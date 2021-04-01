Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом. ФОТОрепортаж
Прокурори Одеської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян Ізраїлю, яких звинувачують у контрабанді наркотичних засобів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, в кінці серпня минулого року іноземці перемістили, з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб в одному з контейнерів через Одеський морський торговельний порт.
Наркотик прибув з Республіки Перу в контейнері всередині конструкцій верстата, розфасований в 114 брикетів, більшість з яких мають своє фірмове маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.
Вартість вилученої партії кокаїну вагою понад 80 кг на "чорному ринку" становить орієнтовно 30 млн дол США.
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