Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА. ДОКУМЕНТ
Під час підрахунку на дільниці №260019 (село Іваниківка Івано-Франківської області) не дорахувалися 47 бюлетенів.
Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА" в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"ОВК перерахувала голоси за Олександра Шевченка. Були вказані 144 голоси, проте під час перерахунку виявили тільки 97 бюлетенів", - вказується в повідомленні.
Члени комісії викликали поліцію.
Раніше стало відомо, що на дільниці №261030 зникли 100 бюлетенів, які в цьому документі були вказані за Шевченка.
Як повідомлялося, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області пройшли проміжні вибори до Верховної Ради.
За даними сайту Центральної виборчої комісії, за підсумками підрахунку 90,59% електронних протоколів, на окрузі №87 лідирує Василь Вірастюк (партія "Слуга народу") - 31,51% голосів, на другому місці Олександр Шевченко (партія "За майбутнє") - 29,52%", на третьому - "свободівець" Руслан Кошулинський з 28,83% голосів виборців.
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