Житель Красногорівки зазнав осколкового поранення під час мінометного обстрілу терористів, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

2 квітня, Збройні формування Російської Федерації укотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил біля Красногорівки, внаслідок чого було поранено місцевого жителя.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Під час мінометного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації, позицій українських захисників з мінометів калібру 120 мм, одна із мін влучила в цивільний будинок у населеному пункті КРАСНОГОРІВКА.

В результаті обстрілу, осколкове поранення отримав місцевий мешканець 1962 року народження. Потерпілого було доставлено до медичного закладу – у травматологічне відділення Мар’їнської ЦРЛ міста Курахово.

Стан здоров’я пораненого мешканця задовільний, лікарі надали усю необхідну медичну допомогу.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Окупанти в черговий раз продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних мешканців.

Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинкам мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам".

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