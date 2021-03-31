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Понад 1 млн грн викрали шахраї, які відбувають покарання у виправній колонії на Сумщині: гроші перераховували криміналітету в РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кіберспеціалісти СБУ викрили організовану групу, яка викрадала гроші громадян за допомогою несанкціонованого втручання в електронну систему приватного поштового оператора. Частина коштів перераховувалася представникам російського криміналітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, зловмисники ошукали кілька сотень комерсантів на загальну суму понад 1 млн грн.

"Встановлено, що незаконну схему організували двоє кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній у Сумській області. До протиправної діяльності вони залучили кількох колишніх засуджених та їхніх родичів", - зазначили в СБУ.

За версією слідства, зловмисники замовляли у підприємців товари широкого вжитку від імені вигаданих осіб. Доставка повинна відбуватися через приватного поштового оператора з оплатою після отримання посилки. Потім шахраї телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і питали у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Приводом було нібито бажання "клієнта" оформити адресну доставку замовлення.

Після отримання кодів зловмисники "підв'язували" до електронних кабінетів номери власних банківських карток і привласнювали частину грошей, які надходили від продажів. За оперативною інформацією частину коштів зловмисники через електронні системи перераховували на потреби організованих злочинних угруповань РФ.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели 24 обшуки за місцем проживання і відбування покарання зловмисників у Харкові і Сумах. Під час слідчих дій виявлено: засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, банківські картки з доказами незаконної діяльності.

Зараз вирішується питання про повідомлення організаторам і учасникам угруповання про підозру за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, здійснене організованою групою) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії з встановлення всіх осіб, причетних до схеми.

Понад 1 млн грн викрали шахраї, які відбувають покарання у виправній колонії на Сумщині: гроші перераховували криміналітету в РФ 01
Понад 1 млн грн викрали шахраї, які відбувають покарання у виправній колонії на Сумщині: гроші перераховували криміналітету в РФ 02
Понад 1 млн грн викрали шахраї, які відбувають покарання у виправній колонії на Сумщині: гроші перераховували криміналітету в РФ 03
Понад 1 млн грн викрали шахраї, які відбувають покарання у виправній колонії на Сумщині: гроші перераховували криміналітету в РФ 04

Автор: 

кіберзлочин (810) СБУ (12846) Сумська область (3711) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+16
Вопрос: нельзя поставить, на зонах, глушилки мобильных звонков?Или есть технические проблемы? Или это экономически не выгодно персоналу?
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31.03.2021 16:10
+11
Уверен что руководство ИК было в курсе происходящего и даже в доле.
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31.03.2021 16:14
+8
"перечисляли на нужды организованных преступных группировок" - Коли ця чума зникне з цього світу...Виродки з церквами на плечах і тд... А можна цю блатну чуму на мінне поле, на прогулянку?
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31.03.2021 16:14
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Вопрос: нельзя поставить, на зонах, глушилки мобильных звонков?Или есть технические проблемы? Или это экономически не выгодно персоналу?
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31.03.2021 16:10 Відповісти
А вертухаям за шо жить? А мусарне?
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31.03.2021 16:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/468154 Так я же написал- экономически не выгодно персоналу.
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31.03.2021 20:53 Відповісти
Ви про що???? А як же малюськіни ВІПкамері???... Не хитайте ЗЕбубочку!!!
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31.03.2021 16:14 Відповісти
При чем тут глушилки, эту схему еще легче организовать на воле, так что теперь всех поголовно глушить?
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31.03.2021 16:20 Відповісти
та да. Если в тюрьмах такое происходит, представляю что на воле вытворяют
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31.03.2021 18:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/396604 А Вы не в курсе, что, по зонам, филиалы "Ощадбанка"?
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31.03.2021 20:54 Відповісти
и что из этого?
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02.04.2021 13:15 Відповісти
Та люди у нас просто лохи. Всё, что дороже 500 грн нужно оплачивать наложенным платежом. Я лично так делаю с момента появления интернетмагазинов. Ни разу никаких проблем не возникало.
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31.03.2021 16:23 Відповісти
так держать! только в схеме как раз использовалась наложка и обували продавцов. а так - вы молодец!!
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31.03.2021 16:28 Відповісти
ну так продавцы тогда лохи..если дают себя обувать!наложка есть наложка.Товар берешь-платишь деньги.. и ни каких предоплат!!!
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31.03.2021 16:34 Відповісти
без хозяина точнее дирехтора колонии даже нокиа 3310 не включится на территории. про смартфоны с интернетом я вообще молчу, за процент с общака легко, поэтому по колониям работают целые ботофермы, которые разводят лохов в круглосуточном режиме, вот пример с олх - пол года назад хотел купить акустику, искал со своего города что бы послушать. нашел звоню
человек говорит послушать можно только на новой почте. акустика тяжелая и тянуть на почту бесплатно не буду, только предоплата 1000 грн.
я говорю так яж из вашего города, сразу бросается трубка, при перезвоне короткие гудки- я в черном списке и таких аферистов половина на олх.
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31.03.2021 17:18 Відповісти
Уверен что руководство ИК было в курсе происходящего и даже в доле.
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31.03.2021 16:14 Відповісти
Без рукойводства ця схема не запрацювала.
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31.03.2021 16:21 Відповісти
"перечисляли на нужды организованных преступных группировок" - Коли ця чума зникне з цього світу...Виродки з церквами на плечах і тд... А можна цю блатну чуму на мінне поле, на прогулянку?
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31.03.2021 16:14 Відповісти
А как же права человека?
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31.03.2021 20:42 Відповісти
"Окружний адмінісстративний суд Києва визнав протиправною та скасував постанову Служби безпеки України від 30 червня 2020 року №5/2/4-6588 про заборону в'їзду на територію України громадянину Держави Ізраїль Михайлу Воєводіну, який відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький". (с)
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31.03.2021 16:22 Відповісти
Він мабуть теж нєлох какой нібудь?
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31.03.2021 16:25 Відповісти
Це той суд,де працює невловимий корєфан Зеленського Вовк?
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31.03.2021 16:51 Відповісти
Отправить козлов на разминирование поребриковских минных полей.
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31.03.2021 16:44 Відповісти
как я нищета
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31.03.2021 17:14 Відповісти
Научно-технический прогресс добрался до наших тюрем. Хоть набирай зеков в киберштрафбаты, и вперед на киберпередовую.
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31.03.2021 17:28 Відповісти
и тут вертухаи с удивлением узнали, что зэ/ка нельзя пользоваться мобильными телефонами. А кто из вертухаев не узнал, тем альфа сбу и корд полиции дал по печени
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31.03.2021 20:16 Відповісти
Якого чоловіка??? Того, що свідомо знищує твою державу??? А чому Ви не кажете про їх обов'язки як громадян? Всі кричать тільки про права, а впро відповідальність чомусь мовчать
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31.03.2021 21:54 Відповісти
 
 