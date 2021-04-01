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Затримано чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Затримано чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Столичні оперативники затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Інцидент стався на вулиці в Деснянському районі столиці. Зі слів заявника, до нього підійшов невідомий, вдарив твердим предметом по голові та заволодів барсеткою з грошима. Після цього зловмисник сів до автівки знайомого та втік.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, для розшуку нападника по місту була введена спеціальна поліцейська операція.

"Переглянувши записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто", ми встановили транспортний засіб, на якому пересувався фігурант. Іномарку зупинили на Броварському проспекті. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1, ми затримали пасажира авто, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 37-річний уродженець Львівщини", - заявив правоохоронець

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Затримано чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тис. грн, - Нацполіція 01
Затримано чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тис. грн, - Нацполіція 02

Нині йому повідомлено про підозру, він перебуває під вартою.

Автор: 

злодійство (395) Київ (19528) Нацполіція (15198)


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Круто!!! Только 100 % это знакомые чуваки!!! Или у них общие знакомые!
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01.04.2021 14:30 Відповісти
Грабил по наводке . Банкиры, друзья, знакомые к сожалению в большинстве это так . Homo hominis lypus est..
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01.04.2021 14:36 Відповісти
Какие интеллигентніе воры во Львове, даже травмы головы нет.
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01.04.2021 15:09 Відповісти
 
 