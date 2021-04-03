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Новини Фото Оборона
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Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран. ФОТО

Збірка першого Ан-178-100Р на виконання контракту 2020 року між Міністерством України та ДП "Антонов" на три нові транспортні літаки відбувається відповідно до графіка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Виробничий процес триває навіть в умовах карантинних обмежень. Наразі тривають роботи із стапельного складання фюзеляжу Ан-178-100Р. Завершити їх планується до 31 травня. У агрегатних цехах будують крило, хвостове оперення, елементи систем та інші деталі. А вже на початку червня каркас фюзеляжу для першого Ан-178 заплановано зняти зі стапелів, аби пристикувати до нього крило і встановити хвостове оперення.

"Повітряні сили ЗСУ чекають на цю крилату машину, що має замінити транспортні літаки попереднього покоління. Тому нам важливо знати, що всі роботи "Антоновим" ведуться штатно навіть в умовах карантинних обмежень. Розраховуємо, що розпочате "омолодження" армійської транспортної авіації дасть поштовх іншим якісним змінам всього військового авіапарку", - зазначив Андрій Таран.

За його словами, однією з основних переваг Ан-178 під час вибору "транспортника" для Збройних Сил стала здатність цієї моделі "Антонова" опускатися на основних стійках літака, що пришвидшує завантаження-вивантаження військової техніки, яка своїм ходом заїжджає у вантажну кабіну.

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"Ан-178 є середнім транспортним літаком, створеним із застосуванням найсучасніших світових авіаційних технологій, що здатен перекидати 86 десантників, озброєння й легку військову техніку. А це вже дає перевагу щодо мобільності та безпечності доставки особового складу для виконання завдань оборони України", - додав Андрій Таран.

Варто зазначити, що усі складові Ан-178-100Р, зокрема, фюзеляж, крило, хвіст побудують на виробничих потужностях ДП "Антонов". Інші вітчизняні виробники поставлять для цих літаків такі важливі агрегати, як двигуни, шасі, гальмівне колесо, систему управління тощо.

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Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран 01
Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран 02
Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран 03

оборона (4796) літак (2919) транспорт (1397) ДП "Антонов" (241) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+9
Все это хорошо. Но в случае агрессии Раши больше нужны ракеты, дальнобойная артиллерия и боевые самолеты. Зеленая пошесть угробила оборонзаказ. Напомню, что производства так необходимых против Раши "Ольхи", "Тайфунов" и "Нептунов" до сих пор нет. Программа модернизации самого массового у нас самолета Миг29 на Львовском заводе прекращена. Проект "Богдана" тоже заморожен.
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03.04.2021 15:42
+5
Если девушка красива и в постели горяча это личная заслуга Леонида Ильича.
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03.04.2021 15:21
+5
Очень толстый тролль.

Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран - Цензор.НЕТ 3636
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03.04.2021 15:51
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Если девушка красива и в постели горяча это личная заслуга Леонида Ильича.
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03.04.2021 15:21 Відповісти
Ан-178 це єдиний військовий літак який виробляє Україна і тому потрібно максимально використати його як бойову платформу. Перше що спадає на думку це ракетоносець для ПКР Нептун та ракет Гром різних серій. Транспортування ракет на вогневі позиції це найбільша проблема сьогодні, бо всі ракети будуть знищені ще в ППД або під час маршу на вогневі позиції. Ракетоносець Ан-178 дозволить зберігати ракети в недоступному для російських авіаційно-ракетних ударів місці в горах, гори не вміють долати крилаті ракети терористів! А від Карпат до місця повітряних пусків ракети доставлять ракетоносці Ан-178!
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03.04.2021 15:35 Відповісти
Очень толстый тролль.

