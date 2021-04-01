УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10071 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
3 704 35

Арестович оприлюднив графік прив'язки кількості обстрілів з боку терористів на Донбасі до засідань РНБО і ТКГ: Видно стійке зростання

Арестович оприлюднив графік прив'язки кількості обстрілів з боку терористів на Донбасі до засідань РНБО і ТКГ: Видно стійке зростання

Графік прив'язки кількості обстрілів з боку терористів на Донбасі до засідань РНБО України і ТКГ демонструє стійку залежність зростання напередодні відповідних засідань.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" спікер Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 31 березня відбулося спільне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

"Засідання почалося з пропозиції глави української делегації Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного і всеосяжного збереження режиму припинення вогню. Цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ Х.Грау і координатор Підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ Х.Чевік. Зокрема, пан Х. Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню і врятувати життя цивільних осіб і військового персоналу. Однак, ні пропозиція Кравчука, ні представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації", - нагадує Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович: Україна спробує розблокувати питання відновлення "режиму тиші" в Нормандському форматі

"Це сталося, незважаючи на відповідні заяви лідерів ФРН та Франції, в яких вони напередодні наголосили на необхідності дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі. І незважаючи на те, що Дмитро Козак, політичний радник Путіна, напередодні також всіляко підтримував необхідність повернення до повного і всеосяжного припинення вогню. Щось там у них в Кремлі відбувається. Щось сталося під час переговорів Путіна, Макрона і Меркель. Цю ситуацію ми будемо розмикати на рівні політичних радників, прихильність до продовження консультацій яких підтвердили всі чотири сторони", - додав Арестович.

Крім цього, він просить звернути увагу на графік прив'язки кількості обстрілів на фронті до засідань РНБО України і ТКГ. Видно стійку залежність зростання від відповідних засідань.

Арестович оприлюднив графік привязки кількості обстрілів з боку терористів на Донбасі до засідань РНБО і ТКГ: Видно стійке зростання 01

Арестович підкреслює, що Україна робить сильні кроки на користь мирного врегулювання, а відповідальність за його зриви - на керівництві Кремля.

"Завдання діючої влади на даному етапі - зняти військову складову, зробити так, щоб менше гинуло військових і мирних громадян України. На жаль, РФ в будь-який момент може завдати нам нові втрати на фронті. Нам доводиться робити дипломатичні зусилля зі зняття гостроти ... По-перше, ми відповідаємо, в разі необхідності і відповідно до домовленостей, як відповіли під Шумами 26 березня. По-друге, ескалація бойових дій на цьому етапі не принесе нічого, крім збільшення кількості загиблих. Тому, що на будь-яку нашу відповідь, буде нова відповідь і пішло-поїхало: по два десятки убитих щомісяця. В умовах стаціонарного фронту, який нікуди не переміщається, платити таку ціну за стояння на місці - немає ніякого сенсу, а можливо навіть, злочинно", - продовжує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак поінформував голову комітету начальників штабів ЗС США Міллі про поточну безпекову ситуацію в Україні

"Чому фронт стоїть? Тому, що наступати на великі міські агломерації, де, між іншим, проживають українські громадяни, означає піддавати їх ризику невиправданих втрат, особливо, з огляду на те, що на другу-третю добу бої підуть вже з території РФ свіжими військовими угрупуваннями її армії - з усіма наслідками, що випливають у вигляді прильотів на голови цивільних снарядів по обидва боки. Ми готові до військової відповіді, але тільки в тому випадку, якщо нам її нав'яжуть", - підкреслює спікер ТКГ.

Крім цього, за його словами, Україна зосередила зусилля на зменшенні (в ідеалі - зведенні до нуля) військових втрат і "дев'ятий місяць нам це вдається".

Також він уточнив, що наступне спільне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.

Автор: 

обстріл (28648) росія (65336) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (380)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Люся с празднечгом тебя профессиональным
показати весь коментар
01.04.2021 10:21
+9
Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост - Цензор.НЕТ 30
показати весь коментар
01.04.2021 10:23
+7
Єдине, за що можна бути вдячними Зе-команді - це те, що сьогодні будь-який жарт може сприйматися як реальна ініціатива Зе-лених. Хоч розрахунки за комунальні послуги елітними собаками, хоч виклик повій у Верховну Раду, хоч тверк у виконанні нардепа (хоча, скоріше, нардупа).

