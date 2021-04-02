1 млн доларів на рік: СБУ викрила схему незаконного зарахування іноземних студентів до медичного вишу. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм оформлення іноземних студентів до приватного українського медичного вишу. Вартість "послуг" становила $3000. Щороку його студентами ставало понад 300 іноземців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори діяли у змові з чиновниками держпідприємства у сфері освіти.
Структура здійснює супровід іноземних студентів, влаштовуючи охочих у навчальні заклади в різних регіонах країни.
Оформлення до медичного вишу коштувало в середньому 3000 доларів США. "Пакет послуг" передбачав відсутність обов’язкової подачі відповідних документів і складання іспитів.
У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у службових приміщеннях державного підприємства та одного з вишів, а також отримали тимчасові доступи до документів, що підтверджують протиправне зарахування абітурієнтів.
Під час слідчих дій фігуранти кримінального провадження намагалися знищити документацію, що могла бути використана у суді.
Тривають слідчі дії.
Викриття протиправної діяльності здійснювалось Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури м. Києва.
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У афтара с мозгами серьезные проблемы?
На городе бузина, а в Киеве дядька.
Нозови хоть одно такое госпредприятие, первое.
Второе - на госпредприятиях работают служащие и должностные лица, чиновники - в органах власти.
Третье, частный вуз сам определяет порядок зачисления студентов в рамках своей лицензии и ему пофигу сбу, нквд и прочее.
Может даже в детсадах набирать.
Где тут угроза безопасности? При чем тут вообще СБУ?