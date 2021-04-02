Вибух із подальшим горінням стався у квартирі житлового будинку Одеси, 4 особи постраждали, 15 - евакуйовані, - ДСНС. ФОТО
Сьогодні, 2 квітня в Одесі у квартирі на другому поверсі в житловому будинку, розташованому по провулку Хуторський, 6/3, стався вибух газоповітряної суміші із подальшим горінням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Попередньо постраждали 4 особи, частково зруйновані перекриття між другим і третім поверхами і частково зруйновано сходовий марш. О 15:31 пожежу було ліквідовано на площі 50 м кв. З будівлі евакуювали 15 мешканців будинку", - підкреслюють рятувальники.
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Володимир Шевченко #347198
показати весь коментар02.04.2021 21:58 Відповісти Мені подобається 0
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