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Новини Фото Силовики
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Нелегальний експорт деревини за кордон: СБУ викрила схему на 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила схему експорту деревини, незаконно зрубаної в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Протягом 2020-2021 років організатори вивезли за кордон карпатську ялину (смереку) майже на 15 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативною інформацією, оборудку організували підприємці з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Щомісячно комерсанти відправляли на експорт 8-10 вантажівок з пиломатеріалами.

Для легалізації ділки використовували механізм повторного використання товарно-транспортних накладних на деревину. Низка афілійованих підприємців скуповувала використану документацію і перепродувала її для повторного використання. На підставі цих накладних експортери легалізовували незаконно зрубаний ліс і отримували сертифікат про походження деревини, необхідний для продажу за кордон.

Оперативники спецслужби затримали на кордоні дві фури з незаконним вантажем.

Нелегальний експорт деревини за кордон: СБУ викрила схему на 15 млн грн 01

Правоохоронці провели 14 обшуків за адресами нелегальних виробництв і вирубок на території Івано-Франківської та Чернівецької областей. Вилучено пиломатеріали із супровідною підробленою документацією, ліс-кругляк без відповідних документів, фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, які доводять проведення оборудки.

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Триває розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Нелегальний експорт деревини за кордон: СБУ викрила схему на 15 млн грн 02
Фото: сайт СБУ

Викриття протиправної діяльності проводилося за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з Управлінням СБУ в Івано-Франківській області та з ГУ ДФС в області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Автор: 

Буковина (850) вирубка (169) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12847) силовики (2514) експорт (4482) Івано-Франківська область (952)


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Не поделились с руководством СБУ? Или от Баканова не позвонили? Ведь даже дети знают, что всю контрабанду крышует СБУ.
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01.04.2021 12:07 Відповісти
Там живут самые большие патриоты!
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01.04.2021 12:11 Відповісти
как? при бубочке тоже пилят карпаты? как так то?
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01.04.2021 12:16 Відповісти
Єдине , що радує - везуть уже за границю не тупо кругляк
А вже оброблену деревину !
Але якщо всередині України - то можна і без документів
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01.04.2021 12:24 Відповісти
а раньше этого не знали ? ))
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01.04.2021 12:30 Відповісти
Фура смереки кругляка коштує приблизно115 000 - 120 000 гривень! Для середньої лісопилки в Карпатах на протязі МІСЯЦЯ "відправити" 15 - 20 фур лісу не є чимось надзвичайним. А тут роки області і всього 15 мільйонів гривень - ви що дійсно вважаєте що люди повні ДЕБІЛИ і вішаєте таку зелену лапшу на вуха???
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01.04.2021 12:40 Відповісти
Щось в цьому недорізаному лісі здохло! За 30 років незалежності розвиднилося, коли пеньки одні позалишалися. І це не тільки з контрабандою лісу.
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01.04.2021 12:42 Відповісти
Да ти шо! (як в тому анекдоті )
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01.04.2021 13:33 Відповісти
Скільки ще можна смішіть ЛІСОМ, БУРШТИНОМ, ТАБАКОМ, ТІТАНОМ, ЕЛЕКТРИКОЮ, ГАЗОМ, МЕТАЛОМ, ГАЗОМ, ВУГЛЕМ,...,!!! - ще мало МАРОДЕРИ під час ВІЙНИ!!! - ТРИБУНАЛ!!!
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01.04.2021 15:52 Відповісти
 
 