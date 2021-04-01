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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок. ФОТОрепортаж

Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок. ФОТОрепортаж

Мобільні роти, оснащені новою російською технікою і сучасною зброєю, увійшли до складу так званої "народної міліції ДНР" (самоназва НЗФ ОРДО).

Про це йдеться в репортажі одного з пропагандистів "республіки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Остров.

"На Донбасі "армії Народних Республік" готуються до можливого відновлення активних бойових дій. 30 березня комплексні заняття з бойової підготовки відбулися у п'ятому окремому загоні "Оплот" "Народної Міліції", в ході яких вперше були продемонстровані мобільні роти на пікапах "УАЗ Патріот"", - пише автор, підтверджуючи свої слова фотографіями.

"Мобільні роти були сформовані в так званій "армії ДНР" цього року, за досвідом війни в Карабасі, а також інших сучасних конфліктів", - уточнює він.

Кожна машина обладнана туреллю з можливістю ведення вогню на 360 градусів, а також з високими кутами піднесення. На турелях встановлені кулемети "Скеля", а також установки протитанкових керованих ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох найманців РФ ліквідовано в районі ДАПу, - Necro Mancer

Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок 01
Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок 02
Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок 03
Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок 04
Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок 05

За його твердженням, заняття з підготовки російської техніки і російської ж зброї до бойових дій на Донбасі відвідав ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Автор репортажу висловлює впевненість, що "кількість важкого озброєння в мобільних групах на автомобільній техніці буде надалі збільшуватися".

При цьому він дає зрозуміти, що не тільки російські кулемети і ПТУРи були завезені з Росії останнім часом. "Ми ж сьогодні не бачимо, що ще заховано під брезентом, крім встановленого на турелях озброєння", - інтригує він.

Автор: 

бойовик (3414) росія (65346) тероризм (2867) техніка (1829)


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Топ коментарі
+59
а ми у відповідь ... щось відведемо та ще раз заборонемо відповідати вогнем

з Днем Зеленського, рідненька Україно !!!!
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01.04.2021 14:18
+31
Керівництво залізло під диван і мовчить абасрамшись.
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01.04.2021 14:16
+28
А під керівництвом пліснявої влади буде якась контрпропаганда? Є чим відповісти?

Українські ЗМІ дбають про підтримку бойового духу захисників України?
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01.04.2021 14:14
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А під керівництвом пліснявої влади буде якась контрпропаганда? Є чим відповісти?

Українські ЗМІ дбають про підтримку бойового духу захисників України?
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01.04.2021 14:14 Відповісти
Керівництво залізло під диван і мовчить абасрамшись.
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01.04.2021 14:16 Відповісти
може вилізти мендельвошка, якоїсь пуйті понести.
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01.04.2021 16:05 Відповісти
а ми у відповідь ... щось відведемо та ще раз заборонемо відповідати вогнем

з Днем Зеленського, рідненька Україно !!!!
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01.04.2021 14:18 Відповісти
Нам необхідно подивитись у очі
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01.04.2021 14:52 Відповісти
подивитись у очі ЗЕленій жабі ?
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01.04.2021 17:44 Відповісти
Не вийде. Бо якщо Зєля бачить спрямовані на нього очі він в них ссить...
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02.04.2021 10:42 Відповісти
Яка ще "контрпропаганда" може вплинути на тварин що крадуть у тебе з города? Робінзон Крузо розвішував тушки "загиблих товаришів" навколо пшеничного поля.
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01.04.2021 14:38 Відповісти
А мы в ответ проводим учения раз в пятилетку. Без стрельб, т.к. экономим боеприпасы. И где-нибудь рядом, т.к. солярка дорогая нынче. И не долго, т.к. моторесурс СССРовской техники на исходе.

