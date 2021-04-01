Затримано групу, яка займалася розповсюдженням наркотиків на території Київського СІЗО, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Співробітники поліції затримали групу осіб, які займалися постачанням наркотиків і психотропів на територію Київського слідчого ізолятора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До складу наркогрупи входило 13 осіб:

"Роль організатора виконував 30-річний чоловік, засуджений за вбивство малолітньої дитини. В ізоляторі він позиціонував себе так званим "смотрящим" і мав у "підпорядкуванні" шістьох осіб на території установи, які також чекали судових розглядів. Ув'язненим допомагали інші шестеро спільників, які налагодили канали доставки наркотиків до пенітенціарної установи. Одна група спільників повинна була зберігати наркотики і перекидати їх через паркан установи, а інші фігуранти надалі повинні були поширювати їх серед затриманих за окрему плату. Зловмисники - це чоловіки і дві жінки віком від 27 до 53 років", - розповіли в поліції.

Поліцейські провели обшуки в камерах затриманих і за місцем проживання фігурантів у місті Києві та Київській області. Виявлено та вилучено 31 таблетку невідомого походження, 8 пакетів із речовиною рослинного походження, 11 згортків із кристалоподібною речовиною, згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору. Крім того, поліцейські виявили предмети схожі на міну і гранату. Речові докази направлено на експертне дослідження.

"Сімох спільників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також слідчі готують повідомлення про підозру іншим учасникам злочинного угруповання.

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