Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови ОТГ на Чернігівщині, затриманого під час одержання 630 тис. грн хабаря, - прокуратура. ФОТО

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з об'єднаних територіальних громад Чернігівської області, викритого на вимаганні й одержанні 630 тис. гривень неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, голова ОТГ вимагав від підприємця-переможця тендера неправомірну вигоду у сумі 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу та підписання актів виконаних робіт.

У листопаді 2020 року посадовця затримали на "гарячому" під час одержання ним неправомірної вигоди.

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