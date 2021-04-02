Об'їзну дорогу в Дніпрі добудують до Дня Незалежності, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТО

Вантажівки, транзитний транспорт - усі змушені їздити міськими дорогами Дніпра, проте до Дня Незалежності планують добудувати об'їзну дорогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні під час інспекції робіт на об'єкті заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"У це навіть трохи важко повірити, але в одного з найбільших міст України – Дніпра – до цього часу не було об'їзної. Вантажівки, транзитний транспорт – усі змушені їздити міськими дорогами міста-мільйонника. Сьогодні спільно з головою Укравтодору Александром Кубраковим особисто проінспектували хід робіт. Ми впевнені в тому, що будівництво Південного обходу буде завершене до Дня незалежності", - йдеться в повідомленні .

За словами Тимошенка, дорогу почали будувати ще 10 років тому, проте "кардинально ситуація змінилася із запуском програми Президента України Володимира Зеленського "Велика будівництво".

На цей момент ведеться будівництво Південного обходу і вже спільно з Мінфіном вирішується питання про будівництво Північного обходу Дніпра.

"Нарешті вулиці Дніпра видихнуть з полегшенням. Працюємо далі", - підсумував заступник голови ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року в Україні буде відновлено ​​всю мережу загальнодержавних доріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міст між Бахмутом і Світлодарськом, зруйнований найманцями РФ, відновлять до травня, - ОДА. ФОТОрепортаж



