Водія таксі, який торгував наркотиками, затримано в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці повідомили про підозру водієві таксі, який продавав наркотичні засоби: у зловмисника вилучено 29 пакунків з амфетаміном, МДМА, PVP і каннабісом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці вилучили у зловмисника 29 згортків із амфетаміном, МДМА, PVP та канабісом. За скоєне молодику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час патрулювання території району на вулиці Прирічній співробітники поліції помітили підозрілий автомобіль таксі, який повільно рухався по зоні відпочинку. Поліцейські зупинили транспортний засіб для перевірки документів. Зокрема, на запитання правоохоронців щодо наявності заборонених предметів чи речовин, водій повідомив, що має такі у салоні авто. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції для належного документування злочину та вилучення заборонених речовин.

Чоловік дістав із водійських дверцят автомобіля поліетиленовий пакет у якому були 29 згортків із амфетаміном, МДМА, PVP та канабісом, які фігурант незаконно придбав та зберігав з метою збуту. Поліцейські вилучили згортки та направили на відповідне експертне дослідження. За висновком експертизи, вилучені речовини є наркотичними.

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Збувачем наркотиків виявився 24-річний мешканець Запорізької області, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури №5 слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.