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Новини Фото Силовики
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На Київщині чиновник щомісяця отримував 200 тис. грн, нараховуючи завищені премії підлеглим, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області заступник Миронівського міського голови організував схему з отримання частини нарахованих премій співробітників виконкому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Київщині чиновник щомісяця отримував 200 тис. грн, нараховуючи завищені премії підлеглим, - Нацполіція 01

Чиновник за певну "винагороду" нараховував максимально завищені премії і надбавки окремим співробітникам виконавчого комітету - від 200% до 350% до щомісячної заробітної плати. Потім підлеглі віддавали йому частину коштів - від 5 до 40 тис. грн. Загалом щомісяця заступник міського голови отримував за свою "щедрість" до 200 тис. грн.

Вчора, 30 березня, оперативники поліції затримали одного із заступників Миронівського міського голови під час одержання від підлеглого неправомірної вигоди.

На Київщині чиновник щомісяця отримував 200 тис. грн, нараховуючи завищені премії підлеглим, - Нацполіція 02

Під час проведення обшуків у службовому кабінеті правоохоронці виявили та вилучили "чорнові" записи з зазначенням даних про отримані кошти, а також 17 тис. грн, які були передані як неправомірна вигода.

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На Київщині чиновник щомісяця отримував 200 тис. грн, нараховуючи завищені премії підлеглим, - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомлення посадовцю підозри у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4711) Київська область (4041) Нацполіція (15196) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) чиновник (803)


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Топ коментарі
+8
На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9020
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31.03.2021 20:55
+7
в чому помилка? що кожного дня виявляють та затримують всяку наволоч?
скажіть, при Пороху так не було, )) тоді пару раз спортивну рибалку показали на діамантових прокурорів та Насірова і все кіно...
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31.03.2021 21:04
+6
Как говорил один проверяющий, шерстивший некоторые бюджетные учреждения, подчинённые департаменту культуры в Киеве - там есть такие хитроделанные директора, которые практикуют подобную схему очень активно. Расписывают премии на своих приближённых сотрудников, подставных или родственников... Имеют очень неплохие, как для обывателя, деньги. Раскрывается такая схема просто, если захотеть, - берутся ведомости за несколько лет и подсчитываются, сколько и кому перепало премий. Как правило, круг "своих" можно определить. Учреждения бюджетные, а потому - директор - под 200 тыс. премий в год, "ближайшие" - более 100 тыс., и так далее. У кого премии около 10-15 тыс. - это рядовые сотрудники. С премий - часть отстёгивается директору, которого все "уважают". Но всё это только вершина маленького бюджетного рая. Там много чего есть.
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31.03.2021 21:49
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а шо, молодца, сразу организовался и наладил доильный аппарат, не то, шо слюньтяй малюська, вечно клянчащий премии
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31.03.2021 20:55 Відповісти
На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9020
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31.03.2021 20:55 Відповісти
в чому помилка? що кожного дня виявляють та затримують всяку наволоч?
скажіть, при Пороху так не було, )) тоді пару раз спортивну рибалку показали на діамантових прокурорів та Насірова і все кіно...
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31.03.2021 21:04 Відповісти
Ги-ги.А кредит МВФ все одно не дає, не тих затримують, напевно
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31.03.2021 21:10 Відповісти
В МВФ нема шанувальників локшини ,звіздьож не прокатує !!!)))
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31.03.2021 21:14 Відповісти
Схема ,давня як світ !!! Дуже поширена була в СРСР !!!)))
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31.03.2021 20:57 Відповісти
Так оно и есть. Это- было, есть, и-будет, как очевидно.Где-то стратил этот черт мироновский. Скорее всего- скрытятничал. А крысятничать, по понятиям- нельзя. Его и сдали, мгновенно.

У меня единственный вопрос, к самому себе: а я бы не скрысятничал? Думается- нет. Потому... а потому- идут они все нахер. Все-все, твари. Нам никогда не вылезти из этого болота...
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31.03.2021 21:05 Відповісти
Все-все, твари. Нам никогда не вылезти из этого болота...-------Принаймні за наше життя !!!)))
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31.03.2021 21:08 Відповісти
А меня более- не интересует. Мне-, через 9 дней- уже 60 исполнится. Мне- повезло. Я- таки успел пожить... Таки 106 стран повидал. Такое(!) видел, что многим не приснится даже... Потому- мне повезло таки.
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31.03.2021 21:11 Відповісти
Тю,та ти хлопчисько!!!))))
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31.03.2021 21:16 Відповісти
Да-да... мне ещё нужно прожить лет 8-10. Как минимум. Из-за Большой Берты. Ей всего три года. Потому- обязан.
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31.03.2021 21:18 Відповісти
Головне ,це стимул мати ,в тебе він є !! Віка тобі і здоров"я !!!)))
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31.03.2021 21:22 Відповісти
ты бы нет, Андрюха...
даже не сравнивай себя с етим зеленым кодлом, почему то мне так кажется...
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31.03.2021 21:12 Відповісти
Благодарю. За то, что тебе так кажется.
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31.03.2021 21:16 Відповісти
с Днюхой - расти большой и красивый!
ты меня на 5 месяцев опередил... - и куда вы все спешите?
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31.03.2021 21:18 Відповісти
Куда спешите... я бы не спешил... окружение спешит, как я вижу. Хотят всем скопом, наверное. Ладно. В этом- я не возражаю. Всем скопом- так всем скопом.
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31.03.2021 21:22 Відповісти
можно попробовать - поназначать моложежь, которая не бьіла в системе, при єтом должньі бьіть четкие инструкции, описание обязанностей. и ежовьій контроль. ведь система передает "знания" молодому поколению именно потому, что там сидят те, кто может передать.
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31.03.2021 21:16 Відповісти
На жаль, 100% інвазія України цією гидотою !!!)))
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31.03.2021 21:20 Відповісти
ну коли люди знають, як повинно бути, вони контролюють інших. ось вчилки так затупіли,що не можуть дати дітям ******* норму. батьки не мають іншого виходу, як брать училок за мяке місце, училки у свою чергу знущаються над дітьми. але батьки не мовчать, у них є підтримка. і правлять педкоронваним мізки. проблема у тому і лежить, що народ не лише у матеріальному, але у ментальному зубожінні.
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01.04.2021 00:05 Відповісти
уволить наф ВСЕХ и тех кто давал отправить на принудительные работы с метлами и лопатами , а Самого бугра к ассенизаторам шланг таскать.
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31.03.2021 20:59 Відповісти
Опять силовики кошмарят бизнесменов...
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31.03.2021 21:00 Відповісти
Не спішіть обвинять цього бідолошного. Його примусили. То все Порошенко! То він вселяє в голови наріда плохіє мислі. Довели, падлюки до того, що чеснілюди самі чобі вже й премії повинні начисляти!
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31.03.2021 21:00 Відповісти
ничего ему не будет, ещё и премию дадут за непосильный труд по уборке снега
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31.03.2021 21:01 Відповісти
ето он дерьмака во скока раз переплюнул? - наверное на ракете Маска летает.
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31.03.2021 21:01 Відповісти
у него зарплата как у судьи КС .... умный украинец/еврей, в Одессе бы сказали ты ба какой умный!!!!
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31.03.2021 21:05 Відповісти
(глухо как из бочки)
ЦЕ БРЕХНЯ!

