Понад 1 млн грн викрали шахраї, які відбувають покарання у виправній колонії на Сумщині: гроші перераховували криміналітету в РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кіберспеціалісти СБУ викрили організовану групу, яка викрадала гроші громадян за допомогою несанкціонованого втручання в електронну систему приватного поштового оператора. Частина коштів перераховувалася представникам російського криміналітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, зловмисники ошукали кілька сотень комерсантів на загальну суму понад 1 млн грн.

"Встановлено, що незаконну схему організували двоє кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. До протиправної діяльності вони залучили кількох колишніх засуджених та їхніх родичів", - зазначили в СБУ.

За версією слідства, зловмисники замовляли у підприємців товари широкого вжитку від імені вигаданих осіб. Доставка повинна відбуватися через приватного поштового оператора з оплатою після отримання посилки. Потім шахраї телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і питали у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було нібито бажання "клієнта" оформити адресну доставку замовлення.

Після отримання кодів зловмисники "підв'язували" до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали частину грошей, які надходили від продажів. За оперативною інформацією частину коштів зловмисники через електронні системи перераховували на потреби організованих злочинних угруповань РФ.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели 24 обшуки за місцем проживання і відбування покарання зловмисників у Харкові і Сумах. Під час слідчих дій виявлено: засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, банківські картки з доказами незаконної діяльності.

Зараз вирішується питання про повідомлення організаторам і учасникам угруповання про підозру за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, здійснене організованою групою) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії з встановлення всіх осіб, причетних до схеми.







