вайн Хантерс" та 228,9 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Готівкою Джавід зберігає 2,5 млн грн.

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Зазначимо, що в декларації за 2019 рік Джавід вказував готівкою 5 млн грн.

Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева 03
Фото: соцмережі

Автор: 

декларація (1423) Харків (5625) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+19
Куда не плюнь, а в потомственного запорожского козака попасть можно. То в Рабиновича, то в Бойко. Вот ешё один, - Саид Джавид.
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31.03.2021 12:34
+16
Каждому жопоблоковцу по льву!
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31.03.2021 12:30
+16
пусть будет.. может когда то ему башню отгрызёт
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31.03.2021 12:31
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Каждому жопоблоковцу по льву!
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31.03.2021 12:30 Відповісти
коти хорошие только когда маленькие, а когда вырастают, до размеров льва, становятся бяками
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31.03.2021 13:06 Відповісти
В 1980 году все умилялись Кингу(льву),живущему в квартире Берберовых в Баку. Все улыбались, глядя на сидящего льва на унитазе и убегающего от маленькой, но шумной собачки - громче всех лает, значит главная.
Чем кончилось можете прочитать здесь https://www.trend.az/life/interesting/1664069.html
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31.03.2021 13:42 Відповісти
А с рускаязічной чельстью по два
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31.03.2021 13:38 Відповісти
краще-по гіляці.
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31.03.2021 18:20 Відповісти
Україна просто територія, а не держава.
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31.03.2021 12:30 Відповісти
Досить транслювати російську пропаганду на цей форум.
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31.03.2021 12:33 Відповісти
Путин - *****. Ну-ка повтори.
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31.03.2021 12:36 Відповісти
Вали отсюда шариков.
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31.03.2021 12:36 Відповісти
а ти гавноїд кацапський
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31.03.2021 12:43 Відповісти
то реинкарнация кернеса!
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31.03.2021 12:30 Відповісти
Та не.кернес крыса.
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31.03.2021 12:38 Відповісти
пусть будет.. может когда то ему башню отгрызёт
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31.03.2021 12:31 Відповісти
ні в якому разі... ви думаєте Саїд може напасти на лева??? тварину буде шкода.... хоча хто з них більша тваринна, ще не зрозуміло....
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31.03.2021 12:46 Відповісти
нужно будет льву сказать, что убийство депутата ОПЗЖ путём съедания, в Украине уголовно не наказуемо..
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31.03.2021 12:31 Відповісти
... а т.к. львы вообще очень доверчивые как и все кошачьи, можно его уверить, что съедание депутатов ОПЗЖ весьма полезно для пищеварения
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31.03.2021 20:05 Відповісти
Давно обосновался? Везёт мне на эти дела!Я ведь ещё в госпитале зарок себе дал-получу увольнительную и домой прямиком,никаких там историй! Двоих таких откопал - ничего… Третий попался! Выкопал - а он меня же за горло. Бандит оказался. Его свои же зарыли. Еле отбился. Вот сейчас тебя отрою, и будь здоров!
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31.03.2021 12:32 Відповісти
на курточку откармливает?
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31.03.2021 12:32 Відповісти
Скоро рабів поичнуть декларувати
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31.03.2021 12:32 Відповісти
надеюсь лев перестанет хромать и окусит голову животному
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31.03.2021 12:34 Відповісти
100% этот афганец контролирует трафик наркоты из Афгана через Украину..
может СБУ напряжется и изучит кандидата на "львиный обед"?!..
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31.03.2021 12:34 Відповісти
у него медфирма, сбу охраняет, он харчует мусоров из сбу
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31.03.2021 12:38 Відповісти
Куда не плюнь, а в потомственного запорожского козака попасть можно. То в Рабиновича, то в Бойко. Вот ешё один, - Саид Джавид.
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31.03.2021 12:34 Відповісти
Как там у Вл.Войновича: кошка домашняя, средней пушистости
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31.03.2021 12:36 Відповісти
по сути опзж такое же говно, как и партия членограя
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31.03.2021 12:36 Відповісти
я бачу, швиденько забувся Кінг-2 Берберових...
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31.03.2021 12:37 Відповісти
колись цiй зажОпнiй нахабнiй тваринi саiду лев вiдгризе її тупу голову...
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31.03.2021 12:39 Відповісти
100% цей Саїд залишиться і без балди і без яєць 🤣
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31.03.2021 13:33 Відповісти
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31.03.2021 13:52 Відповісти
На Барабане раньше была афганская площадка,сейчас ,наверно, только название местоположения осталось.ОПЗЖ увлекается экзотикой в Харькове.Там и Фельдман не лучше.Харьков -болото ватных лягушек.Нацкорпус и ПС упустили ватных лягушек на размножение.Патриоты любят гадить в песочницах столичных и любят высокое искусство на стенах и дверях ОП.
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31.03.2021 12:45 Відповісти
У харкові не знайшлося пюдини щоб депутатом обрати окрім цього українця саіда джавіта.Який лохторат такі й депутати.
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31.03.2021 12:57 Відповісти
