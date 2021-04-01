Терористи хизуються військовою технікою, поставленою з РФ, і сподіваються на збільшення поставок. ФОТОрепортаж

Мобільні роти, оснащені новою російською технікою і сучасною зброєю, увійшли до складу так званої "народної міліції ДНР" (самоназва НЗФ ОРДО).

Про це йдеться в репортажі одного з пропагандистів "республіки", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Остров.

"На Донбасі "армії Народних Республік" готуються до можливого відновлення активних бойових дій. 30 березня комплексні заняття з бойової підготовки відбулися у п'ятому окремому загоні "Оплот" "Народної Міліції", в ході яких вперше були продемонстровані мобільні роти на пікапах "УАЗ Патріот"", - пише автор, підтверджуючи свої слова фотографіями.

"Мобільні роти були сформовані в так званій "армії ДНР" цього року, за досвідом війни в Карабасі, а також інших сучасних конфліктів", - уточнює він.

Кожна машина обладнана туреллю з можливістю ведення вогню на 360 градусів, а також з високими кутами піднесення. На турелях встановлені кулемети "Скеля", а також установки протитанкових керованих ракет.

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За його твердженням, заняття з підготовки російської техніки і російської ж зброї до бойових дій на Донбасі відвідав ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Автор репортажу висловлює впевненість, що "кількість важкого озброєння в мобільних групах на автомобільній техніці буде надалі збільшуватися".

При цьому він дає зрозуміти, що не тільки російські кулемети і ПТУРи були завезені з Росії останнім часом. "Ми ж сьогодні не бачимо, що ще заховано під брезентом, крім встановленого на турелях озброєння", - інтригує він.