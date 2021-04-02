УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6606 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 495 21

1 млн доларів на рік: СБУ викрила схему незаконного зарахування іноземних студентів до медичного вишу. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм оформлення іноземних студентів до приватного українського медичного вишу. Вартість "послуг" становила $3000. Щороку його студентами ставало понад 300 іноземців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори діяли у змові з чиновниками держпідприємства у сфері освіти.

Структура здійснює супровід іноземних студентів, влаштовуючи охочих у навчальні заклади в різних регіонах країни.

Оформлення до медичного вишу коштувало в середньому 3000 доларів США. "Пакет послуг" передбачав відсутність обов’язкової подачі відповідних документів і складання іспитів.

1 млн доларів на рік: СБУ викрила схему незаконного зарахування іноземних студентів до медичного вишу 01

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у службових приміщеннях державного підприємства та одного з вишів, а також отримали тимчасові доступи до документів, що підтверджують протиправне зарахування абітурієнтів.

Під час слідчих дій фігуранти кримінального провадження намагалися знищити документацію, що могла бути використана у суді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар "гарантував" незаконну передачу 15 га землі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Тривають слідчі дії.

1 млн доларів на рік: СБУ викрила схему незаконного зарахування іноземних студентів до медичного вишу 02

Викриття протиправної діяльності здійснювалось Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.

1 млн доларів на рік: СБУ викрила схему незаконного зарахування іноземних студентів до медичного вишу 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

виш (547) СБУ (12851) студенти (436)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
СБУ занимается всем на свете: *******, взяточниками, мед.вузами и пр., всем, где можно бабла срубить. кроме своей прямой обязанности - безопасность страны, бо там нужно работать и только за зарплату.
показати весь коментар
02.04.2021 08:35
+3
Скорее всего, здесь, как было у Поплавского: оформляли студентов в частный вуз, а учились они в государственном.
показати весь коментар
02.04.2021 08:54
+2
Если вуз частный, то как бы , в чем проблема? Хотя не знала, что медицинские вузы бывают частными.
показати весь коментар
02.04.2021 07:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Частный вуз, чиновники госпредприятия....
У афтара с мозгами серьезные проблемы?
На городе бузина, а в Киеве дядька.
показати весь коментар
02.04.2021 07:40 Відповісти
У автора все норм, читайте внимательно.
показати весь коментар
02.04.2021 07:49 Відповісти
Ты серьезно?
Нозови хоть одно такое госпредприятие, первое.
Второе - на госпредприятиях работают служащие и должностные лица, чиновники - в органах власти.
Третье, частный вуз сам определяет порядок зачисления студентов в рамках своей лицензии и ему пофигу сбу, нквд и прочее.
Может даже в детсадах набирать.
показати весь коментар
02.04.2021 08:09 Відповісти
Тыкать будешь на базаре при покупке семок.
показати весь коментар
02.04.2021 08:10 Відповісти
Пощло в задницу, тупое!
показати весь коментар
02.04.2021 08:25 Відповісти
аргументов у тебя похоже нет, слился как школьник.
показати весь коментар
02.04.2021 09:04 Відповісти
Вали в свою очередь за семками.
показати весь коментар
02.04.2021 09:10 Відповісти
и продовжуєш тупорилить.
показати весь коментар
02.04.2021 13:21 Відповісти
Передел и переподчинение , а эти не сговорчивые и под каток.Разоблачили , а То раньше просто не видели.Систему нужно и подходы к Коррупции менять нужно .
показати весь коментар
02.04.2021 07:46 Відповісти
У нас плохо финансируют медицину, говорите...
показати весь коментар
02.04.2021 07:47 Відповісти
Если вуз частный, то как бы , в чем проблема? Хотя не знала, что медицинские вузы бывают частными.
показати весь коментар
02.04.2021 07:49 Відповісти
В налогообложения зачастую.
показати весь коментар
02.04.2021 07:57 Відповісти
Разве что
показати весь коментар
02.04.2021 09:20 Відповісти
Проблема в тому, що навіть приватні ВНЗ підпорядковуються МОНУ, а він уже, в свою чергу, диктує умови вступу, випускних іспитів, форм дипломів і т.п., а також може, навіть, відібрати у ВНЗ ліцензію. Тому силовики, скоріше ща все, і знайшли грубі порушення невідповідності ліцензійним вимогам МОНУ, що до вступу до даного закладу.
показати весь коментар
02.04.2021 08:46 Відповісти
Скорее всего, здесь, как было у Поплавского: оформляли студентов в частный вуз, а учились они в государственном.
показати весь коментар
02.04.2021 08:54 Відповісти
Майже легальний канал. Не дивно що в нас табуни звірят двіжують як у себе вдома. Якійсь ослойоб дав 3кг долярів і вже має документи на тривале перебування, підкидає кожен рік цим фірмам за підтвердження навчання а сам наркоту толкає чи на гоп-стоп ходить.
показати весь коментар
02.04.2021 07:56 Відповісти
Эти "взяточники" обкрадывали не украинцев? Украинцам хуже от их деяткльности точно не становилось! Наоборот, они привлекали валюту в страну. Инвесторов, можно сказать привлекали.
Где тут угроза безопасности? При чем тут вообще СБУ?
показати весь коментар
02.04.2021 07:57 Відповісти
так валюту можно назад вьівезти - ездя на кукортьі.
показати весь коментар
02.04.2021 09:05 Відповісти
Намёк остальным-Они не делились с СБУ...
показати весь коментар
02.04.2021 08:33 Відповісти
СБУ занимается всем на свете: *******, взяточниками, мед.вузами и пр., всем, где можно бабла срубить. кроме своей прямой обязанности - безопасность страны, бо там нужно работать и только за зарплату.
показати весь коментар
02.04.2021 08:35 Відповісти
Займіться зрадниками та ворогами держави! І почніть з себе. А не імітуєте тут бурхливу діяльність!
показати весь коментар
02.04.2021 09:05 Відповісти
 
 