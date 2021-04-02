Закрито 2 столичні ресторани, які працювали всупереч забороні у зв'язку з карантином, - Держпродспоживслужба. ФОТО
Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно Департаментом муніципальної безпеки КМДА контролюють дотримання карантинних обмежень у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу Головного управління Держпродспоживслужби столиці.
У ході заходів з контролю було перевірено 10 нічних закладів Києва: виявлені і закриті 2 ресторани, які працювали, незважаючи на заборону.
"Вони працювали, що є порушення Постанови КМУ", - випливає з повідомлення.
Також були виявлені і закриті 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.
Топ коментарі
+8 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар02.04.2021 15:00
+5 Підлога Маккартні
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+5 Сергій Кулик #452665
показати весь коментар02.04.2021 15:05
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Там после тяжелого трудового дня собираются суровые слуги.
В потертых кожанках, рабочих блузах, запыленные и пахнущие мазутом и металлической стружкой.
И до утра до хрипоты спорят, как им осчастливить зубожилый нарид.
Дороги там, пфайзер, вэлыкэ садивныцтво... Кинэць эпохы бидности.
Люди себя не жалеют.
Все на алтарь служения.
А ты: ресторан! ресторан!
Потому, что коррупцию уже победили.
А что так можно было?