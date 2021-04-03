Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран. ФОТО

Збірка першого Ан-178-100Р на виконання контракту 2020 року між Міністерством України та ДП "Антонов" на три нові транспортні літаки відбувається відповідно до графіка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Виробничий процес триває навіть в умовах карантинних обмежень. Наразі тривають роботи із стапельного складання фюзеляжу Ан-178-100Р. Завершити їх планується до 31 травня. У агрегатних цехах будують крило, хвостове оперення, елементи систем та інші деталі. А вже на початку червня каркас фюзеляжу для першого Ан-178 заплановано зняти зі стапелів, аби пристикувати до нього крило і встановити хвостове оперення.

"Повітряні сили ЗСУ чекають на цю крилату машину, що має замінити транспортні літаки попереднього покоління. Тому нам важливо знати, що всі роботи "Антоновим" ведуться штатно навіть в умовах карантинних обмежень. Розраховуємо, що розпочате "омолодження" армійської транспортної авіації дасть поштовх іншим якісним змінам всього військового авіапарку", - зазначив Андрій Таран.

За його словами, однією з основних переваг Ан-178 під час вибору "транспортника" для Збройних Сил стала здатність цієї моделі "Антонова" опускатися на основних стійках літака, що пришвидшує завантаження-вивантаження військової техніки, яка своїм ходом заїжджає у вантажну кабіну.

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"Ан-178 є середнім транспортним літаком, створеним із застосуванням найсучасніших світових авіаційних технологій, що здатен перекидати 86 десантників, озброєння й легку військову техніку. А це вже дає перевагу щодо мобільності та безпечності доставки особового складу для виконання завдань оборони України", - додав Андрій Таран.

Варто зазначити, що усі складові Ан-178-100Р, зокрема, фюзеляж, крило, хвіст побудують на виробничих потужностях ДП "Антонов". Інші вітчизняні виробники поставлять для цих літаків такі важливі агрегати, як двигуни, шасі, гальмівне колесо, систему управління тощо.

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