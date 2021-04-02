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30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів: на території покинутого заводу "Азовмаш" у Маріуполі виявлено великий схрон боєприпасів. ФОТОрепортаж

Виявили схрон оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області Нацполіції спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, правоохоронці отримали інформацію про те, що на території занедбаних будівель "Азовмаш" зберігаються боєприпаси.

Сьогодні, 2 квітня, під час перевірки інформації було виявлено військові засоби ураження. У результаті за участю фахівців вибухотехнічної служби вилучено 30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів.

30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів: на території покинутого заводу Азовмаш у Маріуполі виявлено великий схрон боєприпасів 01
30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів: на території покинутого заводу Азовмаш у Маріуполі виявлено великий схрон боєприпасів 02
30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів: на території покинутого заводу Азовмаш у Маріуполі виявлено великий схрон боєприпасів 03

Наразі за вказаним фактом слідчі Маріупольського районного управління поліції почали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів: на території покинутого заводу Азовмаш у Маріуполі виявлено великий схрон боєприпасів 04
30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів: на території покинутого заводу Азовмаш у Маріуполі виявлено великий схрон боєприпасів 05
30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 тис. патронів: на території покинутого заводу Азовмаш у Маріуполі виявлено великий схрон боєприпасів 06

Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Власник покинутої будівлі встановлюється, слідчо-оперативні заходи тривають.

Читайте також: Схрон з боєприпасами знайшли у дворі школи на Луганщині, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Автор: 

боєприпаси (2280) Маріуполь (3236) Нацполіція (15205)


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Топ коментарі
+15
не верю в сказки про "заброшенные заводы". У каждого есть собственник и охрана. Их и потрясите
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02.04.2021 19:17
+5
заброшенного завода Азовмаш
____________________________

Підприємство формально належить країні, але ж фактично - https://uk.wikipedia.org/wiki/System_Capital_Management «System Capital Management» (Донецька фінансово-економічна група на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ринатом Ахметовим ).
Маріупольський ВАТ «Азовмаш» - найбільше підприємство машинобудування. У номенклатурі виробництва провідне місце займає виготовлення вантажних вагонів і цистерн, гірничометалургійне устаткування, спецмашинобудування. На підприємстві працює близько 18 000 осіб.
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02.04.2021 19:36
+4
То щоб слухали донбас.
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02.04.2021 19:16
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То щоб слухали донбас.
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02.04.2021 19:16 Відповісти
не верю в сказки про "заброшенные заводы". У каждого есть собственник и охрана. Их и потрясите
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02.04.2021 19:17 Відповісти
Азовмаш состоит из десятков отдельно стоящих цехов и увы, многие реально заброшены(((
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02.04.2021 21:16 Відповісти
В самом забитом селе, самого заброшенного когда-то колхоза приедь и попробуй разбери заброшенный коровник. Живо получишь проблемы с местными. На брошенных объектах в городе полно бомжей. Натаскать такой арсенал и чтобы ни кто не видел и не слышал? Это вранье
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03.04.2021 03:18 Відповісти
Так бомжи может и видели, нам же не расскажут. Тем более эти бомжи там постоянно кабеля на металлолом режут.
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03.04.2021 14:23 Відповісти
не прошло и семи лет ?
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02.04.2021 19:21 Відповісти
Пошло, но этот народ не изменить.
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02.04.2021 19:35 Відповісти
Це комбайнери Донбасу та шахтарі мирні сховали
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02.04.2021 19:27 Відповісти
заброшенного завода Азовмаш
____________________________

Підприємство формально належить країні, але ж фактично - https://uk.wikipedia.org/wiki/System_Capital_Management «System Capital Management» (Донецька фінансово-економічна група на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ринатом Ахметовим ).
Маріупольський ВАТ «Азовмаш» - найбільше підприємство машинобудування. У номенклатурі виробництва провідне місце займає виготовлення вантажних вагонів і цистерн, гірничометалургійне устаткування, спецмашинобудування. На підприємстві працює близько 18 000 осіб.
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02.04.2021 19:36 Відповісти
так чія ж це власність? не вже мертвечука?
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02.04.2021 21:11 Відповісти
Уже не работают( Завод остановлен и полузаброшен.
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02.04.2021 21:18 Відповісти
Не умнічайте, «иксперд» Іванченко краще знає!

А якщо серйозно, то дуже жалко завод. Зрізане в 2014 році і вивезене обладнання, мабуть, і досі працює в Московії.
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02.04.2021 22:19 Відповісти
Завод очень жаль, там мой дедушка еще работал. Было очень много "закрытых" цехов, работающих на оборонку. Делали танки. и для жд много делали и очень качественно.
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03.04.2021 14:24 Відповісти
да, это еще старые данные с укр.Вики. я о собственниках
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03.04.2021 15:51 Відповісти
А це не бойовий запас батальйону Азов? Хтось медальку захотів і "виявив".
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02.04.2021 20:00 Відповісти
Скоріше запас жопоблоку.
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03.04.2021 10:17 Відповісти
бамбас ніхто не чує.....годувальники всія України складували.
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02.04.2021 21:10 Відповісти
 
 