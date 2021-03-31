Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія". ФОТОрепортаж
Учасників сесії міськради евакуювали, в будівлі шукають вибухівку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "061".
Під час сесії міськради мер Володимир Буряк повідомив, що секретарю надійшло від невідомого абонента телефонне повідомлення про замінування будівлі міськради.
У повідомленні також йшлося про вимогу до міськради прийняти петицію "Про заборону функціонування партії ОПЗЖ і Шарія".
"Ще такого не було", - сказав Буряк і попросив усіх присутніх евакуюватися.
Депутатів і чиновників вивели з будівлі на час проведення перевірки. На сесії оголосили перерву на невизначений час.
Топ коментарі
+6 Bandera Rosa
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+5 Goblin Orc
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+5 Чайка Київ
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Одесса бабы в очереди 50-х...ты фронтовичка тварь....а ты **** с румынами жила...
Зато потом фронтовички стали = героиня фильмы комуняцкие начали снимать ....
А реально ППЖ
паганий піар - всодно піар. Шукайте серед зажопників-шаріївців
Варіант другий:
один з тих "невідомих" малював свастику на ОПі, а решта з "групи підтримки" має "базу відпочинку" на Трухановому острові в Києві.
Варіант третій:
то був учасник АТО з психологінимі відхиленнями
Варіант четвертий:
мобільний телефон "терориста" був поряд з телефонами Ріфа, Дугарь та Кузьменко цілих 4 секунди 17 червня 2016 року. Експертиза ходи це підтвердила
Варіант п'ятий:
після затримання виявиться, що затриманий підписаний на сторінки Федини та Звіробій в соцмережах
Варіант....
Крім петушарія нікому. Тому перший варіант без сумніву.
Например, мне точно известно, что в горсовете Мариуполя много от ОПЗЖ и пятеро от Шария. Ладно. Давайте пригрозим: что развернем орудия, с передовой и шарахнем по горисполкому мариупольскому, если не запретят этих чертей. Допустим- запретят, с пересёру. Что далее? Вот что??? Их места займет кто-то иной. Эти иные- точно такие же твари, как и те, кого запретят. Что? Сомневаетесь? А зря. Они все- твари прывладни.
Медведчуков и Рабиновицев- повесить. Остальных-на урановые копи.Киве и Шуфряку-набить морды.