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Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА. ДОКУМЕНТ

Під час підрахунку на дільниці №260019 (село Іваниківка Івано-Франківської області) не дорахувалися 47 бюлетенів.

Про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА" в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"ОВК перерахувала голоси за Олександра Шевченка. Були вказані 144 голоси, проте під час перерахунку виявили тільки 97 бюлетенів", - вказується в повідомленні.

Члени комісії викликали поліцію.

Раніше стало відомо, що на дільниці №261030 зникли 100 бюлетенів, які в цьому документі були вказані за Шевченка.

Як повідомлялося, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області пройшли проміжні вибори до Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду на Прикарпатті: вибори визнали недійсними вже на двох дільницях, - ОПОРА

За даними сайту Центральної виборчої комісії, за підсумками підрахунку 90,59% електронних протоколів, на окрузі №87 лідирує Василь Вірастюк (партія "Слуга народу") - 31,51% голосів, на другому місці Олександр Шевченко (партія "За майбутнє") - 29,52%", на третьому - "свободівець" Руслан Кошулинський з 28,83% голосів виборців.

Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА 01
Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА 02
Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА 03
Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА 04
Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА 05

Автор: 

вибори (6697) порушення (607) Івано-Франківська область (952) ОПОРА (216) дострокові вибори (128)


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Топ коментарі
+13
Блазні відпрацьовують технології фальсифікації майбутніх виборів...
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02.04.2021 12:53
+5
Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2373
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02.04.2021 13:10
+4
ЩО ВОНО ТАКЕ ДЕ ДЕПУАТИ СЛУГИ ТАМ НАВІТЬ ПАПІРЦІ КРАДУТЬ.
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02.04.2021 12:53
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Блазні відпрацьовують технології фальсифікації майбутніх виборів...
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02.04.2021 12:53 Відповісти
ЩО ВОНО ТАКЕ ДЕ ДЕПУАТИ СЛУГИ ТАМ НАВІТЬ ПАПІРЦІ КРАДУТЬ.
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02.04.2021 12:53 Відповісти
Шеве дорисовывают цифирки? Никто и не сомневался!
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02.04.2021 12:54 Відповісти
Маладиє риганали досід старих таки не пропили.
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02.04.2021 12:54 Відповісти
Так туда ж отправили целую бригаду слуг Васю вытягивать. Они и с..здили. Сто пудов.
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02.04.2021 12:55 Відповісти
зебилы переняли опыт своих наставников из партии януковича, как нужно проводить правильные выборы.
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02.04.2021 12:56 Відповісти
То Коля Тіщєнков. Посвідчення у чоловіка вкрасти не вдалося. То потягнув бюлетені.
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02.04.2021 13:07 Відповісти
Довибори в Раду на Прикарпатті: ще на одній дільниці зникла частина бюлетенів - в ОВК викликали поліцію, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2373
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02.04.2021 13:10 Відповісти
вони розпались на молекули від активного підрахунку. стерлись у прах.
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02.04.2021 13:27 Відповісти
подозрительно мало за Вирастюка, отменить результаты. Переголосовать не катит
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02.04.2021 13:35 Відповісти
зеля ворует в пользу шихвонерова, ну не сам, бабадакаль сосен послас
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02.04.2021 13:50 Відповісти
Нормальні вибори мають бути в смартфоні , в додатку "Дія" . А весь цей онанізм з мішками , горами макулатури , чергами , ковідом і старими цьотками в беретах - це повна профанація і деградація . Результат має бути відомий через 1 секунду після закриття дільниці . Молодь і розумні люди , в цьому дегенератстві участі не беруть . Всі нормальні хочуть голосувати через "Дія" , з хати , з дивану , а не бігти бог зна куди , на ковідну дільницю , стояти в чергах і не мати впевненості в чесності підрахунку .
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02.04.2021 13:55 Відповісти
тим більше що можна навіть не голосувати - Дія зможе обрати замість тебе
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02.04.2021 14:25 Відповісти
і взагалі добре, що ЗЕбіли впевнені, що Дія буде чесно підраховувати
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02.04.2021 14:28 Відповісти
.. Бюлетень - це РЕЧОВИЙ доказ .. а ел файл СТЕР пеписав .. ось так сіоністська БАНДА злодійського племені " радить" нам ... а далі ВІДКЛЮЧИТИ - заблокувати ..і ідіть Українці ..
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02.04.2021 15:16 Відповісти
 
 