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Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці повідомили про підозру водієві таксі, який продавав наркотичні засоби: у зловмисника вилучено 29 пакунків з амфетаміном, МДМА, PVP і каннабісом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці вилучили у зловмисника 29 згортків із амфетаміном, МДМА, PVP та канабісом. За скоєне молодику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час патрулювання території району на вулиці Прирічній співробітники поліції помітили підозрілий автомобіль таксі, який повільно рухався по зоні відпочинку. Поліцейські зупинили транспортний засіб для перевірки документів. Зокрема, на запитання правоохоронців щодо наявності заборонених предметів чи речовин, водій повідомив, що має такі у салоні авто. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції для належного документування злочину та вилучення заборонених речовин.

Чоловік дістав із водійських дверцят автомобіля поліетиленовий пакет у якому були 29 згортків із амфетаміном, МДМА, PVP та канабісом, які фігурант незаконно придбав та зберігав з метою збуту. Поліцейські вилучили згортки та направили на відповідне експертне дослідження. За висновком експертизи, вилучені речовини є наркотичними.

Також читайте: Затримано групу, яка займалася розповсюдженням наркотиків на території Київського СІЗО, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція 01
Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція 02
Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція 03

Також читайте: У столиці шахраї незаконно продають спецперепустки для транспорту, - КМДА

Збувачем наркотиків виявився 24-річний мешканець Запорізької області, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури №5 слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Київ (19541) наркотики (1451) Нацполіція (15207) таксі (357)


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Топ коментарі
+7
А за что, максимум нужно ввести санкции. Т.е. финансирование терроризма - санкции, контрабанда - санкции, а наркотой торговал - задержаение?
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03.04.2021 11:51
+6
"В частности, на вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сообщил, что в салоне авто такие есть."

Наверное не понял что это копы и хотел толкнуть пару пакетов)
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03.04.2021 11:37
+4
Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 2260
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03.04.2021 17:28
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"В частности, на вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сообщил, что в салоне авто такие есть."

Наверное не понял что это копы и хотел толкнуть пару пакетов)
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03.04.2021 11:37 Відповісти
А за что, максимум нужно ввести санкции. Т.е. финансирование терроризма - санкции, контрабанда - санкции, а наркотой торговал - задержаение?
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03.04.2021 11:51 Відповісти
а можно было сказать что нету ? хаха
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03.04.2021 11:55 Відповісти
ментовские байки))
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03.04.2021 12:18 Відповісти
А при совке, таксисты спиртным торговали...
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03.04.2021 12:05 Відповісти
заметьте, хорошим
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03.04.2021 12:19 Відповісти
судя по прикиду- дебил обыкновенный
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03.04.2021 12:20 Відповісти
А судя по ответу еще и состоявшийся
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03.04.2021 13:14 Відповісти
это игра такая- потом я не я, тачка не моя, цветные конфеты забыл чувак, которого я не знаю. Прямой путь в наше правительство, социальный лифт
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03.04.2021 13:21 Відповісти
та ладно , если бы он сказал шо ничего нету - то не было бы обыска ? это БСК любезный
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03.04.2021 17:25 Відповісти
Реализаторов наркотиков в каждом городе - тысячи. 😳
Надо вылавливать авторов надписей телеграм-аккаунтов на стенах домов ! 😠
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03.04.2021 13:23 Відповісти
У него в багажнике еще ящик водки и блок сигарет- или они уже не наркота?Кто не верит -засоси пузырь водки сразу или пачку сигарет за пару минут -шо ,вставляет? то-то,а то не наркота,не наркота....
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03.04.2021 15:12 Відповісти
Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 2260
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03.04.2021 17:28 Відповісти
дати скотині це все зісти хай покайфуе
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03.04.2021 17:29 Відповісти
Интересно, полицейские спросили есть наркота, чувак отвечает да есть конечно и достаёт ))))) И кстати среди причин остановки ст35 Закона о полиции нет такой причины как проверка документов.
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04.04.2021 11:20 Відповісти
 
 