Представники ДСНС відновлюють пошкоджені бойовими діями будівлі в районі ООС. ФОТОрепортаж
У Донецькій області особовий склад ДСНС почав відновлювальні роботи будинків, які були зруйновані під час ворожих обстрілів.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, з 1 квітня рятувальники взялися до проведення відновлювальних робіт. Зокрема, представники ДСНС України працюватимуть у населених пунктах Сартанської, Очеретинської, Авдіївської та Мар'їнської військово-цивільниих адміністрацій, а також у Бахмутському районі.
Загалом залучено 150 осіб особового складу, з яких 30 - це рятувальники Донеччини, а 120 - рятувальники Миколаївщини, Рівненської, Харківської, Львівської, Херсонської та Черкаської областей.
Під час відновлювальних робіт, рятувальники латають і заново вкривають дахи будівель, відновлюють скління вікон, реконструюють простінки тощо.
"Всі роботи здійснюються за кошти обласного бюджету. Адже більшість власників пошкоджених будинків не в змозі власними силами провести роботи і закупити необхідні матеріали. Крім того, з причин різних особистих обставин, люди не можуть виїхати із прифронтових населених пунктів. Тому питання допомоги і захисту жителів Донецької області, які постраждали внаслідок бойових дій, є надзвичайно важливим", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.
"Все работы проводятся за средства областного бюджета. Ведь большинство владельцев поврежденных домов не в состоянии собственными силами провести работы и закупить необходимые материалы. Кроме того, по причинам различных личных обстоятельств, люди не могут выехать из прифронтовых населенных пунктов. Поэтому вопрос помощи и защиты жителей Донецкой области, пострадавших в результате боевых действий, является чрезвычайно важным", - отметили в пресс-центре Штаба ООС.
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Має бути примусове виселення. Бо якщо раз прилетіло то точно повториться.
Я би ще зрозумів якщо б не було куди виселяти. Но в Україні є закинуті поселення в прекрасному стані. Наприклад є пусті будинки які побудували для переселення Солотвино, но що зроблено не було так як місцеві вирішили робити бабки на туризмі.
Ці будинки досі стоять пусі, заселилось тільки пару сімей із ОРДЛО:
https://www.youtube.com/watch?v=_HbOY_h87mI
А це не єдині будинки. Є цілі житлові райони із багатоповерхівок які пустують...