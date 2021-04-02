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Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню. ФОТОрепортаж

Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню. ФОТОрепортаж

Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко передала в столичні лікарні кисневі концентратори. 9 апаратів отримала Київська лікарня №4, ще 9 концентраторів - лікарня №12.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Концентратори підключають просто "з коліс" - зазначають у медзакладах.

"Ще наприкінці лютого я попереджала, що нас очікує загострення ситуації щодо коронавірусу. І з 23 березня Київ опинився у червоній карантинній зоні. Ви знаєте, що вже з понеділка ми входимо у жорсткий локдаун, тому що ситуація дійсно жахлива", – сказала Марина Порошенко.

За її словами, із 4,5 тис. хворих, госпіталізованих у столиці, 3,5 тис. перебувають у важкому стані і потребують кисневої терапії.

"На добу понад 700 хворих потрапляє до лікарень столиці. 80% таких хворих потребують кисню", – пояснює Марина Порошенко.

Також читайте: Україна не може використовувати вакцину країни-агресора, - Марина Порошенко

Вона подякувала медикам, які попри надмірне навантаження продовжують рятувати людей. "Я вдячна нашим лікарям, тому що вони працюють цілодобово. Вони всі виснажені, вони працюють за гаслом: "нікому не відмовляти". Ми сьогодні чули, що в 12-ій лікарні навіть в коридорах вже влаштовані додаткові ліжкомісця. І туди підставляють кисневі концентратори для того, щоб хворі дихали", – зазначила Порошенко.

"Безумовно, в таких ситуаціях єдине, що може розірвати ланцюг захворювань – це тотальна вакцинація. І для цього необхідно, щоб наша влада припинила перекидати відповідальність на місцеву владу, а нарешті завезла необхідну кількість вакцини в Україну, як вона і обіцяла для того, щоб масово вакцинувати українців", – додала  Порошенко.

За словами Марини Порошенко, суспільство не чекає допомоги від держави, від керівництва держави, а об'єднує свої зусилля і рятує самих себе.

"Як і під час революцій, і під час захисту нашої держави, так і зараз під час боротьби з такою бідою, як пандемія коронавірусу", – підсумувала Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" закликає Кабмін виділити Києву квоти для закупівлі вакцин безпосередньо у виробника, - Марина Порошенко

Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню 01
Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню 02
Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню 03
Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню 04
Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню 05

Автор: 

лікарня (1362) Київ (19530) допомога (8374) Порошенко Марина (108) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+22
а майстер спорту з коронавірусу, офшорний борець з корупцією, головний бубочка країни знову нічого? ні масочки, ні вакциночки? ні навіть відосика?
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02.04.2021 09:28
+22
Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню - Цензор.НЕТ 9794
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02.04.2021 09:40
+20
Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню - Цензор.НЕТ 2918
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02.04.2021 09:40
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Барцу с пиаром:
А если тебя, мудака, когда ты упадёшь в прорубь, МНСники будут спасать под камеры прессы - ты принципиально утонуть готов?
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02.04.2021 10:56 Відповісти
Важливе уточнення: не в ополонку впаде, а провалиться на кризі в один сантиметр завтовшки, бо "техника безопасности для трусов!"
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03.04.2021 01:38 Відповісти
Интересно, кто-нить из зебилов, голосивших за "кто угодно, лишь бы не Порошенко", отказался от кислорода,концентраторов,защитных костюмов, аппаратов ИВЛ, антисептиков, масок и др медоборудования поставляемых фондом Порошенко за его собственные деньги ? )))
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02.04.2021 11:26 Відповісти
тупим геям позор!! скільки ж, як і королева Елизавета, в їх країнах в цьому немає потреби.
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02.04.2021 11:46 Відповісти
Там не хворіють на ковід?
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02.04.2021 11:47 Відповісти
там уряди з цим справляються на 100%. потреб в благодійництві немає.
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02.04.2021 12:02 Відповісти
А за чьи деньги закуплено?
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02.04.2021 12:47 Відповісти
напевне ти вбухав, чи твої побратими - передасти?
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02.04.2021 12:59 Відповісти
за личные средства, кто еще, с нынешних Зеленых, на такое способен???
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02.04.2021 12:58 Відповісти
Где указано про личные средства?
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02.04.2021 15:15 Відповісти
КРУ проверяло и штамп с печатью поставило.
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02.04.2021 15:50 Відповісти
Чудово що передала,погано що вона на цьому піариться.
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02.04.2021 13:42 Відповісти
Правильно Порошенчиха делает. Великий Пост всё-таки. "Сам Бог велел"©️ пятачок нищебродам-лохмандеям от щедрот пожертвовать - пущай порадуются.
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02.04.2021 23:49 Відповісти
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