Червоний Хрест через КПВВ "Щастя" направив на окуповану Луганщину гуманітарну допомогу, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповану територію Луганської області проїхали два вантажні автомобілі від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Вантажівки перевозили медикаменти, медичні матеріали та тести на COVID-19. Загальна вага гумдопомоги становить близько 3 тонн.





Це вже другий гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування через КПВВ "Щастя" в сторону окупованої частини Луганщини.

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Перший гуманітарний вантаж доставили на тимчасово окуповану територію 1 березня. Тоді на окуповану Луганщину проїхали 11 вантажівок від міжнародної організації ООН у справах біженців. Автомобілі перевозили господарські товари, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 132,9 тонни.