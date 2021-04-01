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У дитсадку під Києвом сталася пожежа: евакуювали 108 дітей і 40 осіб персоналу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У дитячому садку "Альонушка" в Українці Київської області 31 березня сталася пожежа, через що з будівлі довелося евакуювати майже 150 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області.

"31 березня о 17:10 до оперативно-диспетчерської служби 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів надійшло повідомлення про те, що горить дитячій садок "Альонушка" з адресою: м. Українка, вул Юності.

Прибувши на місце події було встановлено, що сталося займання в ігровій кімнаті на 2-му поверсі будівлі. Рятувальниками евакуйовані 108 дітей та 40 осіб персоналу", - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізовано о 17:55 та повністю ліквідовано о 18:17 на площі 200 м.кв.

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Причина пожежі встановлюється.

У дитсадку під Києвом сталася пожежа: евакуювали 108 дітей і 40 осіб персоналу, - ДСНС 01
У дитсадку під Києвом сталася пожежа: евакуювали 108 дітей і 40 осіб персоналу, - ДСНС 02
У дитсадку під Києвом сталася пожежа: евакуювали 108 дітей і 40 осіб персоналу, - ДСНС 03
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

дитячий садок (363) Київська область (4041) пожежа (4337)


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альонушка!!! на матйойоп... а мнс мудні, в прес-релізі треба зазначати "жертв і постраждалих нема"!!! чи є?
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01.04.2021 08:43 Відповісти
Який ДЛБ влаштував вертикальну пожежну драбину на будівлі дитсадку? Як по ній евакуювати дітей?
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01.04.2021 09:01 Відповісти
А назвали б Оленкою , то і не зайнялося б...
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01.04.2021 09:56 Відповісти
"альонушка" - українців змалку привчають до "руского міра". Нормальна деколонізація у нас навіть не починалася.
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01.04.2021 12:40 Відповісти
О, ирка фарион ще не вмерла
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01.04.2021 14:32 Відповісти
 
 