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Закрито 2 столичні ресторани, які працювали всупереч забороні у зв'язку з карантином, - Держпродспоживслужба. ФОТО

Закрито 2 столичні ресторани, які працювали всупереч забороні у зв'язку з карантином, - Держпродспоживслужба. ФОТО

Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно Департаментом муніципальної безпеки КМДА контролюють дотримання карантинних обмежень у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу  Головного управління Держпродспоживслужби столиці.

У ході заходів з контролю було перевірено 10 нічних закладів Києва: виявлені і закриті 2 ресторани, які працювали, незважаючи на заборону.

"Вони працювали, що є порушення Постанови КМУ", - випливає з повідомлення.

Також були виявлені і закриті 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вінницька область із 3 по 12 квітня посилює карантин, - ОДА

Закрито 2 столичні ресторани, які працювали всупереч забороні у звязку з карантином, - Держпродспоживслужба 01
Закрито 2 столичні ресторани, які працювали всупереч забороні у звязку з карантином, - Держпродспоживслужба 02
Закрито 2 столичні ресторани, які працювали всупереч забороні у звязку з карантином, - Держпродспоживслужба 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19534) ресторани (336) Держпродспоживслужба1 (575)


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Топ коментарі
+8
Невже і Велюр зачинят !!! "Каклета" цього не переживе !!))
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02.04.2021 15:00
+5
Стоило человеку поехать помогать считать бюллетени Вирастюку и тут такое
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02.04.2021 15:03
+5
Тебе уже говорили: Велюр - не ресторан, а ШТАБ.

Там после тяжелого трудового дня собираются суровые слуги.
В потертых кожанках, рабочих блузах, запыленные и пахнущие мазутом и металлической стружкой.
И до утра до хрипоты спорят, как им осчастливить зубожилый нарид.
Дороги там, пфайзер, вэлыкэ садивныцтво... Кинэць эпохы бидности.

Люди себя не жалеют.
Все на алтарь служения.

А ты: ресторан! ресторан!
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02.04.2021 15:05
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На нижніх фотках це Білий налив? Так формально ж він на виніс і працює...
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02.04.2021 14:59 Відповісти
Невже і Велюр зачинят !!! "Каклета" цього не переживе !!))
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02.04.2021 15:00 Відповісти
Стоило человеку поехать помогать считать бюллетени Вирастюку и тут такое
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02.04.2021 15:03 Відповісти
"Дупаякукім",є чим пишатись !!!)))
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02.04.2021 15:08 Відповісти
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02.04.2021 18:42 Відповісти
Тебе уже говорили: Велюр - не ресторан, а ШТАБ.

Там после тяжелого трудового дня собираются суровые слуги.
В потертых кожанках, рабочих блузах, запыленные и пахнущие мазутом и металлической стружкой.
И до утра до хрипоты спорят, как им осчастливить зубожилый нарид.
Дороги там, пфайзер, вэлыкэ садивныцтво... Кинэць эпохы бидности.

Люди себя не жалеют.
Все на алтарь служения.

А ты: ресторан! ресторан!
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02.04.2021 15:05 Відповісти
Велюр менты десятой дорогой обходят.

Потому, что коррупцию уже победили.
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02.04.2021 18:19 Відповісти
жги!
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02.04.2021 18:43 Відповісти
Винница, красная зона!!! г. Ладыжин, не закрито ни одно заведение, ни один магазин. повторюсь, работает все. людям вообще пох....й ковид. хреново клюет этот петух. чтоб пробить сознание нашего человека, нужно чтоб все вокруг дохли как мухи и все равно дойдет не всем.
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02.04.2021 15:29 Відповісти
Коля-Котлета убирает конкурентов
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02.04.2021 15:35 Відповісти
вас из дас ?
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02.04.2021 18:43 Відповісти
калян каклета на карантине !
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02.04.2021 15:55 Відповісти
Видать клиентов у Котлеты отбивали, воспользовался административным ресурсом и закрыл конкурентов.
А что так можно было?
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02.04.2021 15:57 Відповісти
я не понял, я в Велюре котлету уже не сьем что ли??? всегда работал...))
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02.04.2021 17:04 Відповісти
Рестораны и даже дискотеки работают во всю, просто пускают посетителей через черный ход.
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02.04.2021 20:04 Відповісти
 
 