Затримано злочинця, який кинув гранату в бік поліцейських у Рубіжному, - прессекретарка Нацполіції Луганщини. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції за участю бійців спецпідрозділу "КОРД" знайшли і затримали в порядку статті 208 КПК України 39-річного жителя м. Рубіжне, який сьогодні вранці кинув у бік патрульних гранату і втік з місця події. Цей чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів, але за вироком суду, йому було присуджено умовне покарання.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретарка Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

"Проведення спецоперації "Сирена" завершено. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею ст. 348 КК України "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

Вона нагадує, що сьогодні вранці у м. Рубіжне наряд патрульної поліції в ході відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу біля 7 мікрорайону для перевірки документів зупинив водія мопеда. Водій, побачивши поліцейських, кинув у їхній бік гранату та втік із місця події. На щастя, від вибуху гранати поліцейські не постраждали.

"На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки та керівництво поліції. З огляду на зухвалість злочину, факт використання вибухівки та небезпеку, яку може становити озброєний зловмисник для цивільного населення, начальником ГУНП у Луганській області була введена спеціальна поліцейська операція для встановлення місцезнаходження та затримання правопорушника. Особовий склад поліції Луганщини було піднято за тривогою і почалося проведення оперативно-розшукових заходів", - підкреслює Погукай.

Також дивіться: Водій мопеда кинув у бік поліцейських гранату в Рубіжному. Введено спецоперацію "Сирена", - речниця Нацполіції Луганщини. ФОТО













Співробітники слідчо-оперативної групи під час огляду встановили, що зловмисник використав гранату РГД-5. Також на місці події виявили пістолет та гранату РГД-5, які він викинув, втікаючи від поліцейських. У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено місцезнаходження правопорушника. Бійці КОРДу затримали його у власній квартирі, де він ховався у коробі ліжка.

Нині затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання, де він перебуватиме під вартою до обрання йому запобіжного заходу. В межах відкритого кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться першочергові слідчі дії.