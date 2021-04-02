Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню. ФОТОрепортаж

Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко передала в столичні лікарні кисневі концентратори. 9 апаратів отримала Київська лікарня №4, ще 9 концентраторів - лікарня №12.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

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"Ще наприкінці лютого я попереджала, що нас очікує загострення ситуації щодо коронавірусу. І з 23 березня Київ опинився у червоній карантинній зоні. Ви знаєте, що вже з понеділка ми входимо у жорсткий локдаун, тому що ситуація дійсно жахлива", – сказала Марина Порошенко.

За її словами, із 4,5 тис. хворих, госпіталізованих у столиці, 3,5 тис. перебувають у важкому стані і потребують кисневої терапії.

"На добу понад 700 хворих потрапляє до лікарень столиці. 80% таких хворих потребують кисню", – пояснює Марина Порошенко.

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Вона подякувала медикам, які попри надмірне навантаження продовжують рятувати людей. "Я вдячна нашим лікарям, тому що вони працюють цілодобово. Вони всі виснажені, вони працюють за гаслом: "нікому не відмовляти". Ми сьогодні чули, що в 12-ій лікарні навіть в коридорах вже влаштовані додаткові ліжкомісця. І туди підставляють кисневі концентратори для того, щоб хворі дихали", – зазначила Порошенко.

"Безумовно, в таких ситуаціях єдине, що може розірвати ланцюг захворювань – це тотальна вакцинація. І для цього необхідно, щоб наша влада припинила перекидати відповідальність на місцеву владу, а нарешті завезла необхідну кількість вакцини в Україну, як вона і обіцяла для того, щоб масово вакцинувати українців", – додала Порошенко.

За словами Марини Порошенко, суспільство не чекає допомоги від держави, від керівництва держави, а об'єднує свої зусилля і рятує самих себе.

"Як і під час революцій, і під час захисту нашої держави, так і зараз під час боротьби з такою бідою, як пандемія коронавірусу", – підсумувала Порошенко.

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