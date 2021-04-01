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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Підприємці протестують проти закриття ринків у Полтаві: Кажуть, що не отримають допомогу від Кабміну, адже громада не перебуває у "червоній" зоні. ФОТОрепортаж

Підприємці вийшли на протест через посилення карантину з 3 квітня, в рамках якого ринки не зможуть працювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Зміст".

Заступник голови народної кооперації "Полтавщина" Олександр Лещенко розповів, що підприємці проти закриття ринків, адже це удар по малому бізнесу.

Підприємці продуктових і непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати на вихідних. Також підприємці кажуть, що не отримають допомоги бізнесу від уряду, адже за розподілом Уряду громада не перебуває у "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Полтаві планують посилити карантинні заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку квітня підприємці з "червоних" зон зможуть подавати заявки на отримання 8 тис. грн компенсації, - Шмигаль

Підприємці протестують проти закриття ринків у Полтаві: Кажуть, що не отримають допомогу від Кабміну, адже громада не перебуває у червоній зоні 01
Підприємці протестують проти закриття ринків у Полтаві: Кажуть, що не отримають допомогу від Кабміну, адже громада не перебуває у червоній зоні 02
Підприємці протестують проти закриття ринків у Полтаві: Кажуть, що не отримають допомогу від Кабміну, адже громада не перебуває у червоній зоні 03
Підприємці протестують проти закриття ринків у Полтаві: Кажуть, що не отримають допомогу від Кабміну, адже громада не перебуває у червоній зоні 04
Підприємці протестують проти закриття ринків у Полтаві: Кажуть, що не отримають допомогу від Кабміну, адже громада не перебуває у червоній зоні 05

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1629) Полтава (560) підприємці (619) протест (2398) ринок (459) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Они даже бастуют с хоботом наружу. Штрафы выписать надо.
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01.04.2021 11:00
+2
Як багато у нас підприємців і як мало виробництва.
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01.04.2021 11:36
+2
Как же достали эти торгаши недоделанные! Сами выбрали наркомана-малоросса, а теперь бродят ноют под администрациями. Тьфу
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01.04.2021 11:59
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8 тысяч - это копейки, чего они ноют - непонятно
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01.04.2021 10:55 Відповісти
где справедливость, чем супермаркеты прод. и не прод. лучше рынка? от закрытия рынка люди в магазинах не перестанут кучковаться. Только вчера был на рынке в Полтаве, в масках единицы, каждый должен заботиться о себе сам.
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01.04.2021 11:14 Відповісти
Вы хотите, чтобы супермаркеты закрыли? Или так, абы брякнуть?
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02.04.2021 19:49 Відповісти
Они даже бастуют с хоботом наружу. Штрафы выписать надо.
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01.04.2021 11:00 Відповісти
по улице давно ходил? а на рынке? большинство без масок или с хоботом наружу, народ за год расслабился. Про закрытие рынка перебор, магазины все работают, толпы без соблюдения дистанций.
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01.04.2021 11:10 Відповісти
Каждый думает о своем кармане. А как же здоровье людей.
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01.04.2021 11:11 Відповісти
Если будет пуст карман предпринимателей, то они не будут платить налоги в бюджет, не будет денег в бюджете, не будет соцвыплат: пенсий, зарплат, пособий, больничных и т. д. Все окажемся в одной большой ж...пе. бизнес должен работать, но с соблюдением карантинных мер, а то всё это ударит по нам, простым гражданам. Дорогие депутаты себя не обидят, а на народ им на...ать.
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01.04.2021 11:28 Відповісти
Предприниматели в основном платят минималку, так что пофиг.
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01.04.2021 13:05 Відповісти
Як багато у нас підприємців і як мало виробництва.
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01.04.2021 11:36 Відповісти
Как же достали эти торгаши недоделанные! Сами выбрали наркомана-малоросса, а теперь бродят ноют под администрациями. Тьфу
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01.04.2021 11:59 Відповісти
Ещё и трындят на вражеском языке.
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02.04.2021 21:39 Відповісти
А ты на каком, патрийот7
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03.04.2021 21:59 Відповісти
Протестувати треба проти повільної вакцінаціі, тоді і ринки закривати не буде необхідності. Не має в наших підприємців стратегічного мислення.
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01.04.2021 13:18 Відповісти
за 10 дней с голоду не сдохнут
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01.04.2021 13:43 Відповісти
Хай сватов посмотрят, отдохнут, Пасху свою отпразднуют.
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02.04.2021 21:45 Відповісти
 
 