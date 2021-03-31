На Київщині чиновник щомісяця отримував 200 тис. грн, нараховуючи завищені премії підлеглим, - Нацполіція. ФОТО
У Київській області заступник Миронівського міського голови організував схему з отримання частини нарахованих премій співробітників виконкому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Чиновник за певну "винагороду" нараховував максимально завищені премії і надбавки окремим співробітникам виконавчого комітету - від 200% до 350% до щомісячної заробітної плати. Потім підлеглі віддавали йому частину коштів - від 5 до 40 тис. грн. Загалом щомісяця заступник міського голови отримував за свою "щедрість" до 200 тис. грн.
Вчора, 30 березня, оперативники поліції затримали одного із заступників Миронівського міського голови під час одержання від підлеглого неправомірної вигоди.
Під час проведення обшуків у службовому кабінеті правоохоронці виявили та вилучили "чорнові" записи з зазначенням даних про отримані кошти, а також 17 тис. грн, які були передані як неправомірна вигода.
Вирішується питання про повідомлення посадовцю підозри у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.
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скажіть, при Пороху так не було, )) тоді пару раз спортивну рибалку показали на діамантових прокурорів та Насірова і все кіно...
У меня единственный вопрос, к самому себе: а я бы не скрысятничал? Думается- нет. Потому... а потому- идут они все нахер. Все-все, твари. Нам никогда не вылезти из этого болота...
даже не сравнивай себя с етим зеленым кодлом, почему то мне так кажется...
ты меня на 5 месяцев опередил... - и куда вы все спешите?
ЦЕ БРЕХНЯ!
не думаю що таким займався хтось рівнем нижче першого заступника голови, а ініціював то 200% голова.
Хоча я всіх посадив, тих хто за відкат собі на пенсію зп малював віртуальну. Всі вони однакові злочинці.