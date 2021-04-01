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Червоний Хрест через КПВВ "Щастя" направив на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу, - Держприкордонслужба. ФОТО

Червоний Хрест через КПВВ

Сьогодні через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповану територію Луганської області проїхали два вантажні автомобілі від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Червоний Хрест через КПВВ Щастя направив на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу, - Держприкордонслужба 01

Вантажівки перевозили медикаменти, медичні матеріали та тести на COVID-19. Загальна вага гумдопомоги становить близько 3 тонн.

Червоний Хрест через КПВВ Щастя направив на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу, - Держприкордонслужба 02
Червоний Хрест через КПВВ Щастя направив на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу, - Держприкордонслужба 03

Це вже другий гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в сторону окупованої частини Луганщини.

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Червоний Хрест через КПВВ Щастя направив на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу, - Держприкордонслужба 04

Перший гуманітарний вантаж доставили на тимчасово окуповану територію 1 березня. Тоді на окуповану Луганщину проїхали 11 вантажівок від міжнародної організації ООН у справах біженців. Автомобілі перевозили господарські товари, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 132,9 тонни.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) Червоний Хрест (403) гуманітарна допомога (994) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+10
Красный Крест помогает российским оккупантам и местным коллаборантам.
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01.04.2021 16:51
+7
А может отдавать гуманитарку беженцам из " рашистского рая" в Украину, а не снабжать ею оккупантов, коллаборантов и лиц кричащих " путин приди".
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01.04.2021 17:04
+3
грузы туда прет, но посетить узников подвалов Красный Крест не может
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01.04.2021 17:20
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Дивні ці люди, знищують кращих і підтримують безнадійних.... Сюр.
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01.04.2021 16:45 Відповісти
Красный Крест помогает российским оккупантам и местным коллаборантам.
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01.04.2021 16:51 Відповісти
..нахіба годувати терористів?
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01.04.2021 16:58 Відповісти
А может отдавать гуманитарку беженцам из " рашистского рая" в Украину, а не снабжать ею оккупантов, коллаборантов и лиц кричащих " путин приди".
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01.04.2021 17:04 Відповісти
"Гуманитарная" помощь оккупационной армии
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01.04.2021 17:08 Відповісти
грузы туда прет, но посетить узников подвалов Красный Крест не может
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01.04.2021 17:20 Відповісти
это очень хорошо.)
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01.04.2021 17:42 Відповісти
" ...от международной организации ООН по делам беженцев"-это что за херня?Какие там беженцы? Там 90% нариду вполне счастливы(путин введи),пенсы по две пенсии получают,так им ещё и гуманитарную помощь(холяву)подавай А морды не треснут?
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01.04.2021 18:37 Відповісти
В то время когда провинция Украины жебракуе, а заробитчане в Киеве или прыгают с высоток или идут в криминал от локдаунской безработицы !
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01.04.2021 20:45 Відповісти
Дії "червоного хреста" - це підтримка окупаційного проросійського режиму. Тобто фінансування тероризму.
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02.04.2021 02:19 Відповісти
 
 