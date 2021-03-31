Банду наркоторговців знешкодили на Полтавщині: вилучено різні зразки зброї, а також "товар" на 3 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Полтавщині поліція викрила наркогрупу і вилучила наркотиків на більш ніж 3 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За даними відомства, наркобізнес припинили працівники слідчого управління поліції області спільно з регіональним управлінням стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням спецпризначенців "КОРДу".

"Досудовим розслідуванням встановлено, що спільники організували нарколабораторію з виготовлення важких наркотиків. З-поміж них: трамадол, амфетамін, метамфетамін та канабіс. Під час 11 санкціонованих обшуків за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів поліцейські вилучили близько 7 кілограмів наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, різні зразки зброї та близько 200 тисяч гривень готівки. За попередньою оцінкою вартість вилучених наркотичних засобів становить більше ніж 3 мільйони гривень.

Одного із чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Двом фігурантам (подружжю) вже повідомлено про підозру у скоєнні наркозлочинів та вирішується питання щодо четвертого спільника. Водночас готуються документи для обрання запобіжних заходів усім чотирьом фігурантам", - повідомив начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах.

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У межах кримінального провадження призначено експертизи, тривають слідчі дії.

Якщо суд визнає учасників злочинної групи винними у скоєнні наркозлочинів, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Фото: сайт поліції