Закрито 2 столичні ресторани, які працювали всупереч забороні у зв'язку з карантином, - Держпродспоживслужба. ФОТО

Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно Департаментом муніципальної безпеки КМДА контролюють дотримання карантинних обмежень у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресс-службу Головного управління Держпродспоживслужби столиці.

У ході заходів з контролю було перевірено 10 нічних закладів Києва: виявлені і закриті 2 ресторани, які працювали, незважаючи на заборону.

"Вони працювали, що є порушення Постанови КМУ", - випливає з повідомлення.

Також були виявлені і закриті 3 літні майданчики на вулиці Хрещатик, які також працювали з порушенням карантинних заходів.

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