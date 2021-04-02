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На підприємстві в Харкові стався вибух: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У м. Харків на підприємстві стався вибух резервуару, унаслідок чого 1 людина постраждала, 1 загинула. Підприємство займалося переробкою насіння соняшнику на олію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"2 квітня о 4:08 на номер "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що трапилася на виробничому підприємстві, розташованому в Харкові на вул. Новомосковській, 8а. Підприємство займалося переробкою насіння соняшника на олію", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття рятувальників стало відомо, що у металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху ця будівля була зруйнована. Спостерігалось горіння уламків та залишків обладнання на площі 600 кв.м.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого працівника, 1997 року народження. Ще один робітник, 1983 року народження, зазнав опіків обличчя і був госпіталізований до опікового центру Харкова.

На підприємстві в Харкові стався вибух: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано 01

Пожежники локалізували вогонь о 5:39. Нині тривають роботи з остаточної ліквідації локальних місць горіння. Причина виникнення надзвичайної події встановлюється.

До гасіння залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки ГСЧС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У дитсадку під Києвом сталася пожежа: евакуювали 108 дітей і 40 осіб персоналу, - ДСНС. ФОТОрепортаж


На підприємстві в Харкові стався вибух: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано 02
На підприємстві в Харкові стався вибух: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано 03
На підприємстві в Харкові стався вибух: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

пожежа (4341) Харківщина (6054) ДСНС (5122)


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На бетонном заводе варили подсолнечное масло....
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02.04.2021 08:19 Відповісти
А что Вы хотели? Харьков город учёных и студентов, здесь могут сварить ВСЁ. А попались те кто варил масло, а все остальные НАШИ люди и исправно несут налоговую нагрузку.
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02.04.2021 08:57 Відповісти
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02.04.2021 08:29 Відповісти
Теперь на базарах исчезнет дешевая подделка подсолнечного масла.
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02.04.2021 09:57 Відповісти
а я думал: от чего ето у меня изжога от подсолнечного масла?
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02.04.2021 10:32 Відповісти
Скорше за все то був n-hexane, але ж треба мати голову й бути обережним, щоб не було витоків...
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02.04.2021 13:26 Відповісти
 
 