Сборка первого нового транспортного самолета Ан-178 для ВСУ проходит по графику, - Таран - Цензор.НЕТ 3636
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03.04.2021 15:51 Відповісти
Спробуйти уявити собі повномасштабну війну росії проти України. Які пріоритетні цілі будуть обозначені російським командуванням для російських ракетних та авіаційних ударів? В списку військових цілей одними з перших будуть командні пункти, ППД, ракетні бази та позиції ППО, ПКР, ракетних комплексів та підготовлені вогневі позиції, що дозволить ворогу знищити більшу частину ракетного потенціалу України. І тільки бази в горах дозволять зберегти ракети як від Ісканедрів, Калібрів, авіації так і від ядерної зброї терористів. Лишається питання тільки оперативної доставки ракет в зону бойових дій і повітряний запуск, для цього Ан-178 підходить ідеально.
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03.04.2021 17:12 Відповісти
у нас есть мрия...она способна одновременно поднять и выпустить весь ракетный арсенал всу
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03.04.2021 21:23 Відповісти
а почему нет? https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_AC-130_Spectre
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03.04.2021 22:49 Відповісти
Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран - Цензор.НЕТ 2518
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03.04.2021 22:51 Відповісти
...ляшенко, вакцина для тебя уже готова
Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран - Цензор.НЕТ 2998
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03.04.2021 16:09 Відповісти
В Україні немає патронних заводів, отже це відео з російського патронного заводу, де виробляється зброя для російських терористів, а це означає що це зброя не тільки проти мене, а й проти всіх українців. Тоді постає питання а хто ВИ? Дурень чи ворог?
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03.04.2021 17:49 Відповісти
.. якість коксу, що вживає Igor L , значно погіршилась...)))
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03.04.2021 17:00 Відповісти
В 2019 году ГП «Антонов» работал над восстановлением серийного производства самолётов Ан-148, Ан-158 и Ан-178. По состоянию на середину декабря 2019, предприятие продолжало строительство планера самолета Ан-178 (серийный номер 006), предназначенного для поставки по контракту с Перу. Одновременно с началом производства машины для Перу, на заводе начали работы по запуску изготовления еще четырёх серийных Ан-178https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-19 [19] . В середине 2020 года в Перу разразился коррупционный скандал в связи с контрактом на поставку Ан-178.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-20 [20] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-21 [21] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178#cite_note-22 [22] По сообщению российских СМИ контракт на поставку Ан-178 был приостановлен. Украинские СМИ утверждают что контракт продолжает действовать---"ВИРОБЛЯЄ")))
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03.04.2021 17:45 Відповісти
ЗСУ забере собі всі літаки для Перу, якщо Перу відмовиться від замовлення. Потреба ЗСУ -десятки літаків Ан-178.
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03.04.2021 17:51 Відповісти
Це тї три лїтакї
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03.04.2021 17:53 Відповісти
Навіть якби їх було не три а тридцять три, вони всі б знайшли собі роботу в ЗСУ, НГУ, ДПСУ, ДСНС, НПУ.
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03.04.2021 18:04 Відповісти
Потрібно збільшувати замовлення на транспортні літаки, поки ж вільні гроші в оборонному замовленні, потрібно замовляти версію літака з гарматами, ракетами та бомбами для вогневої підтримки з повітря.
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03.04.2021 15:26 Відповісти
Надо сразу у Антонова заказать Звезду Смерти
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03.04.2021 15:34 Відповісти
Скажите Авакову, он все может достать. Из Франции.
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03.04.2021 15:53 Відповісти
"Штирлиц идет по коридору"
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03.04.2021 15:26 Відповісти
Дебилы! Столько сколько вы потратили денег на полудохлого Антонова,так лучше бы у амеров что-то купили!
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03.04.2021 15:33 Відповісти
давай без ватных советов...
все равно все в мире ложили на ваши советы
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03.04.2021 15:44 Відповісти
Ок. Что например? Сколько стоит? Сколько будет стоить обучение летного и обслуживающего персонала, обслуживание в плане запчастей и самих мощностей обслуживания и т.д. и т.п. Вот когда все цифры сложатся - вот и понятна будет выгодно покупать у амеров или таки лучше свое производство развивать. Как на меня, наилучший вариант и то и другое одновременно было бы задействовать, но под так называемые хотелки нужно еще иметь так называемые могулки.
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03.04.2021 16:05 Відповісти
В США можна купити тільки непотріб.
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03.04.2021 17:53 Відповісти
Все это хорошо. Но в случае агрессии Раши больше нужны ракеты, дальнобойная артиллерия и боевые самолеты. Зеленая пошесть угробила оборонзаказ. Напомню, что производства так необходимых против Раши "Ольхи", "Тайфунов" и "Нептунов" до сих пор нет. Программа модернизации самого массового у нас самолета Миг29 на Львовском заводе прекращена. Проект "Богдана" тоже заморожен.
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03.04.2021 15:42 Відповісти
нас самолета Миг29 на Львовском заводе прекращена.

С эксплуатацией этого самолёта в Украине, есть большая проблема: на нём полно Российских агрегатов, начиная с двигателя. Как теперь Украине их добывать?
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03.04.2021 16:28 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2020/04/mig29mu2.html
https://mil.in.ua/uk/mih-29-mu2-modernizaciya-vynyschuvacha-4/
https://defence-ua.com/news/novu_modernizatsiju_mig_29mu2_dlja_zsu_majzhe_dorobili_odnak_vona_mozhe_tak_i_lishitisja_v_odnomu_ekzempljari_video-3175.html
https://mil.in.ua/uk/news/lvivskyj-aviaremontnyj-ne-otrymav-zamovlennya-vid-minoborony-na-tsej-rik/
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03.04.2021 17:09 Відповісти
Спешить некуда, до 2030 года ещё далеко.
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03.04.2021 17:21 Відповісти
таран за гп антонов спешит похвастаться, а не за свой укроборонпром...
а абрамявичюсы благополучно всё развалили и скупают украинские агропредприятия...
за какие шиши,спрашивается?
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03.04.2021 21:28 Відповісти
кацы должны понимать
если они резко попрут
то США - впишется за Украину
если США впишется
то и другие впишутся, прежде всего за себя
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03.04.2021 17:43 Відповісти
Конечно впишется. Прям сразу минитменами по Москве.
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03.04.2021 19:08 Відповісти
круто
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03.04.2021 21:15 Відповісти
Редкая украинская ракета не долетит до средины Кремля (с) Кажись, Гоголь
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03.04.2021 18:01 Відповісти
У этих Анов потенциально огромные рынки Китай, Малайзия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Но наше хитро сделанное стратегическое партнерство колониальный статус заключается в том, что нам не дают даже маленького кусочка.
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03.04.2021 18:34 Відповісти
А *************** ассоциация с Европой, что нельзя продать даже на Балканы.
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03.04.2021 18:43 Відповісти
К сожалению это наш современный уровень 1-2 самолёта в год. Скорее один и то вряд ли.
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03.04.2021 19:19 Відповісти
могут больше..предоплачивай
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03.04.2021 21:17 Відповісти
Нем могут. Уж лет 10 не могут как не предоплачивай.
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03.04.2021 21:33 Відповісти
ты, в своих предоплатах, скупой, как перу
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03.04.2021 21:52 Відповісти
Надо честно признать, что Украина находится под западными санкциями, запрещающими продавать самолеты.
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03.04.2021 23:36 Відповісти
 
 