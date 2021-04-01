Арестович оприлюднив графік прив'язки кількості обстрілів з боку терористів на Донбасі до засідань РНБО і ТКГ: Видно стійке зростання

Графік прив'язки кількості обстрілів з боку терористів на Донбасі до засідань РНБО України і ТКГ демонструє стійку залежність зростання напередодні відповідних засідань.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" спікер Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 31 березня відбулося спільне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

"Засідання почалося з пропозиції глави української делегації Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного і всеосяжного збереження режиму припинення вогню. Цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ Х.Грау і координатор Підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ Х.Чевік. Зокрема, пан Х. Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню і врятувати життя цивільних осіб і військового персоналу. Однак, ні пропозиція Кравчука, ні представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації", - нагадує Арестович.

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"Це сталося, незважаючи на відповідні заяви лідерів ФРН та Франції, в яких вони напередодні наголосили на необхідності дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі. І незважаючи на те, що Дмитро Козак, політичний радник Путіна, напередодні також всіляко підтримував необхідність повернення до повного і всеосяжного припинення вогню. Щось там у них в Кремлі відбувається. Щось сталося під час переговорів Путіна, Макрона і Меркель. Цю ситуацію ми будемо розмикати на рівні політичних радників, прихильність до продовження консультацій яких підтвердили всі чотири сторони", - додав Арестович.

Крім цього, він просить звернути увагу на графік прив'язки кількості обстрілів на фронті до засідань РНБО України і ТКГ. Видно стійку залежність зростання від відповідних засідань.

Арестович підкреслює, що Україна робить сильні кроки на користь мирного врегулювання, а відповідальність за його зриви - на керівництві Кремля.

"Завдання діючої влади на даному етапі - зняти військову складову, зробити так, щоб менше гинуло військових і мирних громадян України. На жаль, РФ в будь-який момент може завдати нам нові втрати на фронті. Нам доводиться робити дипломатичні зусилля зі зняття гостроти ... По-перше, ми відповідаємо, в разі необхідності і відповідно до домовленостей, як відповіли під Шумами 26 березня. По-друге, ескалація бойових дій на цьому етапі не принесе нічого, крім збільшення кількості загиблих. Тому, що на будь-яку нашу відповідь, буде нова відповідь і пішло-поїхало: по два десятки убитих щомісяця. В умовах стаціонарного фронту, який нікуди не переміщається, платити таку ціну за стояння на місці - немає ніякого сенсу, а можливо навіть, злочинно", - продовжує він.

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"Чому фронт стоїть? Тому, що наступати на великі міські агломерації, де, між іншим, проживають українські громадяни, означає піддавати їх ризику невиправданих втрат, особливо, з огляду на те, що на другу-третю добу бої підуть вже з території РФ свіжими військовими угрупуваннями її армії - з усіма наслідками, що випливають у вигляді прильотів на голови цивільних снарядів по обидва боки. Ми готові до військової відповіді, але тільки в тому випадку, якщо нам її нав'яжуть", - підкреслює спікер ТКГ.

Крім цього, за його словами, Україна зосередила зусилля на зменшенні (в ідеалі - зведенні до нуля) військових втрат і "дев'ятий місяць нам це вдається".

Також він уточнив, що наступне спільне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.