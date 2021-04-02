СБУ в Запорізькій області затримала керівника місцевої прокуратури, який систематично вимагав хабарі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила прокурора однієї з місцевих прокуратур Запорізької області на одержанні хабаря.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, чиновник вимагав гроші за закриття фальсифікованого кримінального провадження щодо ремонту об'єктів соціальної сфери.

За попередньою версією слідства, прокурор отримував кошти від посадовців органів самоврядування і підрядників, які проводили реконструкцію селищного будинку культури та адмінбудівлі селищної ради. У разі відмови сплати "данину", прокурор погрожував відкриттям кримінального провадження за штучними звинуваченнями. Вирішити "проблему" він обіцяв за 10% від вартості договору.

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Співробітники спецслужби задокументували факт вимагання $10 тисяч з посадовця одного із селищ міського типу за "закриття справи".

Правоохоронці затримали зловмисника на околиці одного із селищ Михайлівського району області під час одержання більшої частини хабаря. У ході затримання представник прокурора чинив опір і намагався втекти з місця події.





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Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому планується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення інших фактів його злочинної діяльності та осіб, можливо причетних до корупційної діяльності.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополь, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.