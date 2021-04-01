Затримано групу, яка займалася розповсюдженням наркотиків на території Київського СІЗО, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Співробітники поліції затримали групу осіб, які займалися постачанням наркотиків і психотропів на територію Київського слідчого ізолятора.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До складу наркогрупи входило 13 осіб:
"Роль організатора виконував 30-річний чоловік, засуджений за вбивство малолітньої дитини. В ізоляторі він позиціонував себе так званим "смотрящим" і мав у "підпорядкуванні" шістьох осіб на території установи, які також чекали судових розглядів. Ув'язненим допомагали інші шестеро спільників, які налагодили канали доставки наркотиків до пенітенціарної установи. Одна група спільників повинна була зберігати наркотики і перекидати їх через паркан установи, а інші фігуранти надалі повинні були поширювати їх серед затриманих за окрему плату. Зловмисники - це чоловіки і дві жінки віком від 27 до 53 років", - розповіли в поліції.
Поліцейські провели обшуки в камерах затриманих і за місцем проживання фігурантів у місті Києві та Київській області. Виявлено та вилучено 31 таблетку невідомого походження, 8 пакетів із речовиною рослинного походження, 11 згортків із кристалоподібною речовиною, згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору. Крім того, поліцейські виявили предмети схожі на міну і гранату. Речові докази направлено на експертне дослідження.
"Сімох спільників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також слідчі готують повідомлення про підозру іншим учасникам злочинного угруповання.
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Квартиру журналістки видання Reporters Ольги Омелянчук пограбували. Вона заявила, що сама опитала свідків і визначила можливого злочинця, але правоохоронці відмовили їй у допомозі.
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Відповідний допис Омелянчук опублікувала в https://www.facebook.com/olga.omelyanchuk.90/posts/2936958423218621 Facebook .
За словами журналістки, квартиру пограбували місяць тому. Було вкрадено чимало цінного майна (готівка, ювелірні вироби, новий Macbook тощо).
"Мені перевернули дороги дригом все моє життя, перевернули навіть білизну. Змусили озиратися, відчувати незахищеність та злість", - коментує Ольга.
Омелянчук заявила, що самотужки опитала свідків і визначила ймовірного злочинця. Однак поліція досі його не допитала.
"Офіцери всіх можливих силових структур (геть всіх), як один, розвели руками: "Вибач, Олю, ти хороша. Але у твого підозрюваного "каса" в МВС. Нічим тобі не допоможемо". Ще раз. Каса в Міністерстві внутрішніх справ", - розповідає журналістка.
Омелянчук визначила, що квартиру міг пограбувати громадянин Грузії, який також може бути причетний до крадіжки на Троєщині, і показала його фото.
Вже після публікації у Facebook, пише журналістка, з нею зв'язалися представники МВС, які пообіцяли перевірити інформацію про "кришування" злодія.
"Маю надію на зрушення та справедливість", - резюмувала Омелянчук.