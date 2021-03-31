Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Депутат Харківської міськради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Саід Джавід опублікував декларацію про доходи за 2020 рік. У розділі "Рухоме майно" він вказав африканського лева.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Depo.Харьков із посиланням на дані НАЗК.
Депутат вказав, що має у спільній власності квартири в Харкові площами 64,8 кв. м та 255,7 кв. м, житловий будинок у Харкові площею 1043,4 кв. м. Джавід володіє нежитловими приміщеннями площами 68,1 та 934,2 кв. м в Одесі, квартирою в Харкові площею 70,6 кв. м, паркомісцем у Харкові. Також Джавід орендує у громадянки України Ірини Бандурки нежитлові приміщення площею 556,9 кв. м у Харкові.
Дружина депутата має у спільній власності земельну ділянку та житловий будинок у Харкові.
Також як об’єкт незавершеного будівництва депутат задекларував нежитлове приміщення площею 1,5 тис. кв. м, який перебуває в його суборенді. При цьому зазначене приміщення у Харківської міськради орендує громадянка Христина Ткаленко.
Також Джавід вказав у декларації тварину – лева африканського чіпованого, якого придбав у травні 2017 року. Вартість тварини депутат не вказав.
Із червня 2009 року депутат користується автомобілем Bentley Continental 2006 року випуску, який належить громадянину України Саіду Халіду Пахлавану.
Депутат володіє 70% акцій ТОВ "Євро мед", 50% ТОВ "Європартнер Фінанс", керує громадською організацією "Союз афганців України".
Зарплату депутат не вказав. Як дохід він зазначив 60 тис. грн від надання в оренду майна, 288,9 тис. грн від надання в оренду майна ТОВ "Вайн Хантерс" та 228,9 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Готівкою Джавід зберігає 2,5 млн грн.
Зазначимо, що в декларації за 2019 рік Джавід вказував готівкою 5 млн грн.
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может СБУ напряжется и изучит кандидата на "львиный обед"?!..
українцясаіда джавіта.Який лохторат такі й депутати.
а в Харкові самка- львиця .
Львиная грива - самая узнаваемая особенность вида. Она начинает расти, когда хищникам около года, а заканчивает примерно в четыре. У старых львов грива самая шикарная. Цвет ее меняется и темнеет с возрастом.
Наличие, отсутствие, цвет и размер гривы связаны с генетикой, половым созреванием, климатом и выработкой тестостерона. Эмпирическое правило гласит, что более темная, более полная грива указывает на более здоровое животное.
Так зачем же львам такая "шевелюра"? Ответ довольно прост - для доминирования. Будь то привлечение самок или "устранение" конкурентов в других самцах. Известно, что самки предпочитают самцов с наиболее густыми и темными гривами в качестве «мужей».
Интересно, что азиатские львы обычно имеют более редкую гриву по сравнению со своими африканскими сородичами.
Львы с наиболее черными гривами - это альфа-самцы. Уровень тестостерона у темноволосого хищника выше, а у его детенышей больше шансов выжить, а также восстановиться после ран.
Между прочим, если кастрировать самца Льва, его грива выпадет.
но лев скажет ещё своё слово, и "хозяин" станет легкой закуской.