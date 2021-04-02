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Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП" щонайменше 250 тис. грн. ФОТО

Черкаські оперативники карного розшуку затримали шахрая, який, діючи за схемою "Ваш родич потрапив в ДТП", тільки з початку року виманив у жителів кількох міст України щонайменше чверть мільйона гривень.

Про це розповів Начальник кримінальної поліції в Черкаській області Руслан Осипенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисник дзвонив жертвам, представлявся поліцейським або лікарем, і розповідав поширену шахрайську" легенду "про те, що родич абонента став жертвою або винуватцем ДТП, і йому терміново потрібні гроші - на лікування, або ж для уникнення відповідальності. Гроші забирав він особисто. А також, ймовірно, мав спільника. Його особу і місцезнаходження зараз встановлюють поліцейські.

Вже зараз цьому раніше судимому 30-річному місцевому мешканцю слідчими оголошено про обґрунтовану підозру у вчиненні чотирьох шахрайств, але наразі збирається доказова база щодо його причетності до майже ще двох десятків аналогічних злочинів на території всієї держави. Попередньо встановлено, що жертви вказаних злочинів зазнали збитків на понад 250 тисяч гривень.

В результаті проведення санкціонованих обшуків у зловмисника були знайдені банківська картка та мобільні телефони.

За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.

А поліція вкотре закликає громадян обачніше поводитись під час телефонних розмов із незнайомцями. "Ваш родич в поліції - потрібні гроші" та "Ваш родич потрапив в ДТП - потрібні гроші" — це типові схеми аферистів. Не довіряйте шахраям. Якщо вам телефонують з таким повідомленням — самі перетелефонуйте своїм близьким за відомим вам номером і впевніться, що насправді нічого не сталось. І звертайтесь на 102, якщо ви все ж стали жертвою шахрая. На сторінці поліції Черкаської області ви можете опізнати вказаного чоловіка, і якщо ви були ним ошукані, обов’язково зверніться до найближчого відділу поліції або за телефоном 102!", - розповів Осипенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано групу шахраїв, які відібрали у киянки $ 54 тис. під виглядом обміну валюти за вигідним курсом, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою Ваш родич потрапив у ДТП щонайменше 250 тис. грн 01
Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою Ваш родич потрапив у ДТП щонайменше 250 тис. грн 02
Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою Ваш родич потрапив у ДТП щонайменше 250 тис. грн 03

Автор: 

затримання (4343) шахрайство (1091) Нацполіція (15202) Черкаси (557) Осипенко Руслан (1) Чернігівська область (914)


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Топ коментарі
+7
Ага, мені теж телефонував такий клоун. І тут дуже допомогло те, що я і моя сімя говорить українською мовою, бо вся це срань в переважній більшості рюсскагавнящая. Телефонує. Кажу - Ало. А він папа, папа меня забралі в паліцію!.. Кажу йому - гнида ти хто? Він відразу кинув слухавку.
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02.04.2021 10:31
+6
этот разводила, мелкая шестерка из группы Торпеды.. у него монополия в Черкасской обл. на тему "ваш сын попал в ДТП"..
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02.04.2021 10:19
+2
Ваш сын в дтп попал
Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП" щонайменше 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 3239
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02.04.2021 10:28
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этот разводила, мелкая шестерка из группы Торпеды.. у него монополия в Черкасской обл. на тему "ваш сын попал в ДТП"..
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02.04.2021 10:19 Відповісти
звідки вони знають кому і куди дзвонити, а головне коли?
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02.04.2021 13:06 Відповісти
купують інфу в пенсионном фонді.. або керівництво ОСББ зливає..
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02.04.2021 13:12 Відповісти
та ні. Моїм батькам дзвонили коли ще не були пенсіонерами.
То ж або зв'язки у МВС або у мобільних операторів
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04.04.2021 02:46 Відповісти
Ваш сын в дтп попал
Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП" щонайменше 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 3239
показати весь коментар
02.04.2021 10:28 Відповісти
Ага, мені теж телефонував такий клоун. І тут дуже допомогло те, що я і моя сімя говорить українською мовою, бо вся це срань в переважній більшості рюсскагавнящая. Телефонує. Кажу - Ало. А він папа, папа меня забралі в паліцію!.. Кажу йому - гнида ти хто? Він відразу кинув слухавку.
показати весь коментар
02.04.2021 10:31 Відповісти
а я сказав: не переживай, зараз прийиду...
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02.04.2021 11:53 Відповісти
Черкаські поліцейські затримали шахрая, який виманив у громадян за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП" щонайменше 250 тис. грн - Цензор.НЕТ 3614
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02.04.2021 11:11 Відповісти
паскуда
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02.04.2021 16:56 Відповісти
кстати ,если ранее судим , почему не расстрелян вместе с семьей ?
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02.04.2021 20:01 Відповісти
 
 