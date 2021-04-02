На горі Піп Іван Чорногірський за ніч випало 15 см снігу. ФОТО
Минулої ночі на горі Піп Іван Чорногірський випало 15 сантиметрів мокрого снігу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 метрів), температура повітря -1 °, вітер західний 11 м/с. За ніч випало до 15 сантиметрів мокрого снігу", - йдеться в повідомленні.
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Oleh57
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Frol Fedoroff
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