Корабельна сосна, баба да, тупа вівця, собачий рот, діти дуже низької якості, принижень України та інші зашквари Зе-лених доводять лише одне: День дурня - це свято, яке з нами щодня.
Дмитрий Чекалкин
показати весь коментар
01.04.2021 10:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люся с празднечгом тебя профессиональным
показати весь коментар
01.04.2021 10:21 Відповісти
И?
показати весь коментар
01.04.2021 10:21 Відповісти
І нічого. Арєстовіч наче комусь щось відкрив з таємничим виглядом. Є два рішення,, кмінімум цієї проблеми - не звертати на обстріли уваги і давати достойну відсіч, щоб кацапи відкинули цей спосіб шантажу, як не ефективний і великозатратний, або піддаватися на шатчж, давши зрозуміти, що він дієвий і приносить кацапами результат. Але у такому випадку цей шантаж буде використовуватися безперервно, а поступки будуть все більшими.
показати весь коментар
01.04.2021 10:47 Відповісти
надо поменять кабинет на блиндаж на пару неделек, всё сразу наладится
показати весь коментар
01.04.2021 10:22 Відповісти
Дисетацію нехай напише.По стопам Ківи може піти.
показати весь коментар
01.04.2021 10:23 Відповісти
Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост - Цензор.НЕТ 30
показати весь коментар
01.04.2021 10:23 Відповісти
АналитеГ...не иначе..
показати весь коментар
01.04.2021 10:24 Відповісти
какая зряплата у этого рисователя?
показати весь коментар
01.04.2021 10:27 Відповісти
не херовая- майором оно столько не получало
показати весь коментар
01.04.2021 10:28 Відповісти
арестович освоил пауэр поинт?
показати весь коментар
01.04.2021 10:29 Відповісти
Цікаво, а можна якось цей графік прив"язати до "геометричного зростання кількості магазинів Рошен"?))
показати весь коментар
01.04.2021 10:29 Відповісти
Люся она привяжет
показати весь коментар
01.04.2021 10:31 Відповісти
Він на Цензорі роками срав під ніком Tierra.
показати весь коментар
01.04.2021 10:30 Відповісти
Путайся под ногами, но следуй графику!
показати весь коментар
01.04.2021 10:31 Відповісти
...Них..нє понял . Но било очень интєрєсно .

Арестович обнародовал график привязки количества обстрелов со стороны террористов на Донбассе к заседаниям СНБО и ТКГ: Виден устойчивый рост - Цензор.НЕТ 980 .
показати весь коментар
01.04.2021 10:37 Відповісти
Схоже, що якісь події наклали на кардіограму переляканого бубочки.
показати весь коментар
01.04.2021 10:38 Відповісти
внимательно посмотрел график.
увидеть там какую-то "закономерность" может только зебил.
да и то после хоррррошей понюшки! - как у самого Ишака.
показати весь коментар
01.04.2021 10:40 Відповісти
Украина сосредоточила усилия на уменьшении (в идеале - сведении к нулю) военных потерь и "девятый месяц нам это удается".Источник: https://censor.net/ru/p3256930

ну, так пусть нарисует нам график потерь
показати весь коментар
01.04.2021 10:38 Відповісти
Єдине, за що можна бути вдячними Зе-команді - це те, що сьогодні будь-який жарт може сприйматися як реальна ініціатива Зе-лених. Хоч розрахунки за комунальні послуги елітними собаками, хоч виклик повій у Верховну Раду, хоч тверк у виконанні нардепа (хоча, скоріше, нардупа).

Корабельна сосна, баба да, тупа вівця, собачий рот, діти дуже низької якості, принижень України та інші зашквари Зе-лених доводять лише одне: День дурня - це свято, яке з нами щодня.
Дмитрий Чекалкин
показати весь коментар
01.04.2021 10:42 Відповісти
Особисто я, на цих графіках не побачив ніякої закономірності. Стріляють, як карта ляже
показати весь коментар
01.04.2021 10:44 Відповісти
Ай-яй, кто бы мог подумать ? Ведь столько надежд было на ТКГ !
показати весь коментар
01.04.2021 10:48 Відповісти
маніпуляцію цифрами людям в лице тиче
показати весь коментар
01.04.2021 10:49 Відповісти
От як виглядає "пірістать стєлять" по-ЗЄленськи. Але це все одно "стійке перемир'я", правда ж Люська?
показати весь коментар
01.04.2021 10:56 Відповісти
Важно понимать что Арестович - это не "блогер", а представитель МО, который доводит до сведения населения мнения и решения МО. Таким образом очевидно что МО играет в какую-то политическую игру, возможно связанную с материальными интересами отдельных генералов. Потому что иначе невозможно объяснить их устойчивое желание делать хорошую физиономию при плохой игре.
показати весь коментар
01.04.2021 11:04 Відповісти
Не смешите.Он шавка дерьмака,за деньги отмывающая его сраку языком.
показати весь коментар
01.04.2021 11:18 Відповісти
Вы не понимаете как работает военная система. Он - майор военной разведки. Никакой отсебятины он нести не может. Он выполняет приказ.
показати весь коментар
01.04.2021 12:26 Відповісти
Угу.Такой же как и актер,летчик,эксперт,психолог,астролог,философ -нужное подчеркните. Кроме отсебятины оно никогда ничего не несло.
показати весь коментар
01.04.2021 15:55 Відповісти
Вы вобще знакомы с его,,творчеством,,? Судя по тому бреду который уже не в первый раз печатаете слово в слово -только по методичке?
показати весь коментар
01.04.2021 15:58 Відповісти
Просто треба, перестати засідати.
показати весь коментар
01.04.2021 11:16 Відповісти
Так может проводить заседания пореже,все равно из ,,достижений только увеличение обстрелов перед?
показати весь коментар
01.04.2021 11:17 Відповісти
Понял! Наконец найдено эффективное стредство! С увеличением количества заседаний пропорционально будут сокращаться обстрелы рашистов.
показати весь коментар
01.04.2021 11:17 Відповісти
люся жжет.
показати весь коментар
01.04.2021 11:52 Відповісти
Эту ситуацию мы будем размыкать на уровне политических советников, приверженность к продолжению консультаций которых подтвердили все четыре стороны", - добавил Арестович.- после "размыканий" как правило гибнут украинские защитники,так что не стоит "замыкание" называть "размыканием"
показати весь коментар
01.04.2021 12:00 Відповісти
 
 