У задекларованого харківським міським депутатом-арабом від ОПЗЖ африканського лева, як вбачається, відслідковується захворювання (травма?..) правої передньої лапи. Він кульгає.
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31.03.2021 13:01 Відповісти
Скільки у харкові того народу який представляє цей депутат? Щи він від всієї обісьцяної харковати?
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31.03.2021 13:08 Відповісти
Обоих зверей в асканию-нова в особый вольер
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31.03.2021 13:13 Відповісти
Тварину жалко... Я про лева.
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31.03.2021 13:16 Відповісти
При совке в Баку тоже одна семейка львов держала... итог плачевен...скальп с живого хозяина лев снял...
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31.03.2021 13:23 Відповісти
В Баку всю сім'ю лев ( там був самець ) загриз
а в Харкові самка- львиця .
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31.03.2021 13:36 Відповісти
Угу, эта и соседей завалит....
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31.03.2021 16:05 Відповісти
совет придурку из ЖОПА-блока - "ты главное не корми ее"... все будет путём.
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31.03.2021 13:40 Відповісти
Хозяева жизни!!!!! С- ка еще и с бородой!!!! То лысые то бородатые!!
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31.03.2021 13:49 Відповісти
Какие дебилы голосовали за вот это?
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31.03.2021 13:53 Відповісти
харьковские ватные ..
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31.03.2021 14:16 Відповісти
"спасибо" харьковской вате ...а льву приятного апетита !
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31.03.2021 14:14 Відповісти
Пролезла таки гнидота. Заклеил тварь своими бигмордами в стиле рыгов всю салтовку - быдло и проголосовало.
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31.03.2021 14:21 Відповісти
истинный укр прям мего хохол..нищий видно...сало любит...прям коммуняка..не по талмуду живет ктооно от куда оно ай шайтан
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31.03.2021 14:23 Відповісти
Он ханского рода им положено иметь тигров и львов по статусу. Но внесение в декларацию - это "исключительный цинизм", и кто такое ему насоветовал.?Спросите у мустафы или наема, они оба оттуда. А что в п артии, ну это за авторитет среди беженцев.
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31.03.2021 15:18 Відповісти
а вообще - то. Абдулла - " Саид ! не ищи Джавгета у сухого ручья, его там нет". Зарегистрировал Саид льва, а оказалась львица. Бывает.
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31.03.2021 15:21 Відповісти
Второй особенно "особенный" город и жители особенные,хотя до донецких народов не дотягивают.
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31.03.2021 16:40 Відповісти
Добыча к лёве сама пришла. Тупая.
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31.03.2021 16:42 Відповісти
Горный козел завел льва!
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31.03.2021 17:26 Відповісти
Взрослый лев способен съесть 25-30 килограммов мяса за один присест, а затем добавить килограммов пятнадцать при следующей кормежке на ход ноги четырех лапому , ну и конечно +2-х -ногим... В это убогое время..
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31.03.2021 17:41 Відповісти
Перед выборами приезжал к нам в детскую секцию, за себя агитировать, про какие то страховки и прививки спортсменам рассказывал, и прочую пургу нес. про льва кстати ни слова. Но нашим харьковским идиотам норм, прокатило и ОПЗЖ со львом. Осенью Допу мэром выберут.
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31.03.2021 18:46 Відповісти
Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева - Цензор.НЕТ 5281
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31.03.2021 19:27 Відповісти
Чмо черножопое, депутат, избранный харьковчанами. ******, не менее, что этот цыган, что харьковчане
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31.03.2021 19:55 Відповісти
А лев ли это? Возможно (см. последнее предложение).
Львиная грива - самая узнаваемая особенность вида. Она начинает расти, когда хищникам около года, а заканчивает примерно в четыре. У старых львов грива самая шикарная. Цвет ее меняется и темнеет с возрастом.
Наличие, отсутствие, цвет и размер гривы связаны с генетикой, половым созреванием, климатом и выработкой тестостерона. Эмпирическое правило гласит, что более темная, более полная грива указывает на более здоровое животное.
Так зачем же львам такая "шевелюра"? Ответ довольно прост - для доминирования. Будь то привлечение самок или "устранение" конкурентов в других самцах. Известно, что самки предпочитают самцов с наиболее густыми и темными гривами в качестве «мужей».
Интересно, что азиатские львы обычно имеют более редкую гриву по сравнению со своими африканскими сородичами.

Львы с наиболее черными гривами - это альфа-самцы. Уровень тестостерона у темноволосого хищника выше, а у его детенышей больше шансов выжить, а также восстановиться после ран.
Между прочим, если кастрировать самца Льва, его грива выпадет.
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31.03.2021 20:27 Відповісти
Це дуже добре,що цей організм любить великих котиків і є дупоблоківцем. Перспектива - мрія! Сподіваюся,що котик виросте сильним і не зіпсованим цивілізацією.....
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31.03.2021 23:57 Відповісти
зря он его так похлопывает
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01.04.2021 03:00 Відповісти
он думает, что он сам лев.
но лев скажет ещё своё слово, и "хозяин" станет легкой закуской.
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01.04.2021 15:54 Відповісти
Саид Джавид- депутат..... Ну настоящий украинец.Болеет всей душой за СВОЮ страну....
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12.07.2021 18:11 Відповісти
 
 