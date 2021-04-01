Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок. ФОТОрепортаж
Мобільні роти, оснащені новою російською технікою і сучасною зброєю, увійшли до складу так званої "народної міліції ДНР" (самоназва НЗФ ОРДО).
Про це йдеться в репортажі одного з пропагандистів "республіки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Остров.
"На Донбасі "армії Народних Республік" готуються до можливого відновлення активних бойових дій. 30 березня комплексні заняття з бойової підготовки відбулися у п'ятому окремому загоні "Оплот" "Народної Міліції", в ході яких вперше були продемонстровані мобільні роти на пікапах "УАЗ Патріот"", - пише автор, підтверджуючи свої слова фотографіями.
"Мобільні роти були сформовані в так званій "армії ДНР" цього року, за досвідом війни в Карабасі, а також інших сучасних конфліктів", - уточнює він.
Кожна машина обладнана туреллю з можливістю ведення вогню на 360 градусів, а також з високими кутами піднесення. На турелях встановлені кулемети "Скеля", а також установки протитанкових керованих ракет.
За його твердженням, заняття з підготовки російської техніки і російської ж зброї до бойових дій на Донбасі відвідав ватажок "ДНР" Денис Пушилін.
Автор репортажу висловлює впевненість, що "кількість важкого озброєння в мобільних групах на автомобільній техніці буде надалі збільшуватися".
При цьому він дає зрозуміти, що не тільки російські кулемети і ПТУРи були завезені з Росії останнім часом. "Ми ж сьогодні не бачимо, що ще заховано під брезентом, крім встановленого на турелях озброєння", - інтригує він.
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Українські ЗМІ дбають про підтримку бойового духу захисників України?
з Днем Зеленського, рідненька Україно !!!!
Короче, ответим врагу "Большой стройкой"!
Молодцы, ... что тут сказать.
Цена/Качество/Результат
Что тут сказать нам таких надо 2000 машин тоже.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Очень плохо.
1. Не було такої підтримки Америки.
2. Не було такої залежності срашки від Америки та світової економіки.
3.(Головне) не було такої кількості людей готоіих захищати свою країну зі зброєю у руках.
Як що срашка полізе то буде багато крові але срашці кінець. Усе їх "вялічіє" на словпх або 1000 проти 100, як вояки вони лайно - війна у Чечні це довела.
Так що не сцять та тримати зброю на поготові.
Україна Переможе.
С электроенергией то мелочь. Причем еще и разовая по-сути.
1. Витор +
2. Косметика-люкс
3. Древоруб Прикарпатья.