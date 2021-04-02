Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП" щонайменше 250 тис. грн. ФОТО

Черкаські оперативники карного розшуку затримали шахрая, який, діючи за схемою "Ваш родич потрапив в ДТП", тільки з початку року виманив у жителів кількох міст України щонайменше чверть мільйона гривень.

Про це розповів Начальник кримінальної поліції в Черкаській області Руслан Осипенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисник дзвонив жертвам, представлявся поліцейським або лікарем, і розповідав поширену шахрайську" легенду "про те, що родич абонента став жертвою або винуватцем ДТП, і йому терміново потрібні гроші - на лікування, або ж для уникнення відповідальності. Гроші забирав він особисто. А також, ймовірно, мав спільника. Його особу і місцезнаходження зараз встановлюють поліцейські.

Вже зараз цьому раніше судимому 30-річному місцевому мешканцю слідчими оголошено про обґрунтовану підозру у вчиненні чотирьох шахрайств, але наразі збирається доказова база щодо його причетності до майже ще двох десятків аналогічних злочинів на території всієї держави. Попередньо встановлено, що жертви вказаних злочинів зазнали збитків на понад 250 тисяч гривень.

В результаті проведення санкціонованих обшуків у зловмисника були знайдені банківська картка та мобільні телефони.

За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.

А поліція вкотре закликає громадян обачніше поводитись під час телефонних розмов із незнайомцями. "Ваш родич в поліції - потрібні гроші" та "Ваш родич потрапив в ДТП - потрібні гроші" — це типові схеми аферистів. Не довіряйте шахраям. Якщо вам телефонують з таким повідомленням — самі перетелефонуйте своїм близьким за відомим вам номером і впевніться, що насправді нічого не сталось. І звертайтесь на 102, якщо ви все ж стали жертвою шахрая. На сторінці поліції Черкаської області ви можете опізнати вказаного чоловіка, і якщо ви були ним ошукані, обов’язково зверніться до найближчого відділу поліції або за телефоном 102!", - розповів Осипенко.

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