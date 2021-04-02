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Житель Красногорівки зазнав осколкового поранення під час мінометного обстрілу терористів, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

2 квітня, Збройні формування Російської Федерації укотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил біля Красногорівки, внаслідок чого було поранено місцевого жителя.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Під час мінометного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації, позицій українських захисників з мінометів калібру 120 мм, одна із мін влучила в цивільний будинок у населеному пункті КРАСНОГОРІВКА.

В результаті обстрілу, осколкове поранення отримав місцевий мешканець 1962 року народження. Потерпілого було доставлено до медичного закладу – у травматологічне відділення Мар’їнської ЦРЛ міста Курахово.

Стан здоров’я пораненого мешканця задовільний, лікарі надали усю необхідну медичну допомогу.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Окупанти в черговий раз продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних мешканців.

Наголошуємо, що Об’єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинкам мирних жителів та цивільній інфраструктурі. Така поведінка притаманна виключно окупаційним військам".

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Житель Красногорівки зазнав осколкового поранення під час мінометного обстрілу терористів, - штаб ООС 01
Житель Красногорівки зазнав осколкового поранення під час мінометного обстрілу терористів, - штаб ООС 02
Житель Красногорівки зазнав осколкового поранення під час мінометного обстрілу терористів, - штаб ООС 03

Автор: 

обстріл (28700) поранення (2807) Донбас (22356) Красногорівка (108) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ну и какая же Это Провокация???.
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02.04.2021 20:46 Відповісти
Так і хочеться задать жителю цьому питання, яке задав "іхтамнєт" вузькоокий, "донбасітам", коли прийшов їх "асвабаждать ат "бандер": " И какого х.я вам тут не хватало? Ведь вы живёте богаче нас!".
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02.04.2021 21:04 Відповісти
Ну и как,житель Красногоровки продолжает любить кацапов?Он определился,или есть сомнения? Если любит дальше,значит отключить от украинских систем жизнеобеспечения! Пригодятся украинским патриотам.
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02.04.2021 21:39 Відповісти
Вони, в основному, (навіть дехто з тих, хто чкурнув з Донбасу), говорять, що у всьому винуваті "бандери"... "Якби вони не прийшли на Донбас, то і війни-б, не було...". Правда, коли питаєш, "А що було-б?...", крім слова "Мир", нічого не чуєш... Починаєш питаться : "А який мир? На чиїх умовах? І в склад якої держави входив-би тоді Донбас?", починають псіхувать і матюкаться... Відповіді-ж, не мають...
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02.04.2021 22:07 Відповісти
А хто винен? Та ясно, хто - бандери...бо решта всі свої...
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03.04.2021 16:51 Відповісти
 
 