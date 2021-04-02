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СБУ в Запорізькій області затримала керівника місцевої прокуратури, який систематично вимагав хабарі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила прокурора однієї з місцевих прокуратур Запорізької області на одержанні хабаря.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, чиновник вимагав гроші за закриття фальсифікованого кримінального провадження щодо ремонту об'єктів соціальної сфери.

За попередньою версією слідства, прокурор отримував кошти від посадовців органів самоврядування і підрядників, які проводили реконструкцію селищного будинку культури та адмінбудівлі селищної ради. У разі відмови сплати "данину", прокурор погрожував відкриттям кримінального провадження за штучними звинуваченнями. Вирішити "проблему" він обіцяв за 10% від вартості договору.

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Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання $10 тисяч з посадовця одного із селищ міського типу за "закриття справи".

Правоохоронці затримали зловмисника на околиці одного із селищ Михайлівського району області під час одержання більшої частини хабаря. У ході затримання представник прокурора чинив опір і намагався втекти з місця події.

СБУ в Запорізькій області затримала керівника місцевої прокуратури, який систематично вимагав хабарі 01
СБУ в Запорізькій області затримала керівника місцевої прокуратури, який систематично вимагав хабарі 02

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Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому планується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення інших фактів його злочинної діяльності та осіб, можливо причетних до корупційної діяльності.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополь, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

хабар (4711) прокуратура (3685) СБУ (12854) Запорізька область (3642) прокурор (624)


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Топ коментарі
+5
Через пару дней выйдет, через месяц будет на работе и получит деньги за вынужденный прогул.

Уже было 100 раз.
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02.04.2021 11:37
+2
пусть не сикает прокурор, ничего особо ему не будет, пальчиком погрозят, на поселение , как на курорт, отправят, через пару лет выйдет и будет как сыр вмасле жить на нажитое до того.. у нас именно так получилось, взяли зам прокурора города, он пару лет на отдыхе посидел, вышел, бизнес резко в гору, лендкрузер 200 ну в общем все плюшки жизни, жизнь удалась у прокурора... сейчас в связке с бандитами и ментами живет припеваючи... а самое смешное его брат начальник отдела по оргпреступности)))))
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02.04.2021 12:21
+1
воно не доїдало...
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02.04.2021 11:30
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воно не доїдало...
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02.04.2021 11:30 Відповісти
№80
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02.04.2021 11:33 Відповісти
признак троля гадити людям які тебе не чіпають - цензоре бань цю сволоту 5 копійок цей троль переслідує коментувачів а 5 копійок бажаю здохнути найближчім часом
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02.04.2021 12:11 Відповісти
Тобі нагадати як ти мене "не чіпав"?СБУ в Запорізькій області затримала керівника місцевої прокуратури, який систематично вимагав хабарі - Цензор.НЕТ 5067
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02.04.2021 12:29 Відповісти
і зараз тебе пітух 5 копійочний нах посилаю де тобі і місце шваль
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02.04.2021 12:42 Відповісти
Акція продовжується поки не вибачишся.
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02.04.2021 12:51 Відповісти
А у тебя хорошая память))
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02.04.2021 15:19 Відповісти
просто не реформований. дайте йому ще шанс. переатестації, пертурбації, та інша маячня
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02.04.2021 11:32 Відповісти
Через пару дней выйдет, через месяц будет на работе и получит деньги за вынужденный прогул.

Уже было 100 раз.
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02.04.2021 11:37 Відповісти
Може окружної? З 15.03. в Україні не існує місцевих прокуратур...
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02.04.2021 11:44 Відповісти
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02.04.2021 11:54 Відповісти
пусть не сикает прокурор, ничего особо ему не будет, пальчиком погрозят, на поселение , как на курорт, отправят, через пару лет выйдет и будет как сыр вмасле жить на нажитое до того.. у нас именно так получилось, взяли зам прокурора города, он пару лет на отдыхе посидел, вышел, бизнес резко в гору, лендкрузер 200 ну в общем все плюшки жизни, жизнь удалась у прокурора... сейчас в связке с бандитами и ментами живет припеваючи... а самое смешное его брат начальник отдела по оргпреступности)))))
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02.04.2021 12:21 Відповісти
соли на хвост насыпьте ему
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03.04.2021 14:13 Відповісти
 
 