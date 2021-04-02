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На горі Піп Іван Чорногірський за ніч випало 15 см снігу. ФОТО

Минулої ночі на горі Піп Іван Чорногірський випало 15 сантиметрів мокрого снігу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 метрів), температура повітря -1 °, вітер західний 11 м/с. За ніч випало до 15 сантиметрів мокрого снігу", - йдеться в повідомленні.

На горі Піп Іван Чорногірський за ніч випало 15 см снігу 01

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Автор: 

гори (83) погода (789) снігопад (466)


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Нічого дивного в цьому не бачу - на цій горі сніг може випасти навіть у червні.
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02.04.2021 10:29 Відповісти
Что нам эта гора "Поп Иван". У нас, в Карпатах, 1 июня 2020 года выпал снег. Уже забыли?
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02.04.2021 10:38 Відповісти
Зато там нету короно вириса!!!
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02.04.2021 10:30 Відповісти
Ну прям знамение Божие
На горе Поп Иван Черногорский за ночь выпало 15 см снега - Цензор.НЕТ 9046
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02.04.2021 10:31 Відповісти
 
 