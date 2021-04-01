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Підприємці протестують проти закриття ринків у Полтаві: Кажуть, що не отримають допомогу від Кабміну, адже громада не перебуває у "червоній" зоні. ФОТОрепортаж
Підприємці вийшли на протест через посилення карантину з 3 квітня, в рамках якого ринки не зможуть працювати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Зміст".
Заступник голови народної кооперації "Полтавщина" Олександр Лещенко розповів, що підприємці проти закриття ринків, адже це удар по малому бізнесу.
Підприємці продуктових і непродовольчих ринків вимагають дозволити їм працювати на вихідних. Також підприємці кажуть, що не отримають допомоги бізнесу від уряду, адже за розподілом Уряду громада не перебуває у "червоній" зоні карантину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію в Полтаві планують посилити карантинні заходи.
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