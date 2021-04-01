Нелегальний експорт деревини за кордон: СБУ викрила схему на 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила схему експорту деревини, незаконно зрубаної в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Протягом 2020-2021 років організатори вивезли за кордон карпатську ялину (смереку) майже на 15 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативною інформацією, оборудку організували підприємці з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Щомісячно комерсанти відправляли на експорт 8-10 вантажівок з пиломатеріалами.

Для легалізації ділки використовували механізм повторного використання товарно-транспортних накладних на деревину. Низка афілійованих підприємців скуповувала використану документацію і перепродувала її для повторного використання. На підставі цих накладних експортери легалізовували незаконно зрубаний ліс і отримували сертифікат про походження деревини, необхідний для продажу за кордон.

Оперативники спецслужби затримали на кордоні дві фури з незаконним вантажем.

Правоохоронці провели 14 обшуків за адресами нелегальних виробництв і вирубок на території Івано-Франківської та Чернівецької областей. Вилучено пиломатеріали із супровідною підробленою документацією, ліс-кругляк без відповідних документів, фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, які доводять проведення оборудки.

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Триває розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт СБУ

Викриття протиправної діяльності проводилося за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з Управлінням СБУ в Івано-Франківській області та з ГУ ДФС в області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.