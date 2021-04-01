Суд відправив під цілодобовий домашній арешт учасника протесту під ОП Гаджимурадова. ФОТО

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту затриманому учаснику акції протесту біля Офісу Президента Давиду Гаджимурадову.

"Печерський суд відправив на цілодобовий домашній арешт учасника акції під ОП Давида Гаджимурадова", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці активіста Сергія Стерненка, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні також наголошується, що засідання з обрання запобіжного заходу ще одному затриманому - Сергію Філімонову, перенесено на 16:30 четверга.

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Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Загалом поліція підготувала підозри семи учасникам акції.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.