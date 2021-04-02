Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови ОТГ на Чернігівщині, затриманого під час одержання 630 тис. грн хабаря, - прокуратура. ФОТО
Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з об'єднаних територіальних громад Чернігівської області, викритого на вимаганні й одержанні 630 тис. гривень неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Згідно з матеріалами слідства, голова ОТГ вимагав від підприємця-переможця тендера неправомірну вигоду у сумі 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу та підписання актів виконаних робіт.
У листопаді 2020 року посадовця затримали на "гарячому" під час одержання ним неправомірної вигоди.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда, куртку министра охраны здоровья, но то такэ...