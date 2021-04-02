На підприємстві в Харкові стався вибух: одна людина загинула, ще одну госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У м. Харків на підприємстві стався вибух резервуару, унаслідок чого 1 людина постраждала, 1 загинула. Підприємство займалося переробкою насіння соняшнику на олію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"2 квітня о 4:08 на номер "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що трапилася на виробничому підприємстві, розташованому в Харкові на вул. Новомосковській, 8а. Підприємство займалося переробкою насіння соняшника на олію", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття рятувальників стало відомо, що у металевому ангарі стався вибух резервуару. В результаті вибуху ця будівля була зруйнована. Спостерігалось горіння уламків та залишків обладнання на площі 600 кв.м.

На місці пожежі виявлено тіло загиблого працівника, 1997 року народження. Ще один робітник, 1983 року народження, зазнав опіків обличчя і був госпіталізований до опікового центру Харкова.

Пожежники локалізували вогонь о 5:39. Нині тривають роботи з остаточної ліквідації локальних місць горіння. Причина виникнення надзвичайної події встановлюється.

До гасіння залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки ГСЧС.

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Фото: сайт ДСНС