На Киевщине чиновник ежемесячно получал 200 тыс. грн, начисляя завышенные премии подчиненным, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8232
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31.03.2021 21:12 Відповісти
Отменно! И- не комментирую.
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31.03.2021 21:13 Відповісти
Ну там как бы все в сговоре, не он один.
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31.03.2021 21:24 Відповісти
остальные вполне себе пострадавшие.
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31.03.2021 21:30 Відповісти
Коли я працював на заводі ЗИЛ,Москва,1976-79 р.р.,то комса і профспілка цим займалась ,дуже прибутковий в них був бізнес !!))
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31.03.2021 21:33 Відповісти
А покрывать преступление, вообще-то, не хорошо!
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31.03.2021 21:39 Відповісти
До мене з пропозиціями не підходили ,дурний норов в мене був і вага теж чимала !!!)))
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31.03.2021 21:41 Відповісти
Но ты мог прикрыть эту лавочку, дав заявление в ОБХСС... А так коррупция с тех пор и продолжается
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31.03.2021 21:53 Відповісти
Яку "лавочку"? СРСР ??? На Канатчиковій дачі місць для прикривателів було придостатньо !!!))))))
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31.03.2021 22:00 Відповісти
Отрабтывал бабло, что заплатил за теплое место? А мэр, конечно, не в курсах...
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31.03.2021 21:34 Відповісти
Суки двухжопые 200 тис.... Я не удивлюсь все поголовно в Раде ходят в трусах чаечка за 150 шт... А каком бюджете речь........Пи*дец...
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31.03.2021 21:42 Відповісти
А в это время в Украине - 50% пенсов систематически голодает и не может приобрести необходимых лекарств!А фули - титульная нация в центре Европы!
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31.03.2021 21:48 Відповісти
та нехай дохнуть ті пенси, бо вони за пачку гречки ту потвору і ВИБРАЛИ собі на голову.
не думаю що таким займався хтось рівнем нижче першого заступника голови, а ініціював то 200% голова.
Хоча я всіх посадив, тих хто за відкат собі на пенсію зп малював віртуальну. Всі вони однакові злочинці.
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31.03.2021 21:58 Відповісти
Пенсы хай живут(дай Бог им здоровья),а этих нелюдей на зону с конфискацией!И ещё вопрос - откуда в такой нищей стране такие средства заложены в бюджете на премии?Эти бюджеты тоже пенсы принимали?
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31.03.2021 22:19 Відповісти
Как говорил один проверяющий, шерстивший некоторые бюджетные учреждения, подчинённые департаменту культуры в Киеве - там есть такие хитроделанные директора, которые практикуют подобную схему очень активно. Расписывают премии на своих приближённых сотрудников, подставных или родственников... Имеют очень неплохие, как для обывателя, деньги. Раскрывается такая схема просто, если захотеть, - берутся ведомости за несколько лет и подсчитываются, сколько и кому перепало премий. Как правило, круг "своих" можно определить. Учреждения бюджетные, а потому - директор - под 200 тыс. премий в год, "ближайшие" - более 100 тыс., и так далее. У кого премии около 10-15 тыс. - это рядовые сотрудники. С премий - часть отстёгивается директору, которого все "уважают". Но всё это только вершина маленького бюджетного рая. Там много чего есть.
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31.03.2021 21:49 Відповісти
Все и везде так делают: и опзжисты и патриоты! Зачем платить налоги?
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31.03.2021 21:57 Відповісти
Верхньодніпровська спеціальна школа в Дніпропетровській області- директор Романчук, без погодження з профспілковим комітетом щомісячно виписує собі премії та надбавки цим самим порушуючи купу нормативно-правових актів! Сума щомісячних доплат до основної зарплатні може сягати до 15 тис. грн. Департамент освіти в області не бачить у цьому порушень... Місцева прокуратура та поліція теж... Корупція пронизала все!
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31.03.2021 22:18 Відповісти
 
 