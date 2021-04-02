Об'їзну дорогу в Дніпрі добудують до Дня Незалежності, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТО
Вантажівки, транзитний транспорт - усі змушені їздити міськими дорогами Дніпра, проте до Дня Незалежності планують добудувати об'їзну дорогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні під час інспекції робіт на об'єкті заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.
"У це навіть трохи важко повірити, але в одного з найбільших міст України – Дніпра – до цього часу не було об'їзної. Вантажівки, транзитний транспорт – усі змушені їздити міськими дорогами міста-мільйонника. Сьогодні спільно з головою Укравтодору Александром Кубраковим особисто проінспектували хід робіт. Ми впевнені в тому, що будівництво Південного обходу буде завершене до Дня незалежності", - йдеться в повідомленні .
За словами Тимошенка, дорогу почали будувати ще 10 років тому, проте "кардинально ситуація змінилася із запуском програми Президента України Володимира Зеленського "Велика будівництво".
На цей момент ведеться будівництво Південного обходу і вже спільно з Мінфіном вирішується питання про будівництво Північного обходу Дніпра.
"Нарешті вулиці Дніпра видихнуть з полегшенням. Працюємо далі", - підсумував заступник голови ОП.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року в Україні буде відновлено всю мережу загальнодержавних доріг.
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как Зеолох-ом открывает грунтовку в Байденовке
Аж переживаю за него......
Будуйте не "до річниці", а якісно і відповідно до технології. Збудуєте раніше - добре, збудуєте пізніше, то й грець з ним, аби якісно та хоча б років на п'ять.
А цю всю маячню з запусками до якоїсь дати оберніть наждачкою та засуньте собі в дупу без мила та вазеліну, дибілєти
Північний обхід дійсно потрібен. Та трафік з боку Києва, Кривого Рогу (Миколаєва, Одеси) у бік Донбасу (і зворотній).
Все любим что то открывать к каким то датам. Одни открывают, другие радостно хлопают.
А как же должно быть на самом то деле спросите вы? Отвечу.
Дороги надо строить не к датам а просто строить, быстро, качественно, не дорого и несмотря ни на какие даты и праздники. И не писать всякую лабуду типа "инициатива президента", это не забота президента асфальт катать. Не открывать больницу к определенной дате а просто открывать потому что людям надо. Не радостно сообщать об открытии теплого туалета в какой то школе а сделать теплые туалеты во всех без исключения школах, молча и без пафоса.
Почему наши соотечественники имигрируют в Польшу, Канаду, Германию??? Что бы не видеть это позорище, что бы твой труд приносил тебе реально ощутимые плоды, что бы жить без коррупционеров.
Почему мои слова похожи на крик отчаяния? Потому что коррупция и показуха это сегодня основа жизни нашего государства, потому что сепары и коллаборанты свободно ходят по стране и ведут активную деятельность а полиция их не видит в упор, потому что торговля наркотой процветает, потому что по нашим дорогам ездить невозможно несмотря ни на какие "программы президентов". Потому что без дачи взяток я регистрирую свой построенный дом уже 2!!!! года!!!! и по ходу хрен это сделаю. Потому что свой участок земли я без взяток и поборов я приватизировал через 6!!! лет!!! после получения. Потому что независимо от смены власти и майдана везде остались коррупционеры и взяточники от верхов до самых низов, все сидят на месте. Потому что мимо моего дома регулярно проезжают грузовики с зерном в порт на продажу а купить для хозяйства зерно не хватит никаких денег и булка хлеба растет в цене не останавливаясь. Потому что во всей моей округе уже уничтожили и распахали все сады и сажают подсолнечник на масло, а яблоки завозим из Польши и подсолнечное масло в цене скоро догонит сливочное. Потому что для растаможки иномарки которую в Европе бросают на помойку у нас надо уплатить сумму равную 2м подержанным жигулям в прекрасном состоянии.
Страницы не хватит все это описать, буквы закончатся...
Вон недавно на трассе Киев Одесса латали ямы на асфальте после зимы, на грузовиках ярко написали "инициатива президента", через неделю уже переделывают этот ямочный ремонт, потому что щебень пошел за колесами. В Одессе. Прямо напротив МРЕО на Ленинградском шоссе 27.