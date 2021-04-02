30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів: на території покинутого заводу "Азовмаш" у Маріуполі виявлено великий схрон боєприпасів. ФОТОрепортаж

Виявили схрон оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області Нацполіції спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, правоохоронці отримали інформацію про те, що на території занедбаних будівель "Азовмаш" зберігаються боєприпаси.

Сьогодні, 2 квітня, під час перевірки інформації було виявлено військові засоби ураження. У результаті за участю фахівців вибухотехнічної служби вилучено 30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів.







Наразі за вказаним фактом слідчі Маріупольського районного управління поліції почали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.







Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Власник покинутої будівлі встановлюється, слідчо-оперативні заходи тривають.

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