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Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія". ФОТОрепортаж

Учасників сесії міськради евакуювали, в будівлі шукають вибухівку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "061".

Під час сесії міськради мер Володимир Буряк повідомив, що секретарю надійшло від невідомого абонента телефонне повідомлення про замінування будівлі міськради.

У повідомленні також йшлося про вимогу до міськради прийняти петицію "Про заборону функціонування партії ОПЗЖ і Шарія".

"Ще такого не було", - сказав Буряк і попросив усіх присутніх евакуюватися.

Депутатів і чиновників вивели з будівлі на час проведення перевірки. На сесії оголосили перерву на невизначений час.

Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 01
Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 02
Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 03
Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 04
Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 05
Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 06
Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 07
Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 08
Невідомі повідомили про замінування міськради в Запоріжжі і вимагають заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія 09

Автор: 

міськрада (478) Запоріжжя (2278) мінування (1218) Шарій Анатолій (227) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+6
-- Если бы я попала на фронт, я бы стала минетчицей. Тьфу! -- миномётчицей...
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31.03.2021 19:45
+5
А тоха вже у курсі про "неізвестних",чи це заслані від к.н.дрочера Ківи.
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31.03.2021 19:47
+5
Який правильний мінер у Зароріжжі.
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31.03.2021 20:02
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-- Если бы я попала на фронт, я бы стала минетчицей. Тьфу! -- миномётчицей...
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31.03.2021 19:45 Відповісти
так фронтовичка это было равносильно = конченая *****...
Одесса бабы в очереди 50-х...ты фронтовичка тварь....а ты **** с румынами жила...
Зато потом фронтовички стали = героиня фильмы комуняцкие начали снимать ....
А реально ППЖ
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31.03.2021 20:26 Відповісти
Правильные требование. Только надо не минировать - а подрывать...
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31.03.2021 19:46 Відповісти
А тоха вже у курсі про "неізвестних",чи це заслані від к.н.дрочера Ківи.
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31.03.2021 19:47 Відповісти
Варіант перший:
паганий піар - всодно піар. Шукайте серед зажопників-шаріївців
Варіант другий:
один з тих "невідомих" малював свастику на ОПі, а решта з "групи підтримки" має "базу відпочинку" на Трухановому острові в Києві.
Варіант третій:
то був учасник АТО з психологінимі відхиленнями
Варіант четвертий:
мобільний телефон "терориста" був поряд з телефонами Ріфа, Дугарь та Кузьменко цілих 4 секунди 17 червня 2016 року. Експертиза ходи це підтвердила
Варіант п'ятий:
після затримання виявиться, що затриманий підписаний на сторінки Федини та Звіробій в соцмережах
Варіант....
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31.03.2021 19:57 Відповісти
Бритва Оккама. Кому вигідно?
Крім петушарія нікому. Тому перший варіант без сумніву.
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31.03.2021 20:38 Відповісти
В данном случае и ежу поняино, звонили, чтобы таким образом Зе, в конце уонцов, открыл рот и начал работать на Украину, а не на свой пиар.
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31.03.2021 19:57 Відповісти
Как бы это оценить? Никто не в курсе?

Например, мне точно известно, что в горсовете Мариуполя много от ОПЗЖ и пятеро от Шария. Ладно. Давайте пригрозим: что развернем орудия, с передовой и шарахнем по горисполкому мариупольскому, если не запретят этих чертей. Допустим- запретят, с пересёру. Что далее? Вот что??? Их места займет кто-то иной. Эти иные- точно такие же твари, как и те, кого запретят. Что? Сомневаетесь? А зря. Они все- твари прывладни.
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31.03.2021 19:59 Відповісти
Схоже що в Маріку ,зажопінці живіше за всіх живих !!!))
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31.03.2021 20:08 Відповісти
Та... так оно и есть. Все- твари. Щас у нас как-то всё обострилось, заметно. Это- очень даже чувствуется. Щас оживлю самокатик... буду везде. Смогу оценить всё. Бо из окошек "Форда"- не то, много придурков в на мариупольских дорогах, законченных, только успевай уворачиваться.
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31.03.2021 20:13 Відповісти
"Все баби б.яди ,весь мир бардель!" !!!)))
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31.03.2021 20:17 Відповісти
Если бы бабы... С ними бы я договорился.
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31.03.2021 20:22 Відповісти
На самом деле рецепт прост. Всем кандидатам на маломальски выборную должность сдавать екзамен по укр.мові і історії України.
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31.03.2021 20:36 Відповісти
Який правильний мінер у Зароріжжі.
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31.03.2021 20:02 Відповісти
100% .це фуфло .влада нагоняє хвилю !!!)))
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31.03.2021 20:07 Відповісти
Патриотично настроенные хулиганы
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31.03.2021 20:14 Відповісти
Неизвестные сообщили о минировании горсовета в Запорожье и требуют запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 2487
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31.03.2021 20:20 Відповісти
Люди доведенные до отчаянья пошли в крайность - законные требования требуют незаконными методами.
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31.03.2021 20:22 Відповісти
Неизвестные сообщили о минировании горсовета в Запорожье и требуют запретить ОПЗЖ и "Партию Шария" - Цензор.НЕТ 4282
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31.03.2021 20:40 Відповісти
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31.03.2021 21:23 Відповісти
А свастика на стенах уже появилась? Или засланные козачки опаздывают?
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31.03.2021 21:26 Відповісти
Вышел срок требовать. Давно. Тут как было дело в одном известном городе---правда давно. Прошлись к вечеру по улицам, мелом крестики на дверях нарисовали. А к утру жить стало лучше, жить стало веселей. И по сей день. Арматуры в стране ещё есть. Делов то нарубать метровые отрезки!
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31.03.2021 21:37 Відповісти
Запретить опожопцев!
Медведчуков и Рабиновицев- повесить. Остальных-на урановые копи.Киве и Шуфряку-набить морды.
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31.03.2021 22:09 Відповісти
ЧТо не так?..Требования вполоне законны!...)))
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01.04.2021 00:24 Відповісти
Молодцы!!!
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01.04.2021 10:01 Відповісти
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Шарія - також.
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01.04.2021 11:05 Відповісти
 
 