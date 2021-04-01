Затримано чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Столичні оперативники затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тис. гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Інцидент стався на вулиці в Деснянському районі столиці. Зі слів заявника, до нього підійшов невідомий, вдарив твердим предметом по голові та заволодів барсеткою з грошима. Після цього зловмисник сів до автівки знайомого та втік.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, для розшуку нападника по місту була введена спеціальна поліцейська операція.

"Переглянувши записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто", ми встановили транспортний засіб, на якому пересувався фігурант. Іномарку зупинили на Броварському проспекті. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1, ми затримали пасажира авто, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 37-річний уродженець Львівщини", - заявив правоохоронець

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скеровано до суду обвинувальний акт щодо гендиректора підприємства, який привласнив товар на 25 млн грн, - Нацполіція





Нині йому повідомлено про підозру, він перебуває під вартою.