Короче, ответим врагу "Большой стройкой"!
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01.04.2021 15:46 Відповісти
Стращають нашу Бубачку. Фулюгани.
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01.04.2021 14:14 Відповісти
Как раз бубочка с ними заодно, они Украине угрожают.
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01.04.2021 14:23 Відповісти
шайтаны переходят к джихад-мобилям....
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01.04.2021 14:16 Відповісти
точка У вирішить хто там і що..
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01.04.2021 14:18 Відповісти
скільки часу пройшло - а жодна точка у у роботі не була... коптери, як показала практика при ліквідації окупаційних армян - теж непогано свою справу робить!
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01.04.2021 14:22 Відповісти
Ви погано знаєтє події 2014 року....
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01.04.2021 14:34 Відповісти
Така ж "народная мєліция" стоїть на шухері біля печерного і апеляційного судів Києва.
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01.04.2021 14:19 Відповісти
дырявым это не поможет
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01.04.2021 14:20 Відповісти
Чудові мішені.
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01.04.2021 14:27 Відповісти
и трофеи
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04.04.2021 15:46 Відповісти
это для внутреннего употребления, так как с пустыми руками рекрутировать в ряды ДНР новое мясо становится уже опасной работой
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05.04.2021 01:32 Відповісти
В годы Второй мировой войны полицаи и власовцы тоже радовались новому немецкому оружию, но немцы старались их не допускать к технике, наверное российские оккупанты всунули днр овцам фуйню
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01.04.2021 14:27 Відповісти
Наверное? Уазик со старым совковым бэушным ПКМ. Что может быть фуевее. Даже песчаные обезьяны во всяких сириях и ливиях и те на японских пикапах катаються. Они хоть ездят нормально по бездорожью в отличии от этих гробов.
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01.04.2021 15:06 Відповісти
_Хвастаются не террористы какие-то таинственные, а военные формирования расии! Расийская армия.
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01.04.2021 14:27 Відповісти
"Нормальна" путлерівська техніка для "війни" з БЕЗЗБРОЙНИМИ (навіть без "коктейлів молотова" протестувальниками! Ну навіщо на НЕБРОНЬОВАНОМУ джипі кулемет?
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01.04.2021 14:30 Відповісти
Будут в дыре ездить стращать местных.
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01.04.2021 14:49 Відповісти
Бедуіни у Африці використовують. Чому б ні.
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01.04.2021 14:49 Відповісти
предлагаю с госбюджета платить процент за каждый уничтоженный касапский танк, или скальп, взять на эту святую работу пять человек и толку будет больше чем от всей армии, МИДа, президентов и прочих недоразумений...
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01.04.2021 14:30 Відповісти
Лучше бы рашисты им форму с ДжиПиЭс маячками прислали бы, чтоб потом не искать месяцами обглоданные собаками ошметки тел обдроченцев по канавам ОРДЛО.
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01.04.2021 14:32 Відповісти
та да...вонь на бимбасе в 14ом стояла дикая.возле Лимана мы задыхались и блевали
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04.04.2021 15:49 Відповісти
*******....е!!!
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01.04.2021 14:33 Відповісти
Рашковани готуються до маштабного. Питання тільки - коли.
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01.04.2021 14:37 Відповісти
01.04.2021 Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Mark Milley поговорил по телефону с начальником генерального штаба Украины генерал-лейтенантом Хомчаком. Mark Milley также поговорил по телефону с высшим офицером России, начальником Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым. Точное содержание разговоров нам пока неизвестно.(с)
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01.04.2021 14:39 Відповісти
"Хлопчики ... Розійдіться, не галасуйте ..."
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01.04.2021 14:51 Відповісти
Погонят мирное население впереди себя, а те зомбаки и не против. В сетях где только не гадят про совок и его возврат. Только совкодрочеры смею вас заверить, совка в том понимании, который вы себе рисуете, не будет, будет убогаяя дыра с обещаниями и вечными вождями в золоте.
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01.04.2021 14:55 Відповісти
Пятнадцать УАЗиков это видимо симметричный ответ на недавнюю баржу Хамеров от США. А новейшее оружие это ПКМ на крыше образца 1961 года.))
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01.04.2021 14:56 Відповісти
Смертники одним словом. На уровне сомалийских пиратов, Хезболлы или Талибана. Легковушка, пулемет, РПГ. Мясо первой волны. На танках и БТРах потом уже пойдут мокшане.
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01.04.2021 15:01 Відповісти
обоссанному сивохе это покажите... это его люди....
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01.04.2021 15:11 Відповісти
