Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія". ФОТОрепортаж

Учасників сесії міськради евакуювали, в будівлі шукають вибухівку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "061".

Під час сесії міськради мер Володимир Буряк повідомив, що секретарю надійшло від невідомого абонента телефонне повідомлення про замінування будівлі міськради.

У повідомленні також йшлося про вимогу до міськради прийняти петицію "Про заборону функціонування партії ОПЗЖ і Шарія".

"Ще такого не було", - сказав Буряк і попросив усіх присутніх евакуюватися.

Депутатів і чиновників вивели з будівлі на час проведення перевірки. На сесії оголосили перерву на невизначений час.

















