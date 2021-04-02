Представники ДСНС відновлюють пошкоджені бойовими діями будівлі в районі ООС. ФОТОрепортаж

У Донецькій області особовий склад ДСНС почав відновлювальні роботи будинків, які були зруйновані під час ворожих обстрілів.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, з 1 квітня рятувальники взялися до проведення відновлювальних робіт. Зокрема, представники ДСНС України працюватимуть у населених пунктах Сартанської, Очеретинської, Авдіївської та Мар'їнської військово-цивільниих адміністрацій, а також у Бахмутському районі.

Загалом залучено 150 осіб особового складу, з яких 30 - це рятувальники Донеччини, а 120 - рятувальники Миколаївщини, Рівненської, Харківської, Львівської, Херсонської та Черкаської областей.

Під час відновлювальних робіт, рятувальники латають і заново вкривають дахи будівель, відновлюють скління вікон, реконструюють простінки тощо.

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"Всі роботи здійснюються за кошти обласного бюджету. Адже більшість власників пошкоджених будинків не в змозі власними силами провести роботи і закупити необхідні матеріали. Крім того, з причин різних особистих обставин, люди не можуть виїхати із прифронтових населених пунктів. Тому питання допомоги і захисту жителів Донецької області, які постраждали внаслідок бойових дій, є надзвичайно важливим", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.





"Все работы проводятся за средства областного бюджета. Ведь большинство владельцев поврежденных домов не в состоянии собственными силами провести работы и закупить необходимые материалы. Кроме того, по причинам различных личных обстоятельств, люди не могут выехать из прифронтовых населенных пунктов. Поэтому вопрос помощи и защиты жителей Донецкой области, пострадавших в результате боевых действий, является чрезвычайно важным", - отметили в пресс-центре Штаба ООС.

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