На Львівщині розпочала чергування санітарна бригада Авіаційної системи МВС, - Аваков. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 квітня, у Львівській області на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС. Крім льотного складу, в пункті постійно чергують медики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Як і обіцяли з Міністерством охорони здоров'я, сьогодні на Львівщині в рамках Єдиного аеромедичного простору заступив на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада. Далі - Київщина і вся Україна", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами міністра, гвинтокрилами і літаками Системи авіаційної безпеки МВС керуватимуть пілоти, які вже пройшли або зараз проходять відповідну підготовку. Одне з основних завдань такої системи - медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доставити чи хворого, чи команду лікарів, чи орган для трансплантації.

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Раніше Аваков презентував карту, де саме розташовуватимуться 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. У всіх цих 15 точках чергуватиме льотна зміна і бригада медиків. Вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування перекриватиме відстань в 350 кілометрів.





Система авіації МВС займатиметься не тільки питаннями медицини, а й залучатиметься під час рятувальних операцій та гасіння пожеж. На чергування заступить 57 вертольотів Airbus - Н145, великі Super Puma і маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 і Мі-2. Крім того, будуть залучені літаки Антонов і Diamond.

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Нагадаємо, раніше Аваков повідомив, що за спільною ініціативою МВС та МОЗ в Україні відновлюється система аеромедичної евакуації. Так, 17 березня гелукоптер рятувальників ДСНС України транспортував в Інститут серця пацієнта після трансплантації.