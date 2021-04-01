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На Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС, - Аваков. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 квітня, у Львівській області на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС. Крім льотного складу, в пункті постійно чергують медики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС, - Аваков 01

"Як і обіцяли з Міністерством охорони здоров'я, сьогодні на Львівщині в рамках Єдиного аеромедичного простору заступив на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада. Далі - Київщина і вся Україна", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

На Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС, - Аваков 02

За словами міністра, гвинтокрилами і літаками Системи авіаційної безпеки МВС керуватимуть пілоти, які вже пройшли або зараз проходять відповідну підготовку. Одне з основних завдань такої системи - медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доставити чи хворого, чи команду лікарів, чи орган для трансплантації.

На Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС, - Аваков 03

Читайте також: МВС і МОЗ відновлюють санітарну авіацію, - Аваков. ВIДЕО

На Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС, - Аваков 04

Раніше Аваков презентував карту, де саме розташовуватимуться 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. У всіх цих 15 точках чергуватиме льотна зміна і бригада медиків. Вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування перекриватиме відстань в 350 кілометрів.

На Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС, - Аваков 05
На Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС, - Аваков 06

Система авіації МВС займатиметься не тільки питаннями медицини, а й залучатиметься під час рятувальних операцій та гасіння пожеж. На чергування заступить 57 вертольотів Airbus - Н145, великі Super Puma і маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 і Мі-2. Крім того, будуть залучені літаки Антонов і Diamond.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вертоліт ДСНС доставив в Інститут серця пацієнта після трансплантації в Запоріжжі, - Геращенко. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Аваков повідомив, що за спільною ініціативою МВС та МОЗ в Україні відновлюється система аеромедичної евакуації. Так, 17 березня гелукоптер рятувальників ДСНС України транспортував в Інститут серця пацієнта після трансплантації.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3503) вертоліт (879) Львівська область (2437)


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Топ коментарі
+6
З днём Зєлєнського, Україно !
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01.04.2021 19:38
+2
Если за вами прилетел этот красавец, значит точно уже будет хана!
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01.04.2021 19:57
+2
А скільки зараз буде загублено від корони?
З темпом по півтисячі на день ? 👿
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01.04.2021 19:57
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Итогом стала покупка с армянским партнером Авакова пожарных автомобилей во Франции за три цены!
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01.04.2021 20:00 Відповісти
З днём Зєлєнського, Україно !
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01.04.2021 19:38 Відповісти
Гут! Тo добра справа! Скільки то життів буде врятовано
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01.04.2021 19:55 Відповісти
А скільки зараз буде загублено від корони?
З темпом по півтисячі на день ? 👿
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01.04.2021 19:57 Відповісти
А це просто жах....!(((
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01.04.2021 20:00 Відповісти
А без цієї авіаслужби порятунку було б менше померлих від ковіда?
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01.04.2021 20:18 Відповісти
Если за вами прилетел этот красавец, значит точно уже будет хана!
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01.04.2021 19:57 Відповісти
Чорт Авакян піариться на гвинтокрилах. І кого ж будуть евакуювати гелікоптери МВД? Розфарбованих аерографією мєнтів, які розганятимуть демонстрантів під стінами ОП?
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01.04.2021 20:16 Відповісти
показухп
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01.04.2021 22:13 Відповісти
 
 