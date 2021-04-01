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Суд відправив під цілодобовий домашній арешт учасника протесту під ОП Гаджимурадова. ФОТО

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту затриманому учаснику акції протесту біля Офісу Президента Давиду Гаджимурадову.

"Печерський суд відправив на цілодобовий домашній арешт учасника акції під ОП Давида Гаджимурадова", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці активіста Сергія Стерненка, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні також наголошується, що засідання з обрання запобіжного заходу ще одному затриманому - Сергію Філімонову, перенесено на 16:30 четверга.

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Суд відправив під цілодобовий домашній арешт учасника протесту під ОП Гаджимурадова 01
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт учасника протесту під ОП Гаджимурадова 02

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр". Пізніше суд відправив Сорда під цілодобовий домашній арешт. Загалом  поліція підготувала підозри семи учасникам акції.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.

Автор: 

протест (2398) Стерненко Сергій (393) домашній арешт (197) Офіс Президента (2025) Гаджимурадов Давид (2)


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Суд отправил под круглосуточный домашний арест участника протеста под ОП Гаджимурадова - Цензор.НЕТ 8257
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01.04.2021 14:14 Відповісти
это по логике происходящего за участие в Революции Достоинства меня надо посадить.. а учитывая участие в первом Майдане - рецидивист - расстрелять???
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01.04.2021 14:18 Відповісти
А террористы у нас на свободе
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01.04.2021 14:41 Відповісти
Домашній арешт потрібен щоб в наступний раз на акції "не чуєш не бачиш відчуєш" не насрали під дверима в підтримку політв'язнів яких боїться нинішня влада більше за українське правосуддя по законам якого вже напрацювали на пожиттєве.
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01.04.2021 14:46 Відповісти
Хулиганка с отягощаюшими... В простонародье - баклан. И в тюрьму и зону пойдет как баклан. И сидеть будет с правами баклана. И это все за 300 гривен???
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01.04.2021 14:50 Відповісти
Товариство, хто там знає, Двері ще живі? Вийшли з реанімації?
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01.04.2021 14:53 Відповісти
Вот и порядок по-Аваковски
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01.04.2021 17:23 Відповісти
 
 