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Вимагали гроші за "безкоштовні" операції для інвалідів: СБУ викрила корупційну схему в Запорізькій лікарні. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадових осіб Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міськради, причетних до отримання хабарів. Вартість медичних "послуг" учасників корупційної схеми становила до пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Задокументовано факти вимагання грошей з інвалідів 1 і 2 груп за проведення нейрохірургічних операцій.

За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організували декілька посадовців медустанови. Зловмисники вимагали гроші з громадян за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу. Для передачі неправомірної вигоди організатори схеми залучили посередника.

Розмір хабарів залежав від "пакету послуг", у тому числі за проведення операцій, розміщення в окремій палаті, безперешкодне оформлення документів встановленого зразка.

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Для легалізації незаконної діяльності посадовці отримували від пацієнтів підписані заяви про нібито добровільні "внески" на розвиток медичної установи.

Правоохоронці затримали посередника у приміщенні медзакладу під час передачі хабара. Одного з організаторів оборудки затримано у власному кабінеті.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі керівництва медзакладу.

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Вимагали гроші за безкоштовні операції для інвалідів: СБУ викрила корупційну схему в Запорізькій лікарні 01
Вимагали гроші за безкоштовні операції для інвалідів: СБУ викрила корупційну схему в Запорізькій лікарні 02
Вимагали гроші за безкоштовні операції для інвалідів: СБУ викрила корупційну схему в Запорізькій лікарні 03
Вимагали гроші за безкоштовні операції для інвалідів: СБУ викрила корупційну схему в Запорізькій лікарні 04

Автор: 

лікарня (1362) здирство (284) Запоріжжя (2281) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+18
Так они все такие!!! А вы не знали?
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01.04.2021 14:37
+11
Тоже мне новости. Везде так. Киевский институт нейрохирургии. Лежал там. Кучу денег отвалил наличкой, и видел следующее : привезли мужчину, вроде инсульт был. С ним были жене и дочь. Поговорили с доктором. Вышли - рыдают. Мать говорит дочке : да где мы столько денег возьмем. Негде. В общем отправили умирать их куда то. Так и не положили. Денег нет - никто лечить не будет. У нас не врачи а коммерсанты.
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01.04.2021 14:38
+4
Не тільки ж в ковідних лікарі їсти хочуть, та хоча і ковідні деруть з людей, і 300% не зупиняють.
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01.04.2021 14:42
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Так они все такие!!! А вы не знали?
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01.04.2021 14:37 Відповісти
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01.04.2021 14:44 Відповісти
Тоже мне новости. Везде так. Киевский институт нейрохирургии. Лежал там. Кучу денег отвалил наличкой, и видел следующее : привезли мужчину, вроде инсульт был. С ним были жене и дочь. Поговорили с доктором. Вышли - рыдают. Мать говорит дочке : да где мы столько денег возьмем. Негде. В общем отправили умирать их куда то. Так и не положили. Денег нет - никто лечить не будет. У нас не врачи а коммерсанты.
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01.04.2021 14:38 Відповісти
Тю. Вот новость . Брали , берут и будут брать. Какая бесплатная операция может быть к примеру по направлению о семейного когда инструмент стоит 200 уже. Одноразовый . А гос- за операцию компенсирует 35 уже.
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01.04.2021 14:40 Відповісти
Брати за інструмент і брати за лікування - це різні речі.
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01.04.2021 14:46 Відповісти
Не тільки ж в ковідних лікарі їсти хочуть, та хоча і ковідні деруть з людей, і 300% не зупиняють.
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01.04.2021 14:42 Відповісти
я вот тут это постоянно пишу - какие заплаты ,какое повышение - они заплату могут отдавать в "фонд мира" - а мне ,тут некоторые доказывают, шо это не так
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01.04.2021 14:47 Відповісти
так ці бумаги пишуть в кожній лікарні..
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01.04.2021 14:53 Відповісти
Операция перелом пяточной кости имплант 9к сама операция 8. И не буду потому что 4к баксов врачи и учителя так и не получили. Бесплатно? Здравствуйте безнадежно больной пациент (с)
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01.04.2021 15:27 Відповісти
И не *жужу
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01.04.2021 15:29 Відповісти
Такі операції треба провести у всіх лікарнях !
І у КОВІДних - в першу чергу .


А усім - здоров"я ! І нехай такі "лікарі" з голоду повиздихають
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01.04.2021 15:41 Відповісти
Они всегда там где пахнет бабками ... Но не там где тротилом.
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01.04.2021 16:09 Відповісти
Яка дивина...
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01.04.2021 16:19 Відповісти
И я платил налом за операцию, 20000 , урология 5-я городская. Все ряду лежащие налом... от 15-20 тыс. И что это ни кто не знает?????
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01.04.2021 17:25 Відповісти
ну так а че..., отремонтить какую-нить зону что б селить там такого рода врачей и они лечили там людей, отрабатывали типа наказание
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01.04.2021 17:54 Відповісти
тю бл... недавно знайому в реаніммацію положили, на БЕЗКОШТОВНЕ лікування ковіду 120 тис гривень за півтора тижні пішло і в морг...
Лікарі це суки ще гірші ніж менти, бо ті потвори наживаються на людях які вибору іншого не мають, а відповідальності нуль.
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01.04.2021 20:07 Відповісти
медицинская "мафия" в нашей стране имеет такие же глубокие корни как и любая другая коррупция, и без ковида лечение других серьезных проблем происходит с заносом в "черную кассу" зав отделений, и без какой либо ответственности при хреновом исходе - перед операциями вам еще и бумажку сунут подписать, шо все на ваш страх и риск
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02.04.2021 02:00 Відповісти
Всем ампутировать правую руку, и пускай гуляют-быдло
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04.04.2021 01:52 Відповісти
 
 