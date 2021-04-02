1 млн доларів на рік: СБУ викрила схему незаконного зарахування іноземних студентів до медичного вишу. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм оформлення іноземних студентів до приватного українського медичного вишу. Вартість "послуг" становила $3000. Щороку його студентами ставало понад 300 іноземців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори діяли у змові з чиновниками держпідприємства у сфері освіти.

Структура здійснює супровід іноземних студентів, влаштовуючи охочих у навчальні заклади в різних регіонах країни.

Оформлення до медичного вишу коштувало в середньому 3000 доларів США. "Пакет послуг" передбачав відсутність обов’язкової подачі відповідних документів і складання іспитів.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у службових приміщеннях державного підприємства та одного з вишів, а також отримали тимчасові доступи до документів, що підтверджують протиправне зарахування абітурієнтів.

Під час слідчих дій фігуранти кримінального провадження намагалися знищити документацію, що могла бути використана у суді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар "гарантував" незаконну передачу 15 га землі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Тривають слідчі дії.

Викриття протиправної діяльності здійснювалось Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.



Фото: сайт СБУ