Не несите чушь. Танк живёт 5ть минут на современном поле боя.
Молодцы, ... что тут сказать.
Цена/Качество/Результат
Что тут сказать нам таких надо 2000 машин тоже.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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01.04.2021 15:12 Відповісти
Іржаві старовинні кулемети на кацапській рухляді, яка і 50 км без поломок не проїде. Чого тут нам боятися?
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01.04.2021 15:13 Відповісти
*Мчались танки, ветер поднимая---наступала грозная броня...*. *Но разведка доложила точно---и пошёл командою взметён, броневой ударный бутыль-ён...*.
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01.04.2021 15:28 Відповісти
Богата земля донецкая. Только лопатой махнешь так сразу-же откопаешь УАЗ или танк с полным боекомплектом. А если серьезно - старенький УАЗик в новой одежке легкая цель. Афган наглядный пример.
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01.04.2021 15:33 Відповісти
потешные "авто", наверное двигатели от газонокосилки?
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01.04.2021 15:45 Відповісти
Будут отправляться в ад с бОльшим грохотом.
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01.04.2021 15:50 Відповісти
Тупые орки, они не знают, что можно просто нотами протеста воевать и суходрочкой на нормандский формат...
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01.04.2021 16:27 Відповісти
Эти патриоты ещё не догадываются какую подляну им приготовили в Украине. Всё это войско будет горько плакать через жопу.
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01.04.2021 16:44 Відповісти
Это не Утёс
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01.04.2021 16:49 Відповісти
Вы, очень плохо фотографии рассматривали.
Очень плохо.
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01.04.2021 19:18 Відповісти
Да, видны ПК, НСВ "Утёс" и АГС.
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04.04.2021 22:41 Відповісти
главное что бы у них не было дронов как в турции или Т90. а это гавно горит очень быстро.
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01.04.2021 17:45 Відповісти
шо то ети УАЗ Патриот-дешево выглядят, по сравнению с американскими Hummer, которые подарили США для ВСУ:
Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок - Цензор.НЕТ 7726
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01.04.2021 19:33 Відповісти
Техника террористов от параша мордорс.
Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок - Цензор.НЕТ 1766
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01.04.2021 19:50 Відповісти
и это и есть военная поддержка сверхдержавы *********** ??))) ахахха выглядит убого
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01.04.2021 19:54 Відповісти
піськов нещодавно муркнув про можливі провокації з боку України і розпалювання громадянської війни. от виїде якесь обдовбане чмо на передок. ВСУ його завалять от вам і привід, а потім доблесні днрівські командири роблять гвалт: наших бьют. і заїзджають до нас накопичені на кордоні російські війська. для підтримки російськомовного населення Донбасу. чим не 1 вересня 1939року?
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01.04.2021 20:10 Відповісти
Ттм що у 39му:
1. Не було такої підтримки Америки.
2. Не було такої залежності срашки від Америки та світової економіки.
3.(Головне) не було такої кількості людей готоіих захищати свою країну зі зброєю у руках.
Як що срашка полізе то буде багато крові але срашці кінець. Усе їх "вялічіє" на словпх або 1000 проти 100, як вояки вони лайно - війна у Чечні це довела.
Так що не сцять та тримати зброю на поготові.
Україна Переможе.
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02.04.2021 10:48 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3257062/ukraina_zaplatila_v_byudjet_rossii_1_mlrd_grn_za_import_elektroenergii_nalivayichenko
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01.04.2021 21:40 Відповісти
Украинские автолюбители каждый год туда перечисляют несколько млрд только уже долларов.
С электроенергией то мелочь. Причем еще и разовая по-сути.
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02.04.2021 09:13 Відповісти
Ху#ло зустрілось з млізькими Меркель та Макрон й рашиссти вже відкрито поставляють техніку своїм терористам.
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02.04.2021 10:42 Відповісти
Донецкий Игил?
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02.04.2021 14:33 Відповісти
Изделия русского автопрома, можно смело записывать в союзники Украины
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03.04.2021 13:15 Відповісти
МО Украины задумалрось о замене в войсках вымирающих УАЗикоа и объявило тенер. На участи в нём водалои заявки три кита автомобилестроения:
1. Витор +
2. Косметика-люкс
3. Древоруб Прикарпатья.
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03.04.2021 13:45 Відповісти
Чого розскиглились,в нас зато є новітня зброя ,американські гумові човни,а ще три кораблі америкосів до нас запливали,а це ж Перемога.
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04.04.2021 10:43 Відповісти
я так розумію, що - це бобіки "народной міліціі", які зе-лупа хоче, аби ми своїм коштом утримували?
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04.04.2021 17:42 Відповісти
 
 