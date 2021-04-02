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Новини Фото Хабарники
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Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови ОТГ на Чернігівщині, затриманого під час одержання 630 тис. грн хабаря, - прокуратура. ФОТО

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з об'єднаних територіальних громад Чернігівської області, викритого на вимаганні й одержанні 630 тис. гривень неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, голова ОТГ вимагав від підприємця-переможця тендера неправомірну вигоду у сумі 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу та підписання актів виконаних робіт.

У листопаді 2020 року посадовця затримали на "гарячому" під час одержання ним неправомірної вигоди.

Також дивіться: СБУ в Запорізькій області затримала керівника місцевої прокуратури, який систематично вимагав хабарі. ФОТОрепортаж

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови ОТГ на Чернігівщині, затриманого під час одержання 630 тис. грн хабаря, - прокуратура 01
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови ОТГ на Чернігівщині, затриманого під час одержання 630 тис. грн хабаря, - прокуратура 02

Автор: 

хабар (4711) прокуратура (3685) Чернігівщина (1584) ОТГ (144)


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Тю, тоже мне взятка стоимостью в 1 куртку.
Правда, куртку министра охраны здоровья, но то такэ...
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02.04.2021 14:44 Відповісти
Просто хотел куртку, а тут эти менты. Мечты разбились о непреступный камень закона.
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02.04.2021 17:48 Відповісти
Менш, ніж двомісячне пособіє у долярах для рядових "валітєлєй із страни"
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02.04.2021 19:54 Відповісти
 
 