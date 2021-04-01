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Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом. ФОТОрепортаж

Прокурори Одеської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян Ізраїлю, яких звинувачують у контрабанді наркотичних засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, в кінці серпня минулого року іноземці перемістили, з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб в одному з контейнерів через Одеський морський торговельний порт.

Наркотик прибув з Республіки Перу в контейнері всередині конструкцій верстата, розфасований в 114 брикетів, більшість з яких мають своє фірмове маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.

Вартість вилученої партії кокаїну вагою понад 80 кг на "чорному ринку" становить орієнтовно 30 млн дол США.

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Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом 01
Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом 02
Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом 03
Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом 04
Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом 05

Автор: 

Ізраїль (1645) іноземець (390) наркотики (1449) боротьба з наркотиками (147) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+20


Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 6999
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01.04.2021 11:29
+9
это катастрофа ! теперь депутаты будут ****** друг другу нюхать, вместо кокаина !

Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 290
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01.04.2021 12:04
+7
Зеліни кур"єри спалились.
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01.04.2021 11:32
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Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 6999
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01.04.2021 11:29 Відповісти
Зеліни кур"єри спалились.
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01.04.2021 11:32 Відповісти
Четыре еврея привезли в Одессу станок из Перу 😂

У СБУ даже не было вопросов
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01.04.2021 15:12 Відповісти
Наркомани на городі./ В Израиле проблема наркомании стоит очень остро. Израиль вошел в число мировых лидеров по количеству сидящих на кокаине граждан 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Употребление т.н. дизайнерских наркотиков в любой миг может закончиться летальным исходом. В их состав входят дозы крысиного яда. В Израиле производится много своей наркопродукции. Каннабиоиды здесь - местного производства. Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле. Мефедрон провоцирует высокую смертность.
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01.04.2021 11:41 Відповісти
дядюшка адік одобряе
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01.04.2021 11:56 Відповісти
Очень интересно. Такой Израиль я не знаю
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01.04.2021 12:26 Відповісти
Затея Зеленского легализовать наркотики-плохая затея./ Не жизнь, и смерть в Южном Тель Авиве Nov. 8th, 2014 at 1:07 AM.- Беременным и нервным не смотреть.
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01.04.2021 13:49 Відповісти
чёрт больной, ты был в Израиле?
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01.04.2021 18:34 Відповісти
чёрт больной, ты был в Израиле?/ Нахрена? Если Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры./Израиль не признАет Голодомор геноцидом. 27 сентября 2008 .-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман. А для Ивана Петровича Сидорова Бандера Герой Украины, а Голодомор это геноцид.
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01.04.2021 18:57 Відповісти
нахрена? да чтоб не вещать чушь про тотальную наркоманию в Израиле траву курят, немало, но не больше чем здесь, кокаин, экстази, амфетамин есть, но и в Украине его ой как не мало, особенно амфетамин и соли в Украине употребляют слишком активно! И ещё например, в г. Каменское (бывший Днепродзержинск), есть такой завод металлургический - ДМК, так прямо на территории продают "ширку" - опий ацетилированный, и наркусы прямо там и наваливаются и работают
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01.04.2021 20:17 Відповісти
И не уговаривай-не нужен Ивану Петровичу Сидорову твой Израиль. Наслышан: дыра-дырой, пустыня, всё блеклое, жухлое , зато насекомые с воробья размером и тоже летают. Грязь, говорят, хорошая-так она в Одессе есть. И воняет там, небось, чесноком и нафталином. А наркоманы , о которых ты так печёшься, так и вовсе ни к чему. В Париже , в Мулен Руж и Крези Хорс , и чище, и веселее.
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01.04.2021 21:39 Відповісти
да уж "чесноком и нафталином" Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом - Цензор.НЕТ 1847
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01.04.2021 22:01 Відповісти
"пустыня и всё блеклое" Контрабанда понад 80 кг кокаїну в Одесі: Чотири громадянина Ізраїлю постануть перед судом - Цензор.НЕТ 2137
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01.04.2021 22:04 Відповісти
См.выше https://censor.net/ru/comments/locate/3256947/01921467-d6cb-730c-bdee-0383845edc4b
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01.04.2021 22:48 Відповісти
это катастрофа ! теперь депутаты будут ****** друг другу нюхать, вместо кокаина !

Контрабанда более 80 кг кокаина в Одессе: Четыре гражданина Израиля предстанут перед судом - Цензор.НЕТ 290
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01.04.2021 12:04 Відповісти
Нет, просто теперь придется покупать у Венедиктовой (это ж прокуратору провела операцию, почему-то...), но думаю она своим продаст с хороши дисконтом, так что они даже выиграют с этого
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01.04.2021 13:36 Відповісти
Вчера смотрела журналистское расследование за прошлый год от Слидство инфо под названием Король контрабанды. Как НАБУ поймали альперина на взятке. И прекрасное объяснение Юли Марушевской , почему такое явление , как альперин , и контрабанда, как таковая , продолжают быть в Украине
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01.04.2021 12:37 Відповісти
G2...
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01.04.2021 17:51 Відповісти
Одесский клан нагнул криворожский.
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01.04.2021 21:38 Відповісти
 
 