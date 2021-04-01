Вимагали гроші за "безкоштовні" операції для інвалідів: СБУ викрила корупційну схему в Запорізькій лікарні. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадових осіб Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міськради, причетних до отримання хабарів. Вартість медичних "послуг" учасників корупційної схеми становила до пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Задокументовано факти вимагання грошей з інвалідів 1 і 2 груп за проведення нейрохірургічних операцій.

За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організували декілька посадовців медустанови. Зловмисники вимагали гроші з громадян за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу. Для передачі неправомірної вигоди організатори схеми залучили посередника.

Розмір хабарів залежав від "пакету послуг", у тому числі за проведення операцій, розміщення в окремій палаті, безперешкодне оформлення документів встановленого зразка.

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Для легалізації незаконної діяльності посадовці отримували від пацієнтів підписані заяви про нібито добровільні "внески" на розвиток медичної установи.

Правоохоронці затримали посередника у приміщенні медзакладу під час передачі хабара. Одного з організаторів оборудки затримано у власному кабінеті.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі керівництва медзакладу.

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